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क्या यमन में अमन ला पाएंगी पहली महिला विदेश मंत्री, जानें कौन हैं अफराह अल-जोबा?

Yemen First Female Foreign Minister: मिडिल ईस्ट में यमन भी उन देशों में शामिल है, जो जंग की मार झेल रहा है, और यहां की बुनियादी सहूलतों के लिए तरह रही है. इस मुल्क में 25 साल तक गरीबों की खिदमत करने, 2011 इंकलाब में नेशनल डायलॉग की कयादत करने वाली एक फॉर्मासिस्ट को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है. यमन हुकूमत ने अफराह अल-जोबा को देश का नया वजीर-ए-खारजा बनाया है. अरब देशों में किसी खातून का इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना, एक तारीख है. आइये जानते हैं क्यों?

Written ByShoeb Salmani
Published: Jul 26, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:56 PM IST
क्या यमन में अमन ला पाएंगी पहली महिला विदेश मंत्री, जानें कौन हैं अफराह अल-जोबा?
Image Credit: यमन की पहली खातून वजीर-ए-खारजा अफरा अल-जोबा

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Shoeb Salmani

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शोएब सलमानी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से ताल्लुक रखते हैं, जिसे भगवान राम के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की तपोभूमि मानी जाती है. शोएब पिछले 3 सालों से  Zee Media Network के Salaam TV में Social Media Senior Executive की हैसियत से जुड़े  हैं. उन्हें डिजिटल और सोशल मीडिया में काम करने का 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. Zee से पहले उन्होंने The Quint और Gulistan TV Network में काम किया है. शोएब सलमानी ने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से टीवी जर्नलिज़्म में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है. इससे पहले उन्होंने सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र में ग्रेजुएशन और हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. उन्हें राष्ट्रीय राजनीति, सामाजिक मुद्दे, शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, भारतीय मुस्लिम समाज और जनहित से जुड़े मुद्दों पर खबरें करने और सोशल मीडिया कैम्पेनिंग करने में महारत हासिल हैं. शोएब सलमानी तक अपनी बात पहुंचाने का पता: Mohammad.Shoib@zeemedia.com 

 

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