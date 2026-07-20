/इजराइल को छोड़ 8 मुस्लिम मुल्कों पर क्यों पूरी ताक़त आजमा रहा ईरान; क्या है रणनीति ?

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ताज़ा जंग की सूरते हाल पर एक नई बहस और सवाल खड़ा हो गया है कि जब अमेरिका सीधे ईरान पर हमले कर रहा है, तो ईरान इसके जवाब में इजरायल को निशाना बनाने के बजाय बहरीन, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब और यूएई जैसे अरब मुल्कों की तरफ रुख क्यों कर रहा है ? यह सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है, क्योंकि इजरायल में अमेरिकी फौज और उनके जंगी साजो-सामान की एक बड़ी मौजूदगी पहले से मौजूद है. नेगेव रेगिस्तान में माउंट केरेन पर मौजूद अमेरिकी मिसाइल डिफेंस और अर्ली वॉर्निंग रडार सिस्टम साइट 512 इसका सबूत है, जहां अमेरिकी फौजी हर वक्त तैनात रहते हैं. इसके अलावा अमेरिका और इजरायल मिलकर बैलिस्टिक मिसाइलों की निगरानी के लिए मुश्तरका मंसूबों पर काम करते हैं, साथ ही हाइफा बंदरगाह पर भी अमेरिकी नेवी के शिप्स की आवाजाही मुसलसल जारी रहती है.
इजरायल के अंदर अमेरिका का एक बहुत बड़ा हथियारों और गोला-बारूद का जखीरा भी मौजूद है जिसे वार रिजर्व स्टॉकपाइल कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर अमेरिकी फौज या वक़्त पड़ने पर इजरायल भी कर सकता है. इन तमाम वहजों के बावजूद पिछले नौ दिनों से, जब से सीजफायर टूटा है; ईरान ने इजरायल के अंदर मौजूद इन अमेरिकी ठिकानों पर कोई हमला नहीं किया है. ईरान के इस रूख़ से सवाल खड़ा होना लाज़मी है कि आख़िर ईरान की इस खामोशी और अरब मुल्कों पर बड़े हमलों के पीछे कौन सी स्ट्रैटजी है ? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इसके पीछे ईरान की कोई बहुत बड़ी हिकमते अमली तो नहीं है?
एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान इस हिकमत-ए-अमली के पीछे एक बड़े एजेंडे पर काम कर रहा है. ईरान दरअसल, इजरायल पर एक बड़ा और असरदार हमला करने से पहले अपने रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को हमेशा के लिए दूर करना चाहता है, क्योंकि जब भी ईरान इजरायल की तरफ मिसाइल या ड्रोन हमले करता है, तो इराक, सीरिया, जॉर्डन, यूएई और कतर जैसे पड़ोसी मुल्कों में तैनात अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम और रडार नेटवर्क उन ईरानी हमलों को बीच रास्ते में ही पहचान कर तबाह कर देते हैं. इस वजह से ईरान के हमले इजरायल तक पहुंचने से पहले ही अपनी ताकत और असर खो देते हैं, जिससे ईरान को मनचाही कामयाबी हासिल नहीं हो पाती.
इसी स्ट्रैटजी के तहत ही ईरान इस वक्त इजरायल पर हमले के बजाय उन मुल्कों के डिफ़ेंस सिस्टम को निशाना बना रहा है, जहां अमेरिकी फौजी रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं. ईरान का मानना है कि जब तक इन मुल्कों में मौजूदी अमेरिकी ठिकानों और डिफेंस सिस्टम को ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक इजरायल पर किया जाने वाला कोई भी हमला कामयाब नहीं हो सकता. इस जंगी मंसूबे के तहत ईरान पहले अपने आस पास के हवाई रास्तों को साफ कर रहा है ताकि मुस्तकबिल में जब वो इजरायल पर कोई बड़ा हमला करे, तो उसके मिसाइलों और ड्रोनों को रोकने वाला बीच रास्ते में कोई मौजूद न हो. यह एक किस्म की जंगी तैयारी है जो असल मोर्चे की तैयारी के लिए लड़ी जा रही है.
अब समझना ज़रूरी है कि ईरान ने पिछले नौ दिनों में मिडिल ईस्ट के किन-किन अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए हैं, और इन हमलों में अमेरिका को कितना नुक़सान हुआ है ? सबसे पहले जानते हैं कुवैत के कैंप आरिफ़जान पर ईरानी हमले से अमेरिका को कितने गहरे ज़ख़्म लगे हैं, क्योंकि इस कैंप को अमेरिका अपने लॉजिस्टिक हब के तौर पर इस्तेमाल करता है. ये अमेरिकी मिलिट्री की मिडिल ईस्ट में रीढ़ की हड्डी माना जाता है.
कुवैत में मौजूद कैंप आरिफ़जान अमेरिका की सेंट्रल कमांड का सबसे अहम लॉजिस्टिक और सपोर्ट हब माना जाता है. यह कैंप कुवैत सिटी से लगभग 55 किलोमीटर साऊथ में मौजूद है, और 1991 के गल्फ़ वॉर के बाद धीरे-धीरे अमेरिका की सबसे अहम मिलिट्री फ़ैसिलिटीज़ बदल गया. इराक़, सीरिया और पूरे रीजन में अमेरिकी फ़ौज का ज़्यादातर ग्राउंड एक्शन इसी कैंप के ज़रिए होता है.अमेरिकी फ़ौज की कई अहम यूनिट जिनमें Army Sustainment Command, Theater Sustainment Command और सपोर्ट ब्रिगेड शामिल हैं. इसी कैंप से अपने ऑपरेशन चलाती हैं. यह कोई फ्रंटलाइन फ़ाइटर बेस नहीं, बल्कि ऐसा सेंटर है, जहाँ से पूरी फ़ौज की सप्लाई, मरम्मत, ट्रांसपोर्ट,फ़्यूल, गोला-बारूद, मेडिकल सपोर्ट और कम्युनिकेशन को ऑपरेट किया जाता है.
लॉजिस्टिक का मतलब सिर्फ़ सामान पहुँचाना नहीं होता, बल्कि यह पूरी जंग की रीढ़ होता है. अगर किसी फ़ौज के पास बेहतरीन लड़ाकू जहाज़, टैंक और मिसाइलें हों, लेकिन उन्हें वक़्त पर ईंधन, स्पेयर पार्ट्स, हथियार, खाना, दवाइयाँ और टेक्नॉलजी की मदद न मिले, तो उसकी लड़ने की सलाहियत बहुत तेज़ी से कम हो जाती है. कैंप आरिफ़जान में हज़ारों मिलिट्री गाड़ियां, भारी ट्रांसपोर्ट ट्रक, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, कंटेनर यार्ड, रिपेयर वर्कशॉप, गोला-बारूद के सेफ़ रिज़र्व और बड़ा फ़्यूल सपोर्ट सिस्टम मौजूद हैं. यहीं से इराक़, सीरिया, जॉर्डन और खाड़ी के दूसरे अमेरिकी ठिकानों तक फ़ौजी सामान पहुँचाया जाता है. इसीलिए अमेरिका का इसे सस्टेनमेंट हब या लाइफ़लाइन भी कहते हैं.
अगर किसी दुश्मन का मक़सद अमेरिका की वॉर कैपाबिलिटीज़ को कमज़ोर करना हो तो सिर्फ़ फ़ाइटर प्लेन को निशाना बनाना काफ़ी नहीं होता.उससे कहीं ज़्यादा असर तब पड़ता है जब सप्लाई चेन पर हमला हो.मिसाल के तौर पर अगर ट्रांसपोर्ट यार्ड, फ़्यूल डिपो, रिपेयर सेंटर या कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क पर हमले हों तो आगे मौजूद अमेरिकी फ़ौजियों तक गोला-बारूद, मिसाइल, फ़्यूल और दूसरे ज़रूरी रिसोर्सेज़ पहुँचाने में देर हो सकती है. मॉर्डन वॉरफ़ेयर में इसी वजह से लॉजिस्टिक ठिकानों को हाई वैल्यू टारगेट माना जाता है. अमेरिका ने भी इराक़ और अफ़ग़ानिस्तान की जंग के दौरान अपनी कामयाबी का बड़ा हिस्सा मज़बूत लॉजिस्टिक नेटवर्क को दिया था.
ऐसी सूरत में अगर ईरानी हमले में कैंप आरिफ़जान को बड़ा नुक़सान पहुँचता है, तो उसका असर सिर्फ़ कुवैत तक महदूद नहीं रहेगा. इससे इराक़ और सीरिया में मौजूद अमेरिकी फ़ौज की सप्लाई लाइन पर असर पड़ सकता है. भारी मिलिट्ट्री इक्विपमेंट की मरम्मत में देर, फ़्यूल सप्लाई में रुकावट, फ़ौजियों की आवाजाही और नए हथियारों की तैनाती की रफ़्तार कम हो सकती है. अमेरिकी फ़ौज के पास ऐसे हालात से निपटने के लिए ऑल्टरनेटिव भी हैं, जिनमें क़तर, बहरीन, यूएई और सऊदी अरब के नेटवर्क शामिल है, लेकिन इतने बड़े लॉजिस्टिक नुक़सान का फ़ौरन आल्टरनटिव तैयार करना आसान नहीं होगा. दूसरे ईरान इन मुल्कों में भी अमेरिकी अड्डों और ठिकानों पर हमले कर रहा है.
कैंप आरिफ़जान की अहमियत इस बात से भी समझी जा सकती है कि यह सिर्फ़ एक फ़ौजी छावनी नहीं, बल्कि पूरे अमेरिकी रीजनल फ़ौजी नेटवर्क का सेंटर प्वाइंट है. अमेरिकी फ़ौज हर साल अरबों डॉलर के फ़ौजी साज़ो सामान, हज़ारों कंटेनर और लाखों टन राशन इसी नेटवर्क के ज़रिए आगे भेजती है. इराक़ वॉर आईएसआईएस के ख़िलाफ़ मिशन के दौरान यही कैंप अमेरिकी तैयारियों का मरकज़ रहा है. किसी भी बड़े रीजन टकराव में अमेरिका सबसे पहले इसी तरह के लॉजिस्टिक सेंटर की सेक्योरिटी बढ़ाता, क्योंकि जंग जीतने में सिर्फ़ हथियार नहीं बल्कि लगातार चलती सप्लाई चेन सबसे अहम किरदार निभाती है. यही वजह है कि ईरान लगातार कैंप आरिफ़जान पर हमले कर रहा है और अमेरिका को नुक़सान पहुंचा रहा है.