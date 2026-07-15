Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /4 साल बाद टूटा सीजफायर समझौता, हूती-सऊदी टकराव ने मिडिल ईस्ट को फिर युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया

4 साल बाद टूटा सीजफायर समझौता, हूती-सऊदी टकराव ने मिडिल ईस्ट को फिर युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया

Houthi Saudi Tensions: यमन में 2022 से लागू सीजफायर समझौते को एक बड़ा झटका लगा है. सना एयरपोर्ट पर हमले के बाद हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए. इस घटना ने उस शांति को खतरे में डाल दिया है जो चार साल से बनी हुई थी.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 15, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:09 AM IST
4 साल बाद टूटा सीजफायर समझौता, हूती-सऊदी टकराव ने मिडिल ईस्ट को फिर युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
प्यार को परवान देने के लिए मुस्लिम लड़के के साथ घर से भागी लड़की; हिंदूवादी संगठन ने
Uttar Pradesh newsJul 14
2
america newsJul 14
3
US Backs Down Hormuz Toll PlanJul 14
4
muslim newsJul 14
5
muslim newsJul 14