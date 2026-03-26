अब बहुत हो गया बर्दाश्त! ईरान के समर्थन में हूती मचाएंगे कोहराम; रिपोर्ट में बड़ा दावा

US Israel Iran Conflict: ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के बीच हूती लड़ाके ट्रंप की सेनाओं को घेरने की तैयारी कर रहे हैं. तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हूती ईरान के समर्थन में युद्ध के मैदान में उतरने के लिए कथित तौर पर तैयार है. एक जानकार सूत्र का हवाला देते हुए एजेंसी ने बताया कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ही यह आंदोलन हाई अलर्ट पर है. सूत्र के हवाले से कहा गया, "जैसा कि उन्होंने 28 फरवरी को हुए हमले के पहले दिन से ही कहा है." अंसारुल्लाह "पूरी तरह से अलर्ट पर है और युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार है."

तसनीम न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यमनी समूह अंसारुल्लाह (हूती) बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य पर नियंत्रण स्थापित करके अमेरिका और इज़राइल पर दबाव डालने की रणनीति अपना सकता है. इस जलडमरूमध्य को वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और इस पर नियंत्रण क्षेत्रीय समीकरणों को बदल सकता है.

लाल सागर में हूती मचा सकते हैं आतंक

सूत्रों का हवाला देते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करना "दुश्मन को अनुशासित करने" का काम कर सकता है. जहां एक ओर ईरान के पास इस क्षेत्र में प्रभाव डालने की क्षमता है, वहीं अंसारुल्लाह की सेनाएं भी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार बताई जा रही हैं. इससे पहले भी इस समूह ने लाल सागर में नौसैनिक अभियानों के माध्यम से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है.

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गाजा हमले के बाद हूतियों ने किया था इजरायल को तबाह

गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद गाज़ा में बढ़े तनाव के बीच हूती लड़ाकों ने एक नौसैनिक नाकेबंदी लागू की, जिसमें इजरायल से जुड़े जहाज़ों को निशाना बनाया गया. इस कदम का इजरायल की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा, क्योंकि जहाज़ों को लंबे मार्गों से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा. इसके अलावा, इस समूह ने इजरायली ठिकानों पर हमलों की ज़िम्मेदारी ली है और अमेरिकी नौसैनिक जहाज़ों को भी निशाना बनाया है.

अब्बास अराक़ची ने दी चेतावनी

इस बीच, ईरान के उप विदेश मंत्री अब्बास अराक़ची ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में कोई बातचीत नहीं चल रही है और देश अपनी "प्रतिरोध" की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि विश्वसनीय गारंटियों के अभाव में न तो बातचीत संभव है और न ही युद्धविराम.