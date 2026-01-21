क्या पाकिस्तान को ‘सेट’ करने भारत आए थे UAE के राष्ट्रपति? सऊदी कनेक्शन ने बढ़ाई हलचल

Advertisement
UAE President Visit India: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच UAE के राष्ट्रपति का भारत का अचानक और बहुत छोटा दौरा कई सवाल खड़े करता है. सऊदी अरब के साथ उनके करीबी संबंधों और पाकिस्तान की क्षेत्रीय स्थिति को देखते हुए डिप्लोमैटिक हलके इसे एक रणनीतिक संदेश और पावर बैलेंस में संभावित बदलाव के तौर पर देख रहे हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 21, 2026, 10:15 AM IST

India UAE Relations: मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं. कई मोर्चों पर टकराव होने की संभावना है. एक तरफ ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच टकराव अपने चरम पर पहुंच रहा है, वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब और UAE यमन को लेकर एक-दूसरे को सेट करने में लगे हैं.  इन बढ़ते तनावों के बीच पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अपनी हवाई ताकत दिखाने के लिए एक संयुक्त अभ्यास किया. इस अभ्यास को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के बारे में एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि इस अभ्यास का मकसद न सिर्फ UAE और पड़ोसी देशों को संदेश देना था, बल्कि बदलते मिडिल ईस्ट के हालात में पाकिस्तान की सक्रिय भूमिका दिखाना भी था.

इन घटनाओं के फौरन बाद भारत और UAE के संबंधों में तेजी आई. UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान अचानक दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले. इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए. हालांकि इस दौरे की सबसे खास बात यह थी कि शेख मोहम्मद बिन जायद सिर्फ तीन घंटे के लिए भारत में थे. इस छोटे से दौरे ने डिप्लोमैटिक हलकों में अटकलों को हवा दी है कि सार्वजनिक तौर पर घोषित समझौतों के अलावा कुछ गोपनीय रणनीतिक बातचीत भी हुई होगी.

दरअसल, यमन में हालात एक बार फिर तेज़ी से बिगड़ते दिख रहे हैं. सऊदी अरब और UAE के सपोर्ट वाले गुट अब सीधे टकराव में आ गए हैं. सऊदी अरब UAE समर्थित ग्रुप्स पर जोरदार हवाई हमले कर रहा है. सऊदी अरब का दावा है कि UAE अलगाववादी सदर्न ट्रांज़िशनल काउंसिल (STC) को सपोर्ट कर रहा है और उन्हें यमन पर कब्ज़ा करने के लिए हथियार सप्लाई कर रहा है. 

सऊदी ने UAE के खिलाफ खोला मोर्चा
सऊदी अरब ने हाल ही में UAE के कई जहाजों को निशाना बनाया और STC पर भारी हवाई हमले किए. इस दौरान, सऊदी अरब ने UAE को यमन से अपनी सेना हटाने की चेतावनी दी। इसके बाद, UAE ने अपनी सभी सेनाएं हटा लीं. एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाई क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक समझौता है जिसके तहत किसी भी देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और वे हमला करने वाले देश के खिलाफ मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे.

पाकिस्तान की क्यों बढ़ रही है बेचैनी
मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि UAE पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है. पाकिस्तान एक इस्लामिक NATO का सपना देख रहा था, और उसे डर है कि दिल्ली और अबू धाबी के बीच डिफेंस एग्रीमेंट उसकी योजनाओं को पटरी से उतार सकता है. यही वजह है कि UAE के राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के फौरन बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान को फोन किया. 

पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने सऊदी को क्यों लगाया फोन
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया कि दोनों विदेश मंत्रियों ने "हाल के घटनाक्रमों और आपसी हित के मामलों" पर चर्चा की. हालांकि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई, लेकिन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसे पाकिस्तान की चिंता से जोड़ रहे हैं.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

uae president india visitSheikh Mohamed bin Zayed IndiaSaudi UAE Pakistan dynamics

