अजीत डोभाल की मिटिंग से घबराए शेख हसीना के बेटे! PM मोदी की करने लगे तारीफ

Bangladesh News: बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है. इस फैसले के बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और बांग्लादेश के सुरक्षा सलाहकार के बीच बैठक हुई है. वहीं, शेख हसीना के बेटे साजीब वाजेद ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है और शुक्रिया किया है कि वह उनकी माँ को भारत में सुरक्षित शरण दिया है. इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या भारत, बांग्लादेश से अपने रिश्ते अच्छे करने के लिए प्रेशर में आकर शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले सौंप देगा?

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 20, 2025, 01:15 PM IST

Bangladesh News: बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मौत की सजा सुनाई है. इस फैसले के बाद बांग्लादेश की हाई कमिशन ने भारत से मांग की कि शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले कर दिया जाए. वहीं, शेख हसीना के बेटे साजीब वाजेद ने अपनी माँ को मौत की सजा सुनाए जाने पर मीडिया से बातचीत की और माँ शेख हसीना को भारत में सुरक्षित पनाह देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा. 

बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट होने के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव बढ़ा है. इसी कड़ी में बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की. खलीलुर रहमान ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच द्वीपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई. 

इस मीटिंग में बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले सौंपने की भी चर्चा हुई होगी, इस बात की पूरी संभावना है. भारत इस वक्त बांग्लादेश से अच्छे संबंध चाहता है. इन सब के बीच भारत पर शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले सौंपने का प्रेसर बढ़ सकता है. शायद इसीलिए शेख हसीना के बेटे ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और शेख हसीना को सुरक्षा और शरण देने के लिए शुक्रिया किया. 

उन्हें डर है कि कहीं भारत, उनकी माँ शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले न कर दे. अगर भारत शेख हसीना को मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को सौंपता है तो उन्हें फांसी दी जाएगी. शेख हसीना के प्रत्यर्पण के सवाल पर बेटे साजीब ने कहा कि किसी का प्रत्यर्पण कराने के लिए दोनों मुल्कों के बीच ट्रीटी के साथ कानून होना चाहिए. 

उन्होंने कहा कि सबसे पहले किसी के प्रत्यर्पण के लिए देश में एक लीगल सरकार होनी चाहिए, जो बांग्लादेश में नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि प्रत्यर्पण के लिए ड्यू प्रोसेस फॉलो की जानी चाहिए, जो फॉलो नहीं की गई है. उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अवैध करार दिया. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Bangladesh newsIndia extradite Sheikh HasinaToday News

