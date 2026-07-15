/4 साल बाद टूटा सीजफायर समझौता, हूती-सऊदी टकराव ने मिडिल ईस्ट को फिर युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया

'सऊदी के हमले के बाद हूती हो गए हैं बेकाबू'

इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के सीनियर यमन एक्सपर्ट अहमद नागी ने कहा कि सोमवार को हुई गोलीबारी केवल एक ईरानी उड़ान से कहीं अधिक गंभीर मामला था. सऊदी अरब और यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने इस उड़ान को यमन के हवाई क्षेत्र पर अपने नियंत्रण को कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखा. सऊदी-नेतृत्व वाले गठबंधन ने हूतियों पर दबाव बनाने के लिए 2015 में यमन पर हवाई और समुद्री नाकाबंदी लागू की थी. सऊदी-नेतृत्व वाले गठबंधन की मंजूरी के बिना सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान को उतरने की अनुमति देकर, हूती एक नई वास्तविकता स्थापित करना चाहते थे जिसमें वे स्वतंत्र रूप से यमन के हवाई क्षेत्र पर निर्णय ले सकें और जिसे वे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की नाकाबंदी मानते हैं, उसे समाप्त कर सकें. नागी ने कहा, "हूती एक नई 'रेड लाइन' का परीक्षण कर रहे थे. अगर वे सफल होते, तो वे और अधिक उत्साहित हो सकते थे, अपनी मांगें बढ़ा सकते थे और अतिरिक्त 'रेड लाइन्स' को पार करने का प्रयास कर सकते थे."