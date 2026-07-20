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इजराइल को छोड़ 8 मुस्लिम मुल्कों पर क्यों पूरी ताक़त आजमा रहा ईरान; क्या है रणनीति ?

ईरान और अमेरिका के बीच ताज़ा जंग की सूरते हाल पर एक नई बहस और सवाल खड़ा हो गया है कि जब अमेरिका सीधे ईरान पर हमले कर रहा है, तो ईरान इसके जवाब में इजरायल को निशाना बनाने के बजाय बहरीन, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब और यूएई जैसे अरब मुल्कों की तरफ रुख क्यों कर रहा है ? आखिर इसके बीच क्या है ईरान की रणनीति?

Written ByAbbas Mehdi Rizvi
Published: Jul 20, 2026, 09:32 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:45 PM IST
इजराइल को छोड़ 8 मुस्लिम मुल्कों पर क्यों पूरी ताक़त आजमा रहा ईरान; क्या है रणनीति ?

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