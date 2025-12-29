Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3056917
Zee SalaamMuslim World

हूती ने दी इजरायल को बड़ी धमकी, सोमालीलैंड को मान्यता देने पर बढ़ा तनाव

Houthi Threatene dIsrael: इजरायल ने सोमालीलैंड को एक देश के रूप में मान्यता दे दी है. इस फैसले के खिलाफ यमन के हूती ने इजरायल को सीधे धमकी दे दी है. हूती विद्रोही ग्रुप के प्रमुख ने कहा है कि सोमालीलैंड में इजरायल की मौजूदगी हूती लड़ाकों के लिए मिलिट्री टार्गेट मानी जाएगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 29, 2025, 07:53 AM IST

Trending Photos

हूती ने दी इजरायल को बड़ी धमकी, सोमालीलैंड को मान्यता देने पर बढ़ा तनाव

Houthi Threatene Israel: इजरायल ने बीते शुक्रवार (26 दिसंबर) को सोमालीलैंड को एक देश के रूप में मान्यता दे दी. इसके बाद सऊदी और कतर ने इजरायल की निंदा की और इस कदम को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया. अब यमन के हूती विद्रोही ने साफ तौर पर इजरायल को धमकी दे दी है. हूती ने कहा कि सोमालीलैंड में किसी भी प्रकार के इजरायली मौजूदगी को मिलिट्री टार्गेट माना जाएगा. हूती विद्रोही आए दिन इजरायल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले करते हैं. 

हूती विद्रोही के प्रमुख अब्देल-मलिक अल-हौथी ने इजरायल द्वारा सोमालीलैंड को मान्यता देने का विरोध किया और इस फैसले को यमन और सोमालिया के लिए आक्रामक कार्रवाई बताया. उन्होंने कहा कि हम सोमालीलैंड में किसी भी इजरायली मौजूदगी को अपने सशस्त्र बलों के लिए एक मिलिट्री टार्गेट मानते हैं. अब्देल-मलिक अल-हौथी ने इजरायल के इस कदम को सोमालिया और उसके पड़ोसी अफ्रीकी देश के साथ-साथ यमन को निशाना बनाने वाला शत्रुतापूर्ण रुख करार दिया है. 

सोमालीलैंड, सोमालिया का हिस्सा है, जो वर्ष 1991 में सोमालिया से स्व-घोषित रूप से अलग हो गई. हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोमालीलैंड को मान्यता नहीं मिली थी. लेकिन इजरायल द्वारा मान्यता देने पर बवाल बढ़ गया है. सोमालिया ने इजरायल के इस कदम का विरोध किया. अरब के देशों ने कहा कि इजरायल द्वारा सोमालीलैंड को मान्यता देना सोमालिया की संप्रभुता, अखंडता और एकता का उल्लंघन है. उन्होंने चेतावनी दी है कि इसके गंभीर परिणाम होंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि इजरायल ने बीते शुक्रवार (26 दिसंबर) को सोमालीलैंड को देश के रूप में मान्यता दी. इस मौके पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमालीलैंड के प्रमुख से वीडियो कॉल पर बात की. उन्होंने भविष्य में सोमालीलैंड के साथ मिलकर कई क्षेत्रों में काम करने की इच्छा व्यक्त की. साथ ही नेतन्याहू ने सोमालीलैंड के प्रमुख को इजरायल आने के लिए निमंत्रण भी दिया. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Houthi Threatene dIsraelIsrael Recognised Somalilandmuslim world newsToday News

Trending news

Houthi Threatene dIsrael
हूती ने दी इजरायल को बड़ी धमकी, सोमालीलैंड को मान्यता देने पर बढ़ा तनाव
Pakistan News
खेल पर भारी पड़ी सियासत; भारतीय टीम से खेलने पर Pak ने उबैदुल्लाह को किया बैन
jammu kashmir news
चिल्लई कलां में दिखता है कश्मीर का असली चेहरा, 40 दिनों तक कांप उठती धरती की जन्नत!
iran news
ईरान में बहाई समुदाय पर कार्रवाई, मां-बेटी समेत 8 औरतों को हुई 90 साल की जेल
Jharkhand news
समीरा खान: 9 साल की उम्र में मां-बाप खोए, फिर साइकिल से 37 देश और 11 पहाड़ किया फतह
Maharashtra news
'हिजाब वाली महिला महापौर' की संभावना से बौखलाए नितेश राणे, कर दिया बड़ा दावा
Bihar News
कथित प्रतिबंधित मांस के नाम पर दरिंदगी, मुस्लिम शख्स को ठंड में खंभे से बांधकर पीटा
UP News
बरेली: मुस्लिम दोस्तों के साथ बर्थडे मनाना 'अपराध', बजरंग दल ने कैफे घुसकर किया हमला
Delhi News
मुसलमानों को लेकर फिर बोले हिमंता बिस्वा सरमा, CPIM ने कहा- अगर 85% हिंदू आबादी...
Iran Pakistan Deportation
एक ही दिन में 2 हजार अफगान शरणार्थी निकाले गए, तालिबान का ईरान-पाकिस्तान पर आरोप