Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /डॉ. माहनूर पर एसिड अटैक के बाद प्रदर्शन जारी, YDA ने रखीं कई बड़ी मांगें

डॉ. माहनूर पर एसिड अटैक के बाद प्रदर्शन जारी, YDA ने रखीं कई बड़ी मांगें

Protest Continue on Balochistan Acid Attack: बलूचिस्तान में महिला डॉक्टर डॉ. माहनूर नासिर पर हुए एसिड अटैक के खिलाफ डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है. यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, न्यायिक जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है. मांगें पूरी होने तक सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं बंद रखने का फैसला किया गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 27, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:23 PM IST
डॉ. माहनूर पर एसिड अटैक के बाद प्रदर्शन जारी, YDA ने रखीं कई बड़ी मांगें
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
फर्रुखाबाद में वक्फ की 794 संपत्तियां लापता, उम्मीद पोर्टल पर रिकॉर्ड न मिलने पर मचा
muslim news1 hr ago
2
muslim news1 hr ago
3
Asansol Memo Express1 hr ago
4
US Iran Clash2 hrs ago
5
Opinion3 hrs ago