/डॉ. माहनूर पर एसिड अटैक के बाद प्रदर्शन जारी, YDA ने रखीं कई बड़ी मांगें

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Protest Continue on Balochistan Acid Attack: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक महिला डॉक्टर डॉ. माहनूर नासिर पर हुए एसिड अटैक के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन लगातार 19वें दिन भी जारी है. यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन (YDA) इस विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहा है. महिला डॉक्टर पर हुए एसिड अटैक से पाकिस्तान में हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन (YDA) बलूचिस्तान ने प्रांतीय सरकार के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है. एसोसिएशन ने तब तक सरकारी अस्पतालों में आउट-पेशेंट डिपार्टमेंट्स (OPDs) बंद रखने का फैसला किया है, जब तक अधिकारी उनकी मुख्य मांगों को पूरा नहीं करते.
यह फैसला YDA की एक केंद्रीय बैठक में लिया गया, जिसमें सदस्यों ने डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की नाकामी और एसिड अटैक को लेकर सरकार की देरी से प्रतिक्रिया पर असंतोष जताया. एसोसिएशन का तर्क है कि इस घटना ने मेडिकल प्रोफेशनल्स के बीच डर पैदा कर दिया है, जिससे कई लोग अपनी ड्यूटी करते समय असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. YDA ने बलूचिस्तान के हेल्थ सेक्रेटरी और सिविल हॉस्पिटल क्वेटा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को तुरंत हटाने की मांग की है.
डॉक्टर्स सिक्योरिटी एक्ट' को बिना किसी देरी के किया जाए लागू- YDA
यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन (YDA) ने डॉ. माह नूर पर हुए एसिड अटैक की स्वतंत्र जांच के लिए एक न्यायिक आयोग बनाने की भी मांग की है और प्रांतीय सरकार से लंबे समय से लंबित 'डॉक्टर्स सिक्योरिटी एक्ट' को बिना किसी देरी के लागू करने का आग्रह किया है. सिविल हॉस्पिटल क्वेटा के बाहर विरोध प्रदर्शन का कैंप जारी है और एसोसिएशन ने 29 जून को एक 'ग्रैंड डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस' की घोषणा की है. इसके बाद 30 जून को सिविल हॉस्पिटल से एक बड़ी विरोध रैली निकाली जाएगी, साथ ही एकजुटता दिखाने के लिए पूरे बलूचिस्तान में सरकारी अस्पतालों में भी प्रदर्शन होने की उम्मीद है.
यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन (YDA) ने रखी बड़ी मांग
यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन (YDA) के नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सुरक्षा के कड़े उपाय नहीं किए जाते, हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को कानून के सामने नहीं लाया जाता और प्रांतीय स्वास्थ्य विभाग में सार्थक सुधार नहीं किए जाते. एसोसिएशन ने पूरे बलूचिस्तान के डॉक्टरों, हेल्थकेयर संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के सदस्यों से डॉ. माह नूर नासिर के समर्थन में आगामी कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनों में भाग लेने की अपील भी की है.