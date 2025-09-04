Palestine-2 बैलिस्टिक मिसाइल से दहला इजरायल, हूतियों ने हाइफा पोर्ट को बनाया निशाना

Yemen Houthi: इजरायल ने पिछले दिनों यमन की राजधानी सना पर भीषण बमबारी करके हूती ग्रुप के प्रधानमंत्री समेत कैबिनेट के कई बड़े मंत्रियों की हत्या कर दी. इस हमले के बाद हूती ग्रुप इजरायल पर लगातार हमले कर रहा है. बीते बुधवार को हूती ग्रुप ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया. हूती ग्रुप ने दावा किया है कि उनका हमला कामयाब रहा और टार्गेट को पूरा किया गया.

दरअसल, बीते बुधवार को यमन के हूती ग्रपु ने इजरायली कब्जे वाले अल-कुद्स शहर और हाइफा बंदरगाह स्थित संवेदनशील ठिकानों निशाना बनाया. इन हमलों में हूती ग्रुप ने एक 'फिलिस्तीन-2' हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और एक विस्फोटकों से लदे ड्रोन का इस्तेमाल किया. हूती ग्रुप ने बताया है कि दोनों हमलों में कामयाबी मिली और हूती ग्रुप ने अपने उद्देश्यों को हासिल किया. हूती ग्रुप ने बताया कि हमले की वजह से इजरायली नागरिकों को बंकर में छिपने पर मजबूर होना पड़ा.

वहीं, इजरायली सेना ने भी इस हमले की पुष्टि की है. इजरायली सेना ने बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात की जानकारी दी कि यमन की ओर से इजरायल की तरफ मिसाइलें दागी गई. इजरायली सेना ने दावा किया कि उन मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया.

यमन के हूती ग्रुप ने कहा कि उन्होंने पैगंबर मुहम्मद (स.) के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर एकजुटता के लिए ये हमले किए थे. मोहम्मद (स.) ने उत्पीड़ित करने वालों के खिलाफ खड़े होने और उनके प्रति निष्ठा को अस्वीकार करने की शिक्षाएं दी हैं. इस बात का जिक्र करते हुए हूतियों ने मोहम्मद (स.) की तारीफ की.

आखिर में हूती ग्रुप ने फिलिस्तीनी जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि हूती ग्रुप तब तक हमले जारी रखेगा, जब तक इजरायली सेना गज़ा में नरसंहार को खत्म नहीं कर देती.