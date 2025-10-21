Advertisement
मुसमलानों ने ही इस मुस्लिम देश को कर दिया है तबाह, वर्ल्ड बैंक ने फिर लोगों के लिए बढ़ाया हाथ

Syria News: सीरिया से असद को बाहर करने के बाद से पश्चिम के साथ राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित करने और खाड़ी देशों के साथ अरबों डॉलर के निवेश सौदों पर हस्ताक्षर करने के बावजूद देश अभी भी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है. वहीं, वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Oct 21, 2025, 08:05 PM IST

Syria News: साल 2011 में तत्कालीन सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल-असद की सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए. सरकार ने इन विरोध प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश की, लेकिन विरोध प्रदर्शन जारी रहे. ये विरोध प्रदर्शन सशस्त्र संघर्ष में बदल गए, जो 2024 तक जारी रहा. दिसंबर 2024 में विद्रोहियों ने हमला करके असद को सत्ता से हटा दिया. इस हिंसा ने सीरिया को तबाह कर दिया है. वहीं, विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. 

रिपोर्ट में कहा गया है कि सीरिया को फिर से खड़ा करने में लगभग 216 अरब डॉलर खर्च होंगे. यह रकम सीरिया की 2024 की पूरी GDP से 10 गुना ज्यादा है. 14 साल तक चले इस युद्ध ने देश को लगभग बर्बाद कर दिया. बिजली, सड़कें, अस्पताल और घर के साथ सब कुछ तबाह हो गया. विश्व बैंक का कहना है कि कुल नुकसान की लागत 140 अरब से 345 अरब डॉलर के बीच हो सकती है, लेकिन उनका सबसे सुरक्षित अनुमान 216 अरब डॉलर है. 

सबसे ज्यादा कहां मची है तबाही
सबसे ज्यादा तबाही अलेप्पो प्रांत और दमिश्क के ग्रामीण इलाकों में हुई है. यहां भीषण लड़ाई हुई थी.विश्व बैंक के मध्य पूर्व निदेशक जीन-क्रिस्टोफ कैरेट ने एक बयान में कहा, "आगे की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन विश्व बैंक सीरियाई लोगों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण का समर्थन करने के लिए तैयार है." 

दुनियाभर के नेता सीरिया को कर रहे हैं मदद
असद को बाहर करने के बाद से पश्चिम के साथ राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित करने और खाड़ी देशों के साथ अरबों डॉलर के निवेश सौदों पर हस्ताक्षर करने के बावजूद देश अभी भी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है. जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप ने असद वंश के शासन के दौरान लगाए गए कई प्रतिबंधों को हटा लिया है, जमीन पर प्रभाव अब तक सीमित रहा है. अंतर्राष्ट्रीय सहायता में कटौती ने कई लोगों के जीवन स्तर को बदतर बना दिया है. संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि सीरिया की 90 फीसद आबादी गरीबी में रहती है.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है.

