/पाकिस्तान में फंड वितरण का असंतुलन, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने खोली विकास की हकीकत

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Pakistan News: वर्ल्ड बैंक के एक नए आकलन में पाकिस्तान के प्रांतों में सरकारी खर्च में भारी असमानता दिखाई दी है. रिपोर्ट से पता चला है कि सालों से वित्तीय विकेंद्रीकरण के बावजूद, प्रांतों की राजधानियों को दूसरे जिलों की तुलना में प्रति व्यक्ति काफी ज़्यादा फंड मिल रहा है. 'वर्ल्ड बैंक की 'स्ट्रेंथनिंग फिस्कल फेडरलिज्म' (वित्तीय संघवाद को मजबूत करना) रिपोर्ट में दिखाया गया है कि क्वेटा में खर्च का अंतर सबसे ज़्यादा था. यहाँ प्रति व्यक्ति प्रांतीय खर्च 57,000 रुपये था, जबकि बाकी बलूचिस्तान में यह सिर्फ़ 12,000 रुपये था - यानी लगभग 475% का अंतर. इसके बाद लाहौर का नंबर आता है, जहाँ प्रति व्यक्ति खर्च 31,000 रुपये था, जबकि पंजाब के दूसरे जिलों में यह 7,000 रुपये था.
वहीं, पेशावर को प्रति व्यक्ति लगभग 35,000 रुपये मिले, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बाकी हिस्सों में यह 10,000 रुपये था. कराची में यह अंतर सबसे कम था, लेकिन फिर भी वहाँ दूसरे जिलों की तुलना में 178% ज़्यादा प्रति व्यक्ति खर्च हुआ. रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि 2009 के बाद से खर्च में अंतर कम हुआ है, लेकिन प्रांतों की राजधानियों को अभी भी विकास के संसाधनों का बहुत बड़ा हिस्सा मिल रहा है. इसमें यह भी पाया गया कि अमीर जिलों को अक्सर ज़्यादा बजट मिलता है, जबकि गरीब इलाके कम निवेश के चक्र में फंसे रहते हैं. वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जिलों को मिलने वाला फंड गरीबी के स्तर या शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा या बुनियादी ढांचे की ज़रूरतों जैसे सामाजिक संकेतकों से जुड़ा हुआ नहीं लगता है.
ये नतीजे खासकर बलूचिस्तान के लिए अहम थे, जहाँ लगातार पिछड़ेपन और रोज़गार के सीमित मौकों को लंबे समय से अशांति की वजह माना जाता रहा है. प्रांत में बजट सरप्लस (बजट से ज़्यादा कमाई) होने के बावजूद, क्वेटा को प्रांत के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी ज़्यादा खर्च मिल रहा है. रिपोर्ट में कमजोर स्थानीय शासन की भी आलोचना की गई है। इसमें कहा गया है कि प्रांतीय वित्त आयोग काफी हद तक निष्क्रिय हैं और स्थानीय सरकारों को प्रांतीय संसाधनों का बहुत छोटा हिस्सा ही मिलता है. विकेंद्रीकरण का समर्थन करने वाले संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, स्थानीय सरकारों द्वारा प्रबंधित कुल सरकारी खर्च का हिस्सा 2005 में लगभग 10% से घटकर 2024 में सिर्फ़ 4.7% रह गया है.
वर्ल्ड बैंक ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर बढ़े हुए खर्च की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाए हैं. पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान जैसे प्रांतों ने वित्त वर्ष 2009 और 2023 के बीच शिक्षा बजट में काफी बढ़ोतरी की, लेकिन कुछ इलाकों में स्कूलों में दाखिले और साक्षरता के आंकड़े या तो स्थिर रहे या उनमें गिरावट आई.