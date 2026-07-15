/4 साल बाद टूटा सीजफायर समझौता, हूती-सऊदी टकराव ने मिडिल ईस्ट को फिर युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया

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Saudi Yemen Conflict: यमन में करीब एक दशक तक चली लड़ाई को खत्म करने वाला समझौता 2022 से काफी हद तक कायम रहा है. चार साल बाद इसकी कड़ी परीक्षा हो रही है, क्योंकि ईरान में युद्ध से जुड़ी तनावपूर्ण स्थिति के फैलने का खतरा है. 2014 में शुरू हुए यमन के गृहयुद्ध में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों और देश की सरकार का समर्थन करने वाले सऊदी-नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच टकराव हुआ. हालांकि, 28 फरवरी को शुरू हुए ईरान युद्ध ने कई तरह की क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विताओं को फिर से हवा दी, लेकिन 13 जुलाई तक हूती और सऊदी के बीच शांति काफी हद तक बनी रही.
13 जुलाई को हूती ने सऊदी अरब के आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया. यह हमला उसी दिन सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हवाई हमलों के जवाब में था, जिसके लिए उन्होंने सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया. इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन यह इन दुश्मनों के बीच कई सालों में सबसे बड़ी झड़प थी, जिससे यह आशंका पैदा हो गई है कि वे एक और युद्ध की ओर बढ़ सकते हैं. दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक यमन अभी भी उस गृहयुद्ध से उबर रहा है जिसने देश के कुछ हिस्सों को अकाल की स्थिति में धकेल दिया था. आइए, फिर से बढ़े तनाव पर करीब से नज़र डालें.
ईरान से आई एक उड़ान ने लड़ाई को भड़काया. यमन का गृहयुद्ध 2014 में शुरू हुआ जब हूती ने राजधानी सना और उत्तरी यमन के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया और सरकार को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया. सरकार को सत्ता में वापस लाने के लिए अगले साल सऊदी-नेतृत्व वाले गठबंधन ने हस्तक्षेप किया. अब देश हूती-नियंत्रित उत्तर और दक्षिणी क्षेत्र में बंटा हुआ है, जिस पर ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का शासन है. तनाव इस महीने की शुरुआत में तब बढ़ा जब हूती ने सऊदी अरब पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के आखिरी रसूमात के लिए हूती प्रतिनिधिमंडल को तेहरान ले जाने वाले ईरानी विमान को रोकने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया.
हूतियों ने दिया अल्टीमेटम
हूती का कहना है कि जब विमान सोमवार को यमन लौटा, तो सऊदी अरब ने उसे उतरने से रोकने के लिए सना एयरपोर्ट पर हमला किया. विमान का रास्ता बदल दिया गया और वह सुरक्षित रूप से दूसरे एयरपोर्ट पर उतरा. सऊदी अरब के अधिकारियों ने यमन में हवाई हमलों के बारे में टिप्पणी के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया. यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का नेतृत्व करने वाले रशाद अल-अलीमी ने कहा कि उन्होंने हूती प्रतिनिधिमंडल को वापस भेजने के ईरान के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था. उन्होंने विद्रोही गुट पर आरोप लगाया कि उसने ईरानी उड़ान को "नागरिक उड्डयन को नियंत्रित करने वाले कानूनी और संप्रभु ढांचे के बाहर" स्वीकार किया. 14 जुलाई को हूती सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने कहा कि हूती यमन के हवाई क्षेत्र के किसी भी उल्लंघन का सामना करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने टेलीग्राम पर कहा कि समूह ने मध्य यमन के अल बायदा प्रांत में सुबह-सुबह सऊदी टोही विमान को मार गिराया. इसके पीछे गहरे मुद्दे हैं.
'सऊदी के हमले के बाद हूती हो गए हैं बेकाबू'
इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के सीनियर यमन एक्सपर्ट अहमद नागी ने कहा कि सोमवार को हुई गोलीबारी केवल एक ईरानी उड़ान से कहीं अधिक गंभीर मामला था. सऊदी अरब और यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने इस उड़ान को यमन के हवाई क्षेत्र पर अपने नियंत्रण को कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखा. सऊदी-नेतृत्व वाले गठबंधन ने हूतियों पर दबाव बनाने के लिए 2015 में यमन पर हवाई और समुद्री नाकाबंदी लागू की थी. सऊदी-नेतृत्व वाले गठबंधन की मंजूरी के बिना सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान को उतरने की अनुमति देकर, हूती एक नई वास्तविकता स्थापित करना चाहते थे जिसमें वे स्वतंत्र रूप से यमन के हवाई क्षेत्र पर निर्णय ले सकें और जिसे वे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की नाकाबंदी मानते हैं, उसे समाप्त कर सकें. नागी ने कहा, "हूती एक नई 'रेड लाइन' का परीक्षण कर रहे थे. अगर वे सफल होते, तो वे और अधिक उत्साहित हो सकते थे, अपनी मांगें बढ़ा सकते थे और अतिरिक्त 'रेड लाइन्स' को पार करने का प्रयास कर सकते थे."
सऊदी अरब ने कर दी बड़ी गलती
लंदन में चैथम हाउस थिंक टैंक के रिसर्च फेलो फारेया अल-मुस्लिमी ने कहा कि सऊदी अरब ने अब तक ईरान के खिलाफ व्यापक अमेरिकी-इजरायली युद्ध में संयम दिखाया है. लेकिन जब उसे लगता है कि यमन में उसका प्रभाव जो दक्षिण में सऊदी अरब की सीमा से लगा है, खतरे में है, तो उसके किनारे रहने की संभावना बहुत कम है. क्या यह टकराव और अधिक क्षेत्रीय अस्थिरता का संकेत हो सकता है? यह कहना जल्दबाजी होगी कि क्या सोमवार का टकराव और तनाव बढ़ाएगा या यह सिर्फ एक अलग-थलग घटना थी. लेकिन यमन के राजनीतिक विश्लेषक अब्देल-बारी ताहिर ने कहा कि देश की नाजुक सुरक्षा और आर्थिक स्थिति नए सिरे से संघर्ष और क्षेत्रीय सत्ता की होड़ के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करती है.
विद्रोहियों ने इजरायल का किया जीना हराम!
उन्होंने कहा, "यह क्षेत्र अब पूर्ण टकराव की स्थिति में है." यमन में हालात तनावपूर्ण हैं क्योंकि वहां अलग-अलग मिलिशिया गुट आपस में लड़ रहे हैं और देश का अपने समुद्री और हवाई क्षेत्र पर पूरा कंट्रोल नहीं है. यमन के भी इस बड़े टकराव में घिसट जाने का खतरा है. ईरान के समर्थन वाले हूती गुट ने युद्ध के दौरान इज़राइल पर कई मिसाइल हमले किए हैं और इस विद्रोही गुट का रेड सी में जहाजों पर हमला करके अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधा डालने का इतिहास रहा है. ताहिर ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत में बढ़त हासिल करने के लिए अपने सहयोगी हूती गुट का इस्तेमाल कर सकता है. होर्मुज (Strait of Hormuz) पर कंट्रोल के लिए अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई के कारण अस्थायी युद्धविराम मुश्किल में है और फिर से पूर्ण युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ रहा है."