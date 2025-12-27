Advertisement
यमन में जंग के बादल; UAE समर्थित अलगाववादियों को सऊदी संगठनों की सख्त चेतावनी

Saudi Arabia warns UAE on Yemen Tension: यमन के दक्षिणी इलाकों में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब की अगुवाई वाले गठबंधन ने यूएई समर्थित अलगाववादियों को सख्त चेतावनी दी है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने संयम, कूटनीति की अपील की है. हालात हदरामौत और महरा में सैन्य हलचल से और गंभीर हो गए हैं.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Dec 27, 2025, 10:39 PM IST

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Yemen Tension Update: यमन में एक बार फिर हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं. देश के दक्षिणी इलाकों में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं और अलगाववादी समूहों की बढ़ती हलचल ने तनाव बढ़ा दिया है. इन हालात के बीच सऊदी अरब की अगुवाई वाले गठबंधन ने सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी जारी की है, जबकि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र (UN) लगातार संयम और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील कर रहे हैं.

शनिवार (27 दिसंबर) को सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि अगर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) समर्थित अलगाववादी ताकतें यमन के दक्षिणी हिस्सों में कोई भी सैन्य कार्रवाई करती हैं, जिसे शांति बहाल करने की कोशिशों को नुकसान पहुंता है. ऐसी स्थिति में इसका तुरंत और सीधा जवाब दिया जाएगा. यह चेतावनी ऐसे समय आई है, जब अमेरिका ने हालात को संभालने के लिए कूटनीतिक रास्ता अपनाने पर जोर दिया है.

सऊदी प्रेस एजेंसी ने गठबंधन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल-मालिकी के हवाले से बताया कि "तनाव कम करने की इन कोशिशों का उल्लंघन करने वाली किसी भी सैन्य गतिविधि से सीधे और तुरंत निपटा जाएगा, ताकि आम नागरिकों की जान की रक्षा की जा सके और शांति बहाल करने की कोशिशों को कामयाब बनाया जा सके."

अल-मालिकी ने दक्षिणी ट्रांजिशनल काउंसिल (STC) के अलगाववादियों पर नागरिकों के खिलाफ 'गंभीर और भयावह मानवाधिकार उल्लंघन' करने का आरोप लगाया. हालांकि, इसके समर्थन में उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया. यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब एक दिन पहले STC अलगाववादियों ने सऊदी अरब पर अपनी सेनाओं को हवाई हमलों से निशाना बनाने का आरोप लगाया था. 

सऊदी अरब ने इन आरोपों की औपचारिक पुष्टि नहीं की है. हालिया कुछ दिनों से STC की सरगर्मियों की वजह से सऊदी अरब और यूएई के रिश्तों में तनाव की खबरों सामने आई हैं. मिडिल ईस्ट के इन दो बड़े देशों के बीच बढ़ते तनाव से दुनियाभर के लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है. इसकी वजह यह है कि यहां पर बड़ी संख्या विदेशी काम करते हैं.

इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक बयान जारी कर कहा कि "अमेरिका, दक्षिण-पूर्वी यमन में हालिया घटनाओं को लेकर चिंतित है." मार्को रुबियो ने सभी पक्षों से संयम बरतने और स्थायी समाधान के लिए कूटनीति अपनाने की अपील की. साथ ही उन्होंने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की कूटनीतिक नेतृत्व भूमिका के लिए आभार भी जताया.

यमन पिछले एक दशक से ज्यादा समय से गृहयुद्ध की चपेट में है. देश के उत्तरी हिस्सों के बड़े इलाके पर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है, जबकि दक्षिण में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को सऊदी-यूएई समर्थित गठबंधन का समर्थन हासिल है. हालांकि, यूएई दक्षिणी अलगाववादी समूहों की भी मदद करता रहा है, जो एक बार फिर दक्षिण यमन को अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं.

इसी महीने की शुरुआत में दक्षिणी ट्रांजिशनल काउंसिल ने यमन के हदरामौत और महरा प्रांतों में घुस गए थे. जहां उन्होंने एक तेल समृद्ध क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था. इस कार्रवाई के चलते सऊदी समर्थित नेशनल शील्ड फोर्सेज से जुड़े बलों को वहां से हटना पड़ा. ये फोर्सेज, हूती विद्रोहियों के खिलाफ गठबंधन के साथ मिलकर लड़ रहा है. अब सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने STC से मांग की है कि वह हदरामौत और महरा दोनों प्रांतों से अपनी सेनाएं वापस बुलाए, स्थानीय प्रशासन को वहां की जिम्मेदारी सौंपी जाए और सैन्य ठिकानों को खाली किया जाए.

यमन की अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के चीफ और प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के प्रमुख राशद अल-अलीमी ने शुक्रवार देर रात आपात बैठक की. बैठक बाद उन्होंने कहा कि STC की सरगर्मियां 'नागरिकों के खिलाफ गंभीर उल्लंघन' हैं. गठबंधन ने बताया कि शनिवार को जारी किया गया बयान अल-अलीमी के अनुरोध पर आया है, ताकि हदरामौत में आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

वहीं, संयुक्त राष्ट्र (UN) महासचिव के यमन के लिए विशेष दूत कार्यालय ने भी शनिवार को कहा कि वह हदरामौत और महरा में हो रहे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है. यूएन कार्यालय ने सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने, बातचीत को तरजीह देने और हालात को और बिगड़ने से रोकने की अपील की है.

