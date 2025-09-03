Yemen में यूएन कर्मचारियों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं हूती? 19 को बनाया बंधक
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2906852
Zee SalaamMuslim World

Yemen में यूएन कर्मचारियों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं हूती? 19 को बनाया बंधक

Yemen Detained UN Officers: यमन के हूती विद्रोहियों ने कई यूएन कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है. इससे पहले भी यह संगठन ऐसा कर चुका है, और 2021 से ही लोग बंधक बने हुए हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 03, 2025, 08:41 AM IST

Trending Photos

Yemen में यूएन कर्मचारियों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं हूती? 19 को बनाया बंधक

Yemen Detained UN Officers: ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना में संयुक्त राष्ट्र (UN) के दफ्तरों पर छापेमारी कर कम से कम 19 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है, युनाइडेट नेशन्स ने मंगलवार को यह जानकारी दी और सभी की तुरंत रिहाई की मांग की है.

हूती संगठन का बड़ा एक्शन

यूएन के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 19 कर्मचारियों में 18 यमनी नागरिक हैं और एक इंटरनेशनल कर्मचारी है. उन्होंने कहा कि हूतियों की यह कार्रवाई बेहद चिंताजनक है. हूती संगठन का इसके बारे में कोई बयान नहीं आया है. लेकिन, जानकार इसे जासूसी और इजराइल की मदद करने से जोड़कर देख रहे हैं.

इस्राइल हमले के बाद की छापेमारी

रविवार को यह छापेमारी तब हुई जब इस्राइल ने हवाई हमले में हूती प्रधानमंत्री अहमद अल-रहावी और कई कैबिनेट मंत्रियों को मार दिया था. इसके बाद से हूती लड़ाकों ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य, स्वास्थ्य और कई एजेंसियों के दफ्तरों को निशाना बनाया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

हूती विद्रोही 2014 से यमन की मान्यता प्राप्त सरकार से लड़ रहे हैं. सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सरकार को समर्थन दिया है, जबकि हूती उत्तरी यमन और राजधानी सना पर कंट्रोल बनाए हुए हैं.

7 अक्टूबर 2023 को हमास के जरिए इजराइल पर हमले और उसके बाद गाज़ा में युद्ध शुरू होने के बाद हूतियों ने लाल सागर में जहाज़ों पर हमले तेज कर दिए थे. इसके जवाब में अमेरिका और इस्राइल ने हूतियों के कब्जे वाले यमन में हवाई हमले किए.

पहले भी हो चुकी हैं गिरफ्तारियां

युनाइडेट नेशन्स के मुताबिक हूती विद्रोही पहले भी 23 यूएन कर्मचारियों को हिरासत में ले चुके हैंय इनमें से कुछ को 2021 से ही कैद कर रखा गया है।

यूएन विशेष दूत हांस ग्रुंडबर्ग ने हाल ही में ओमान की राजधानी मस्कट में हूती मुख्य वार्ताकार मोहम्मद अब्दुस्सलाम से मुलाकात की. यूएन ने चेतावनी दी है कि हूतियों की यह कार्रवाई मानवीय सहायता पहुंचाने के उसके मिशन को गंभीर खतरे में डाल रही है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Yemenyemen newsYemen Latest Newsmuslim news

Trending news

Yemen
Yemen में यूएन कर्मचारियों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं हूती? 19 को बनाया बंधक
Uttar Pradesh news
स्कूल पर फिलिस्तीन का झंडा लगाना पड़ा महंगा; 7 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई FIR
Shahnawaz Hussain on rahul gandhi
पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा पर भड़के शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस-राजद पर साधा निशाना
Yemen Houthis Attack
Red Sea में हूती विद्रोहियों ने इजरायल से जुड़े जहाज पर किया हमला, मचा हड़कंप
Jamaat-e-Islami Hind on Umar Khalid
'लोकतंत्र के लिए खतरा...', उमर-शरजील को जमानत न मिलने पर भड़का मुस्लिम संगठन
Saharanpur news
छेड़खानी की शिकायत हंसकर टाल देता था प्रिंसिपल; छात्रा के पिता की बेरहमी से पिटाई
Prakash Jha on Umar Khalid Bail
‘न्याय का मज़ाक’, उमर खालिद को जमानत न मिलने पर भड़के प्रकाश राज, मायूस हुई मां
hamirpur news
UP: हमीरपुर में मदरसा सीज, जानें अब तक कितने मदरसों पर चला है बुलडोजर
Prophet Muhammad birthday
क्या है ईद मिलादुन्नबी; मुसलमान क्यों और कैसे मनाते हैं पैगम्बर मोहम्मद का जन्मदिन?
Uttar Pradesh news
औरंगजेब और अफाक ने बरसाईं गोलियां, फ़िल्मी हीरो की तरह बच गया सद्दाम!
;