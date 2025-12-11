Advertisement
सॉफ्ट वॉर का सामना कर रही है मुस्लिम उम्माह, हूती लीडर ने दिया बड़ा बयान

Yemen Houthi News: यमन के हूती लीडर अब्दुल-मलिक अल-हौथी ने मुस्लिम उम्माह की हालात पर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि इस वक्त मुस्लिम उम्माह दुश्मन के सॉफ्ट वॉर का सामना कर रही है. इस सॉफ्ट वॉर का मकसद मुस्लिम उम्माह को उसके धर्म से दूर करना है. साथ ही उन्होंने फिलिस्तीन के मुद्दे पर अरब देशों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 11, 2025, 01:48 PM IST

Yemen Houthi News: पैगंबर मुहम्मद (स.) की बेटी हजरत फातिमा की जयंती के मौके पर यमन के हूथी लीडर अब्दुल-मलिक अल-हौथी ने फिलिस्तीन को याद किया. उन्होंने कहा कि इजरायली सेना ने हजारों फिलिस्तीनी महिलाओं की हत्या की, जिनमें गर्भवती महिलाएं, नाबालिग लड़कियां और बुज़ुर्ग शामिल हैं. इसके साथ ही उन्होंने दुनिया भर के मुस्लिम मुल्कों खास कर अरब देशों पर निशाना साधा और इजरायल के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करने में नाकाम रहने पर नाराजगी व्यक्त की. 

हूथी लीडर अब्दुल-मलिक अल-हौथी ने दुनिया भर के मुसलमानों के हालात पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि फिलहाल मुस्लिम उम्माह सबसे खतरनाक ताकत सॉफ्ट वॉर का सामना कर रही है. उन्होंने कहा कि इस सॉफ्ट वॉर का मकसद मुस्लिम उम्माह को उसके धर्म से दूर करना है. उन्होंने कहा कि यह सॉफ्ट वॉर ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहता है, जो मुस्लिम देशों को सच्चे इस्लाम के रास्ते से भटका दे.

उन्होंने मुस्लिम मुल्कों के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इजरायल के खिलाफ इन देशों द्वारा कुछ न करने से भी ज्यादा बुरा यह है कि कुछ अरब सरकारों ने इजरायल को आर्थिक, मीडिया और खुफिया मदद दी है. उन्होंने कुछ अरब मुल्कों पर आरोप लगाया कि वे अपने देश को फिलिस्तीन के समर्थन में इजरायल के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका है.

गौरतलब है कि यमन के हूती लड़ाके लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में इजरायल पर हमले करते रहे हैं. साथ ही इजरायल पर और अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बनाने के लिए लाल सागर को भी बंद कर दिया था. हूती लड़ाकों ने कई बार इजरायल की राजधानी पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया. बार-बार हो रहे हमलों से इजरायल को भारी आर्थिक नुकसान हुआ. वहीं, इजरायल ने भी यमन पर भीषण हमले किए, जनमें हूती कई सीनियर मंत्री और कमांडर की मौत हो गई. 

