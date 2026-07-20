/इजराइल को छोड़ 8 मुस्लिम मुल्कों पर क्यों पूरी ताक़त आजमा रहा ईरान; क्या है रणनीति ?

ताज़ा जंग की सूरते हाल पर एक नई बहस और सवाल खड़ा हो गया है कि जब अमेरिका सीधे ईरान पर हमले कर रहा है, तो ईरान इसके जवाब में इजरायल को निशाना बनाने के बजाय बहरीन, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब और यूएई जैसे अरब मुल्कों की तरफ रुख क्यों कर रहा है ? यह सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है, क्योंकि इजरायल में अमेरिकी फौज और उनके जंगी साजो-सामान की एक बड़ी मौजूदगी पहले से मौजूद है. नेगेव रेगिस्तान में माउंट केरेन पर मौजूद अमेरिकी मिसाइल डिफेंस और अर्ली वॉर्निंग रडार सिस्टम साइट 512 इसका सबूत है, जहां अमेरिकी फौजी हर वक्त तैनात रहते हैं. इसके अलावा अमेरिका और इजरायल मिलकर बैलिस्टिक मिसाइलों की निगरानी के लिए मुश्तरका मंसूबों पर काम करते हैं, साथ ही हाइफा बंदरगाह पर भी अमेरिकी नेवी के शिप्स की आवाजाही मुसलसल जारी रहती है.