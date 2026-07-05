/पाकिस्तान में फंड वितरण का असंतुलन, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने खोली विकास की हकीकत

वहीं, पेशावर को प्रति व्यक्ति लगभग 35,000 रुपये मिले, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बाकी हिस्सों में यह 10,000 रुपये था. कराची में यह अंतर सबसे कम था, लेकिन फिर भी वहाँ दूसरे जिलों की तुलना में 178% ज़्यादा प्रति व्यक्ति खर्च हुआ. रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि 2009 के बाद से खर्च में अंतर कम हुआ है, लेकिन प्रांतों की राजधानियों को अभी भी विकास के संसाधनों का बहुत बड़ा हिस्सा मिल रहा है. इसमें यह भी पाया गया कि अमीर जिलों को अक्सर ज़्यादा बजट मिलता है, जबकि गरीब इलाके कम निवेश के चक्र में फंसे रहते हैं. वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जिलों को मिलने वाला फंड गरीबी के स्तर या शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा या बुनियादी ढांचे की ज़रूरतों जैसे सामाजिक संकेतकों से जुड़ा हुआ नहीं लगता है.