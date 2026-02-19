Roza Duration: किस देश में सबसे मुश्किल रोजा? जानें दुनियाभर में रमजान टाइमिंग के चौंकाने वाले आंकड़े

Roza Duration in Different Countries: रमजान 2026 में दुनिया के अलग-अलग देशों में रोजे की अवधि अलग-अलग है. कहीं 11 घंटे से थोड़ा ज्यादा तो कहीं 15 घंटे से ज्यादा रोजा रखा जा रहा है. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के फर्क से रोजे की अवधि बदलती है, लेकिन इबादत और सब्र की भावना हर जगह समान है.
Ramadan 2026: रहमत, सब्र और इबादत के पाक महीने रमजान में दुनिया भर के मुसलमान रोजा रख रहे हैं. यह महीना आत्मिक अनुशासन, त्याग और अल्लाह की बंदगी की निशानी है. हालांकि रोजे की अवधि हर देश में एक जैसी नहीं होती. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अलग-अलग होने की वजह से कहीं रोजा छोटा है तो कहीं लंबा होता है.
इंडोनेशिया में रमजान के पहले दिन रोजे की अवधि 13 घंटे 28 मिनट है, जबकि आखिरी दिन यह 13 घंटे 16 मिनट रहती है. ऑस्ट्रेलिया में पहले दिन रोजा 14 घंटे 48 मिनट का है, जो आखिरी दिन घटकर 13 घंटे 48 मिनट हो जाता है. सोमालिया में पहले दिन 13 घंटे 14 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 15 मिनट का रोजा है. मिस्र में पहले दिन 12 घंटे 39 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 31 मिनट की अवधि रहती है. सऊदी अरब में पहले दिन 12 घंटे 44 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 24 मिनट का रोजा रखा जाता है.
फिलिस्तीन में पहले दिन 12 घंटे 31 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 36 मिनट का रोजा है. भारत में पहले दिन रोजे की अवधि 12 घंटे 38 मिनट है, जो आखिरी दिन बढ़कर 13 घंटे 26 मिनट हो जाती है. बांग्लादेश में पहले दिन 12 घंटे 43 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 23 मिनट का रोजा है. अर्जेंटीना में रोजा सबसे लंबी अवधि में से एक है, जहां पहले और आखिरी दोनों दिन 15 घंटे 22 मिनट का रोजा रखा जाता है.
मलेशिया में पहले दिन 13 घंटे 11 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 15 मिनट का रोजा है. न्यूजीलैंड में पहले दिन 15 घंटे 22 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 46 मिनट की अवधि है. कजाखस्तान में पहले दिन 12 घंटे 02 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 55 मिनट का रोजा है. मोरक्को में पहले दिन 12 घंटे 31 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 32 मिनट की अवधि रहती है. यूनाइटेड किंगडम में पहले दिन 12 घंटे 01 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 58 मिनट का रोजा रखा जाता है.
जापान में पहले दिन 12 घंटे 27 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 31 मिनट की अवधि है. फ्रांस में पहले दिन 11 घंटे 33 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 16 मिनट का रोजा है. पाकिस्तान में पहले दिन 12 घंटे 31 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 29 मिनट का रोजा रखा जाता है. इराक में भी पहले दिन 12 घंटे 31 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 29 मिनट की अवधि है. वहीं, नाइजीरिया में पहले दिन 13 घंटे 09 मिनट और आखिरी दिन 13 घंटे 22 मिनट का रोजा है. दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रोजे की अवधि भले अलग हो, लेकिन रमजान की रूह हर जगह एक जैसी है. सब्र, इबादत और त्याग.
