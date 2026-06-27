/डॉ. माहनूर पर एसिड अटैक के बाद प्रदर्शन जारी, YDA ने रखीं कई बड़ी मांगें

डॉक्टर्स सिक्योरिटी एक्ट' को बिना किसी देरी के किया जाए लागू- YDA

यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन (YDA) ने डॉ. माह नूर पर हुए एसिड अटैक की स्वतंत्र जांच के लिए एक न्यायिक आयोग बनाने की भी मांग की है और प्रांतीय सरकार से लंबे समय से लंबित 'डॉक्टर्स सिक्योरिटी एक्ट' को बिना किसी देरी के लागू करने का आग्रह किया है. सिविल हॉस्पिटल क्वेटा के बाहर विरोध प्रदर्शन का कैंप जारी है और एसोसिएशन ने 29 जून को एक 'ग्रैंड डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस' की घोषणा की है. इसके बाद 30 जून को सिविल हॉस्पिटल से एक बड़ी विरोध रैली निकाली जाएगी, साथ ही एकजुटता दिखाने के लिए पूरे बलूचिस्तान में सरकारी अस्पतालों में भी प्रदर्शन होने की उम्मीद है.