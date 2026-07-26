/क्या यमन में अमन ला पाएंगी पहली महिला विदेश मंत्री, जानें कौन हैं अफराह अल-जोबा?

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Yemen's Female Foreign Minister: यमन की एक ऐसी खातून जो लोगों की दवाइयों से जिंदगी बचाने का काम करती थीं, अब मुल्क के सियासत की बागडोर संभालेंगी. 25 साल तक गरीबों के जख्मों पर मरहम रखा, अब जंगजदा यमन की खारिजा पॉलिसी की कमान उनके हाथ में है. ये कहानी है अफराह अल-जोबा की, जिन्होंने फार्मेसी की दुनिया से निकलकर यमन की तारीख में अपना नाम दर्ज करा दिया. 23 जुलाई को उन्हें यमन का वजीर-ए-खारजा (विदेश मंत्री) बनाया गया और इसके साथ ही वह मुल्क की पहली खातून बन गईं, जिन्हें इतने अहम वजारती ओहदे की जिम्मेदारी सौंपी गई.
यह महज एक ओहदे पर किसी शख्स की तैनाती नहीं, बल्कि यमन की सियासत में एक नई शुरुआत और बड़ा तारीखी मोड़ माना जा रहा है. अफराह अल-जोबा का ताल्लुक यमन के वुस्ती सूबे अल-बैदा से है. उनका सफर सियासत से नहीं, बल्कि इल्म, इंसानियत और खिदमत से शुरू हुआ. उन्होंने सना यूनिवर्सिटी से फार्मेसी में ग्रेजुएशन किया, फिर मलेशिया से कम्युनिटी हेल्थ एंड हेल्थ इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. इसके बाद यमन से ही MBA पूरा किया.
यमन में औरतों-बच्चों की तरक्की और हुकूक से जुड़े मुद्दे पर किया काम
करीब 25 साल तक उन्होंने मशहूर तंजीम SOUL for Development के साथ उन दूरदराज और पिछड़े इलाकों में काम किया, जहां अक्सर हुकूमती मदद भी नहीं पहुंच पाती थी. गुरबत कम करना, देहाती इलाकों में बेहतर सेहत और तालीम पहुंचाना और कमजोर तबकों की जिंदगी बेहतर बनाना उनकी पहचान बन गया.
बाद में उन्होंने USAID के साथ मिलकर अच्छी हुकूमतदारी, ख्वातीन के अख्तियार और नौजवानों के हुकूक से जुड़े कई अहम प्रोजेक्ट्स पर काम किया. आज वही खातून, जिसने सालों तक समाज की खामोशी से खिदमत की, जंग और सियासी उथल-पुथल से जूझ रहे यमन की फॉरेन पॉलिसी का चेहरा बन चुकी हैं.
साल 2011 में यमन इंकलाब से मिली नई पहचान
अफराह अल-जोबा का नाम सिर्फ समाजी खिदमत तक महदूद नहीं रहा है, साल 2011 के यमन इंकलाब ने उनकी जिंदगी को नया मोड़ देने का काम किया. जब तीन दशक से ज्यादा वक्त तक हुकूमत करने वाले सदर अली अब्दुल्लाह सालेह को सत्ता छोड़नी पड़ी, तो मुल्क का नया मुस्तकबिल तय करने के लिए नेशनल डायलॉग कॉन्फ्रेंस कायम की गई. इसी तारीखी अमल में अफराह को पहली डिप्टी सेक्रेटरी-जनरल की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई.
अफराह ने सिर्फ एक ओहदा नहीं संभाला, बल्कि पूरे डायलॉग की तकनीकी और तंजीमी बुनियाद को मजबूत किया. बाद में उन्हें नए दस्तूर का मसौदा तैयार करने वाली कमेटी में भी शामिल किया गया. उस वक्त ऐसा लग रहा था कि यमन एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा देर कायम नहीं रह सकी. हूती बागियों के सना पर कब्जे के बाद संविधान बनाने की कोशिशें ठहर गईं और मुल्क खूनी जंग की आग में झुलसने लगा.
इसके बावजूद अफराह ने अमन का दामन नहीं छोड़ा. 2016-17 में जब यूनाइटेड नेशन की सरपरस्ती में कुवैत में यमन अमन वार्ता (Peace Talks) हुई, तो चुनिंदा ख्वातीन को उसमें शामिल होने की दावत दी गई. अफराह अल-जोबा भी उन अहम चेहरों में शामिल थीं. उनकी मौजूदगी सिर्फ एक शिरकत नहीं, बल्कि इस बात का पैगाम था कि मुल्क का मुस्तकबिल तय करने और जंग को खत्म करने की कोशिशों में ख्वातीन की आवाज भी उतनी ही अहम है जितनी मर्दों की.
क्या अमन ला पाएंगी यमन की पहली खातून वजीर-ए-खारजा?
हर शख्स आलोचक और प्रशसंक दोनों होते हैं. यमन की नई वजीर-ए-खारजा अफराह अल-जोबा के भी आलोचक और प्रशसंक दोनों हैं. अहम जिम्मेदारी मिलने पर आलोचकों का कहना है कि उनके पास बड़े सिफारती तजुर्बे की कमी है, लेकिन प्रशसंक कहते हैं कि उनका तरक्की, इमदाद और मुजाकरात का तजुर्बा ही आज जंगजदा यमन के लिए सबसे बड़ी सिफारत है.
ऐसे वक्त में जब हूती और हुकूमत के बीच फिर से जंग भड़कने का खतरा है. अफराह अल-जोबा पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं. उन्हें आलमी सतह पर यमन की आवाज बनना है, पूरे मिडिल ईस्ट के साथ मगरिब में और यूनाइटेड नेशन में भी. सवाल यही है कि क्या फॉर्मासिस्ट से वजीर-ए-खारजा तक का सफर तय करने वाली ये खातून, जंगजदा यमन को अमन की राह पर ला पाएंगी?