आने वाले बांग्लादेश चुनावों में महिलाएं लगभग गायब, रिपोर्ट ने खोली पोल

Bangladesh News: बांग्लादेश की राजनीति काफी हद तक पुरुष प्रधान बनी हुई है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचा महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को हतोत्साहित करता है, जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक दलों के सभी स्तरों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है.

बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक प्रोथोम आलो में लिखते हुए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय (HDRO) के पूर्व निदेशक सलीम जहान ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि 12 फरवरी को होने वाले चुनावों के लिए दाखिल किए गए कुल 2,568 नामांकन पत्रों में से केवल 109 महिला उम्मीदवारों के थे. यह कुल उम्मीदवारों का सिर्फ 4.2 प्रतिशत है.

उन्होंने आगे कहा कि इन महिला उम्मीदवारों में से 72 को राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है, जबकि 37 स्वतंत्र उम्मीदवार हैं. इसका मतलब है कि हर तीन महिला उम्मीदवारों में से एक को किसी भी पार्टी से समर्थन नहीं मिला. रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश में आगामी चुनावों में कुल 50 राजनीतिक दल भाग ले रहे हैं, जिनमें से 30 दलों ने एक भी महिला उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है. इसका मतलब है कि देश के तीन-पांचवें राजनीतिक दलों ने किसी भी योग्य महिला को टिकट नहीं दिया है, भले ही बांग्लादेश की कुल आबादी में महिलाओं की संख्या आधे से अधिक है. रिपोर्ट ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया.

जिन पार्टियों ने महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, उनमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और मार्क्सवादी बांग्लादेश सोशलिस्ट पार्टी (BSP) सबसे ऊपर हैं, लेकिन दोनों ने केवल 10-10 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बेहद निराशाजनक है कि BNP, जिसे जमीनी स्तर पर मजबूत माना जाता है और BNP अपने 328 उम्मीदवारों में से केवल 10 महिलाओं (लगभग 3 प्रतिशत) को शामिल किया है.

इसके अलावा, कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने आगामी चुनावों के लिए अपने 279 उम्मीदवारों में से एक भी महिला को टिकट नहीं दिया है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राजनीतिक दलों ने चुनावों में कम से कम पांच प्रतिशत महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन अधिकांश दल इस प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल रहे हैं.

रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि बांग्लादेश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित है. बहुत कम महिलाएं राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हैं.

गौरतलब है कि चुनावों में महिला उम्मीदवारों की संख्या कम रहती है और वे रैलियों और चुनावी अभियानों में भी कम दिखती हैं. समाज को इन भूमिकाओं में महिलाओं को देखने की आदत नहीं है. इसके अलावा, चुनावों में पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होने वाली "बाहुबल" की राजनीति भी महिलाओं को उम्मीदवार बनने से रोकती है.

इनपुट —IANS