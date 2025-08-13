Yemen: हूतियों के जबरदस्त ड्रोन अटैक, इजराइल के चार शहरों को बनाया निशाना

Yemen News: यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया है. अकसर पहले संगठन एयरपोर्ट को निशाना बनाता था, लेकिन इस बार ड्रोन के जरिए शहरों को टारगेट किया है.
Trending Photos
Yemen News: यमन के हूतियों ने इस बार एयरपोर्ट की जगह इजराइल के शहरों पर हमला किया है. हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता याहया सारीआ ने अल-मसीरा टीवी पर बयान देते हुए कहा कि इन हमलों में छह ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और ये अपने टारगेट्ल को सफलतापूर्वक हासिल करने में कामयाब रहे. ये अटैक हाइफ़ा, नेगेव, इलियट, और बीयर शेवा में किया गया है.
सारीआ के मुताबिक, ये हमले इज़राइल की फ़िलिस्तीनी मुद्दे को खत्म करने के प्लान- जिसमें नरसंहार, भूखमरी और विस्थापन शामिल है- के जवाब में किए गए हैं. उन्होंने वॉर्निंग दी कि गाज़ा पट्टी पर हमले रुकने और नाकाबंदी खत्म होने तक ऐसे ऑपरेशन जारी रहेंगे. बता दें, ये बात हूती हमेशा से करते आए हैं. इजराइल की तरफ से इन हमलों को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है.
अक्टूबर 2023 में गाज़ा में जंग का आगाज हुआ था. उसके बाद से ही हूती विद्रोही दर्जनों मिसाइल और ड्रोन इज़राइल की ओर दाग चुके हैं. उनका कहना है कि वे फ़िलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं. इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्टाइल इज़राइली डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिए या वे अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाए. जवाब में, इज़राइल ने यमन के बंदरगाहों और अन्य ढांचागत ठिकानों पर कई हवाई हमले किए.
इसी बीच, शनिवार को यमनी सरकारी बलों ने दक्षिणी यमन के धालिया प्रांत में हूती विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया. एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि इस मुठभेड़ में तीन हूती लड़ाके मारे गए.
अधिकारियों के मुताबिक, हूती बलों ने बाब ग़ालक इलाके में सरकारी रक्षा पंक्तियों को तोड़ने के लिए भारी बमबारी का इस्तेमाल किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में करीब एक घंटे तक लड़ाई हुई. आखिर में हूती पीछे हट गए और सरकारी बलों ने अपनी पोज़िशन बनाए रखी.