कतर पर इजरायली बमबारी से गुस्से में यमन, अरब देशों को दिखाया आईना

Yemen Hauthi: इजरायल ने बीते मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में हमास के लीडरों पर बमबारी की. इस हमले के बाद कतर समेत पूरे मुस्लिम मुल्कों ने बयान जारी कर इजरायल की निंदा की. इजरायली बमबारी का जवाब अरब देशों ने बयानबाजी से दिया है. अरब देशों की प्रतिक्रिया से यमन के हूती लड़ाके नाखुश दिख रहे हैं. एक वरिष्ठ हूती लीडर ने कतर पर इजरायली बमबारी के खिलाफ अरब देशों के नरम रवैये पर नाराजगी जाहिर की और इसे अरब देशों की निश्क्रियता करार दिया है.

हूती लीडर अब्दुल मलिक अल हौथी ने बीते गुरुवार को एक बयान में कहा कि कतर पर इजरायली हमला पूरे क्षेत्र की गरिमा का हनन है. इस हमले के बाद भी कई अरब देश इजरायल के साथ रिश्ते बनाए हुए हैं. इसे अब्दुल मलिक ने अरब देशों की विफलता बताया है.

कतर पर हमला करके इजरायल ने किया दोहरा अपराध!

हूती लीडर अब्दुल मलिक ने कतर पर हुए हमले को फारस की खाड़ी के सभी देशों पर हमला करार दिया है. कतर पर हुए हमले को गरिमा (इज्जत) पर हमला बताया. हूती लीडर ने कतर पर हुए इजरायली हमले को दोहरा अपराध बताया. उन्होंने कहा कि इजरायल का पहला अपराध यह है कि इजरायल ने हमास के उन लीडर्स को निशाना बनाया, जो सीजफायर के प्रस्ताव पर बातचीत कर रहे थे. दूसरा अपराध यह है कि इजरायल ने कतर की संप्रभुता पर हमला किया है.

अमेरिका के समर्थन से कतर पर हुआ हमला?

इसके साथ ही हूती लीडर अब्दुल मलिक अल हौथी ने इजरायली हमले को अमेरिका के साथ जोड़ा. उन्होंने कहा कि इजरायल ने अमेरिका के समर्थन से कतर पर हमला किया. उन्होंने कहा कि इजरायल पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करने का मंसूबा बना रहा है.

अरब देश लेंगे बड़ा फैसला

गौरतलब है कि कतर पर हुए इजरायली हमले में पांच हमास के मेंबर और 1 कतरी सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई थी. कतर ने इस हमले के बाद अरब देशों की बैठक बुलाई है. यह बैठक आगामी 15 सितंबर को होनी है. इस बैठक में इजरायली बर्बरता के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई लेने पर फैसला लिया जाएगा.