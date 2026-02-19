Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3115936
Zee SalaamMuslim WorldRoza Duration: किस देश में सबसे मुश्किल रोजा? जानें दुनियाभर में रमजान टाइमिंग के चौंकाने वाले आंकड़े

Roza Duration: किस देश में सबसे मुश्किल रोजा? जानें दुनियाभर में रमजान टाइमिंग के चौंकाने वाले आंकड़े

Roza Duration in Different Countries: रमजान 2026 में दुनिया के अलग-अलग देशों में रोजे की अवधि अलग-अलग है. कहीं 11 घंटे से थोड़ा ज्यादा तो कहीं 15 घंटे से ज्यादा रोजा रखा जा रहा है. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के फर्क से रोजे की अवधि बदलती है, लेकिन इबादत और सब्र की भावना हर जगह समान है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 19, 2026, 11:44 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्म एआई तस्वीर
प्रतीकात्म एआई तस्वीर

Ramadan 2026: रहमत, सब्र और इबादत के पाक महीने रमजान में दुनिया भर के मुसलमान रोजा रख रहे हैं. यह महीना आत्मिक अनुशासन, त्याग और अल्लाह की बंदगी की निशानी है. हालांकि रोजे की अवधि हर देश में एक जैसी नहीं होती. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अलग-अलग होने की वजह से कहीं रोजा छोटा है तो कहीं लंबा होता है. 

इंडोनेशिया में रमजान के पहले दिन रोजे की अवधि 13 घंटे 28 मिनट है, जबकि आखिरी दिन यह 13 घंटे 16 मिनट रहती है. ऑस्ट्रेलिया में पहले दिन रोजा 14 घंटे 48 मिनट का है, जो आखिरी दिन घटकर 13 घंटे 48 मिनट हो जाता है. सोमालिया में पहले दिन 13 घंटे 14 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 15 मिनट का रोजा है. मिस्र में पहले दिन 12 घंटे 39 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 31 मिनट की अवधि रहती है. सऊदी अरब में पहले दिन 12 घंटे 44 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 24 मिनट का रोजा रखा जाता है.

फिलिस्तीन में पहले दिन 12 घंटे 31 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 36 मिनट का रोजा है. भारत में पहले दिन रोजे की अवधि 12 घंटे 38 मिनट है, जो आखिरी दिन बढ़कर 13 घंटे 26 मिनट हो जाती है. बांग्लादेश में पहले दिन 12 घंटे 43 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 23 मिनट का रोजा है. अर्जेंटीना में रोजा सबसे लंबी अवधि में से एक है, जहां पहले और आखिरी दोनों दिन 15 घंटे 22 मिनट का रोजा रखा जाता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: रमजान से जुड़े हर सवालों का एक कॉल पर मिलेगा शरई जवाब; लखनऊ में जारी किया गया हेल्पलाइन

मलेशिया में पहले दिन 13 घंटे 11 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 15 मिनट का रोजा है. न्यूजीलैंड में पहले दिन 15 घंटे 22 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 46 मिनट की अवधि है. कजाखस्तान में पहले दिन 12 घंटे 02 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 55 मिनट का रोजा है. मोरक्को में पहले दिन 12 घंटे 31 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 32 मिनट की अवधि रहती है. यूनाइटेड किंगडम में पहले दिन 12 घंटे 01 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 58 मिनट का रोजा रखा जाता है. 

जापान में पहले दिन 12 घंटे 27 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 31 मिनट की अवधि है. फ्रांस में पहले दिन 11 घंटे 33 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 16 मिनट का रोजा है. पाकिस्तान में पहले दिन 12 घंटे 31 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 29 मिनट का रोजा रखा जाता है. इराक में भी पहले दिन 12 घंटे 31 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 29 मिनट की अवधि है. वहीं, नाइजीरिया में पहले दिन 13 घंटे 09 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 22 मिनट का रोजा है. दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रोजे की अवधि भले अलग हो, लेकिन रमजान की रूह हर जगह एक जैसी है. सब्र, इबादत और त्याग. 

यह भी पढ़ें: दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजें ये प्यारा पैगाम; मुबारक हो मोमिनों आ गया है माहे रमजान!

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Ramadan 2026Roza Duration 2026muslim news

Trending news

Ramadan 2026
किस देश में सबसे मुश्किल रोजा? जानें दुनिया में रमजान टाइमिंग के चौंकाने वाले आंकड़े
Telangana NEWS
मस्जिद पर हमले का जवाब इंसानियत से; राजेंद्र अग्रवाल ने संभाली मरम्मत की जिम्मेदारी
UP News
शाही जामा मस्जिद की रमजान से पहले रंगाई भी मुश्किल; कमेटी की मांग पर ASI का अड़ंगा!
West Bengal news
SIR के दबाव ने निगल ली एक और जिंदगी, रिटर्न फॉर्म में नाम देख BLO अनिकुल आलम की मौत!
Benjamin Netanyahu
चौथे स्टेज में पहुंचा नेतन्याहू का ब्लड कैंसर; इन दावों में है कितनी सच्चाई ?
UP News
रमजान से जुड़े सवालों का एक कॉल पर मिलेगा शरई जवाब; लखनऊ से हेल्पलाइन नंबर जारी
Uttar Pradesh news
दिल्ली के बाद अब अमरोहा में उठी मांग; सावन में मीट बंद तो रमजान में शराब क्यों नहीं?
Delhi news
दिल्ली पुलिस ने 'जहर मैडम' को दबोचा, लॉरेंस गैंग के लिए करती थी कई खतरनाक काम
Haryana news
खान साहेब की ईमानदारी की मिसाल; शर्मा जी को लौटाया कबाड़ में मिला 15 लाख का सोना
Kerala News
'Kerala Story 2 के झूठ को संघ से...'; CM विजयन ने फिल्म को बताया केरल खिलाफ साजिश