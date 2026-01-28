बांग्लादेश में लागू होगा इस्लामिक कानून, चुनाव के पहले मिल रहे बड़े संकेत!

Bangladesh News: बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं. इस चुनाव में इस्लाम पसंद पार्टी "जमात-ए-इस्लामी" हिस्सा ले रही है. जमात-ए-इस्लामी पार्टी के नेता लोगों से वोट लेने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं. जमात के नेता टीवी शोज में बैठकर बांग्लादेश में शरीयत लागू करने की वकालत कर रहे हैं. वे बांग्लादेश के लोगों को बता रहे हैं कि जमात-ए-इस्लामी को वोट देना लोगों की धर्मिक जिम्मेदारी है.

जमात-ए-इस्लामी पार्टी के मध्यम और निचले स्तर के नेता व कार्यकर्ता जमात के चुनाव चिह्न 'दारिपल्ला' (तराजू) पर वोट डालने को धार्मिक कर्तव्य बताकर प्रचार कर रहे हैं, और कुछ तो इसे “जन्नत का टिकट” तक कह रहे हैं. यह खुलासा बुधवार (28 जनवरी) को आई एक रिपोर्ट में हुआ.

बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक प्रथम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक यह स्थिति एक स्पष्ट विरोधाभास को उजागर करती है- एक तरफ जमात यह संकेत देती है कि वह शरीयत लागू नहीं करेगी, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर शरीयत का नैरेटिव लगातार सक्रिय रूप से प्रचारित किया जा रहा है.

रिपोर्ट में कहा गया, “राजनीतिक रूप से जमात-ए-इस्लामी एक गहरे दुविधा में फंसी हुई है. पार्टी के नाम में 'इस्लाम' शामिल है और लंबे समय से वह 'हमें अल्लाह का कानून चाहिए' जैसे नारे के साथ राजनीति करती आई है. इसी वजह से उसके एक बड़े कोर समर्थक वर्ग को उम्मीद रहती है कि जमात सत्ता में आकर इस्लामी शरीयत लागू करेगी.

गौरतलब है कि अगस्त 2024 में बांग्लादेश की उस वक्त की प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट हुआ. शेख हसीना ने जमात-ए-इस्लामी पर बैन लगा दिया था, लेकिन तख्तापलट के बाद जामात-ए-इस्लामी से बैन हटा लिया गया. अब जमात-ए-इस्लामी चुनाव में हिस्सा ले रही है. शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार चल रही है.