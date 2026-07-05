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पाकिस्तान में फंड वितरण का असंतुलन, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने खोली विकास की हकीकत

Pakistan News: वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट में पाकिस्तान के प्रांतों के भीतर सरकारी खर्च में बड़ी असमानता सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, प्रांतीय राजधानियों को अन्य जिलों की तुलना में कहीं अधिक फंड मिलता है. बलूचिस्तान, पंजाब और अन्य प्रांतों में यह अंतर साफ दिखता है, जबकि गरीब इलाकों को अब भी विकास और बुनियादी सुविधाओं के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 05, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 02:17 PM IST
पाकिस्तान में फंड वितरण का असंतुलन, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने खोली विकास की हकीकत
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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