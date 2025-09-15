पाकिस्तानी पायलट उड़ाएंगे कतर के राफेल, इजरायल हो जाएगा तबाह? दोहा में सीक्रेट मीटिंग!

Pakistan Will Attack Israel: कतर पर इजरायली हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर हैं. किसी भी वक्त इस इलाके में युद्ध छिड़ सकता है. एक तरफ इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बार-बार कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में कतर में बैठे हमास के नेताओं को नहीं छोड़ेंगे. नेतन्याहू ने हाल में ही एक बयान दिया था, जिसमें कहा था कि कतर में बैठे हमास के नेताओं के खात्मे के साथ गाजा युद्ध समाप्त हो जाएगा. दूसरी तरफ कतर भी इजरायल हमले की जवाबी कार्रवाई करने की भी धमकी दी है.

वहीं, इजरायल के सबसे करीबी मुस्लिम देश UAE ने भी इजरायल के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है. इजरायल को UAE में होने वाले एयर शो में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है. UAE सरकार ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है. सऊदी अरब ने भी कतर का समर्थन करने का ऐलान किया है. इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की का रवैया इजरायल के खिलाफ काफी आक्रामक रहा. इन घटनाओं को देखते हुए लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है.

कतर में पाकिस्तान की सीक्रेट मीटिंग

कतर ने इजरायली हमले के जवाब में दोहा में मुस्लिम देशों की एक अहम बैठक बुलाई. जराए के मुताबिक यह बैठक गुप्त थी और इसमें इजरायल के खिलाफ रणनीति तैयार की गई. दावा है कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से गुजारिश की कि वह अपने लड़ाकू विमानों से इजरायल पर हमला करे या अपने पायलटों को कतर भेजे ताकि वे राफेल से इजरायल पर जवाबी हमला करें. बदले में कतर पाकिस्तान को वित्तीय मदद देने को तैयार है.

क्या पाकिस्तान कर सकता है इजरायल पर हमला?

सूत्रों का यह भी कहना है कि यह मदद उसी तरह की होगी जैसी कतर और सऊदी ने पहले सीरिया को दी थी. हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इसे लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल बनी हुई है. हालांकि, हालिया घटना को देखते हुए यह कहना थोड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान कभी भी इज़राइल पर हमला कर देगा, लेकिन यह असंभव भी नहीं है. क्योंकि इजरायल और पाकिस्तान कट्टर दुश्मन देश हैं.