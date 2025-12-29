हूती ने दी इजरायल को बड़ी धमकी, सोमालीलैंड को मान्यता देने पर बढ़ा तनाव

Houthi Threatene Israel: इजरायल ने बीते शुक्रवार (26 दिसंबर) को सोमालीलैंड को एक देश के रूप में मान्यता दे दी. इसके बाद सऊदी और कतर ने इजरायल की निंदा की और इस कदम को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया. अब यमन के हूती विद्रोही ने साफ तौर पर इजरायल को धमकी दे दी है. हूती ने कहा कि सोमालीलैंड में किसी भी प्रकार के इजरायली मौजूदगी को मिलिट्री टार्गेट माना जाएगा. हूती विद्रोही आए दिन इजरायल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले करते हैं.

हूती विद्रोही के प्रमुख अब्देल-मलिक अल-हौथी ने इजरायल द्वारा सोमालीलैंड को मान्यता देने का विरोध किया और इस फैसले को यमन और सोमालिया के लिए आक्रामक कार्रवाई बताया. उन्होंने कहा कि हम सोमालीलैंड में किसी भी इजरायली मौजूदगी को अपने सशस्त्र बलों के लिए एक मिलिट्री टार्गेट मानते हैं. अब्देल-मलिक अल-हौथी ने इजरायल के इस कदम को सोमालिया और उसके पड़ोसी अफ्रीकी देश के साथ-साथ यमन को निशाना बनाने वाला शत्रुतापूर्ण रुख करार दिया है.

सोमालीलैंड, सोमालिया का हिस्सा है, जो वर्ष 1991 में सोमालिया से स्व-घोषित रूप से अलग हो गई. हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोमालीलैंड को मान्यता नहीं मिली थी. लेकिन इजरायल द्वारा मान्यता देने पर बवाल बढ़ गया है. सोमालिया ने इजरायल के इस कदम का विरोध किया. अरब के देशों ने कहा कि इजरायल द्वारा सोमालीलैंड को मान्यता देना सोमालिया की संप्रभुता, अखंडता और एकता का उल्लंघन है. उन्होंने चेतावनी दी है कि इसके गंभीर परिणाम होंगे.

गौरतलब है कि इजरायल ने बीते शुक्रवार (26 दिसंबर) को सोमालीलैंड को देश के रूप में मान्यता दी. इस मौके पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमालीलैंड के प्रमुख से वीडियो कॉल पर बात की. उन्होंने भविष्य में सोमालीलैंड के साथ मिलकर कई क्षेत्रों में काम करने की इच्छा व्यक्त की. साथ ही नेतन्याहू ने सोमालीलैंड के प्रमुख को इजरायल आने के लिए निमंत्रण भी दिया.