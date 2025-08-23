खौफ में नेतन्याहू; इजरायली रडार को भेदते हुए हूतियों की मिसाइल पहुंची तेल अवीव
Yemen Houthi: हूती लड़ाकों ने इजरायल पर एक बार फिर मिसाइल अटैक किया है. गाजा से साथ अपनी प्रतिबद्धता को दिखाते हुए हूती लड़ाके लगातार इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 23, 2025, 09:49 AM IST

Yemen Houthi: यमन के हूती ग्रुप ने सेंट्रल इजरायल पर मिसाइल अटैक किया, जिससे इजरायली नागरिकों में दहशत फैल गई. यमन ने यह अटैक गाजा के साथ अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए किया है. इजरायली सेना ने इस हमले की जानकारी देते हुए कहा कि हूती ग्रुप की तरफ से मिसाइल अटैक के वक्त सेंट्रल इजरायल में सायरन की आवाज गूंजने लगी और लोगों को बंकर में छिपना पड़ा. 

साथ ही इजरायली सेना ने यह दावा किया है कि इस मिसाइल अटैक से किसी भी इजरायली नागरिक की मौत नहीं हुई है. यह हमला शुक्रवार (22 अगस्त) को हुआ. इजरायली सेना ने बताया कि हूतियों की तरफ से इजरायल की ओर दागी गई मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, हालांकि हवा में वह मिसाइल पूरी तरह नष्ट नहीं हो सका और उसके छर्रे जमीन पर गिर गए. 

इजरायल के आपातकालीन सेवाओं के अधिकारियों ने बताया कि हूती ग्रुप की तरफ से दागी गई मिसाइल हवा में ही टूट गई और इसके छर्रे तेल अवीव के नजदीक बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास जा गिरे. इस दौरान इजरायली नागरिकों को बंकर में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी. 

इस हमले के कुछ वक्त पहले ही यमन के हूती ग्रुप ने गाजा के हवाई क्षेत्र से होते हुए इजरायल पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की थी. हालांकि इजरायल ने इस ड्रोन अटैक को भी विफल कर दिया था.

बता दें कि इजरायली वायु सेना ने यमन की राजधानी सना में हूती ग्रुप के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले ऊर्जा ढांचे पर हवाई हमला किया था. इसके जवाब में, हूतियों ने दावा किया कि उन्होंने गाजा में इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया, जिससे बेन गुरियन एयरपोर्ट पर कुछ वक्त के लिए तमाम सेवाएं रोकनी पड़ी थीं. 

उत्तरी यमन के अधिकांश हिस्से पर यमन के हूती ग्रुप का नियंत्रण है. हूती ग्रुप ने पिछले नवंबर महीने से ही इजरायल और उससे जुड़े जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए हैं. हूती ग्रुप का कहना है कि वह गाजा के लोगों के साथ अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए ये हमले कर रहा है. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

