हसीना के बयान से बौखलाई बांग्लादेश सरकार, भारत के सामने दर्ज कराई शिकायत; जानें क्या है मामला?

Bangladesh on Sheikh Hasina Statement: बांग्लादेश में अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले सियासी उठापटक तेज हो गई है. भारत सरकार भी वहां की सियासी अस्थिरता पर करीब से नजर बनाए हुए हैं. हालिया दिनों अपदस्थ पूर्व पीएम शेख हसीना के जरिये दिए गए एक बयान पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर भारतीय उच्चाचुक्त को ढाका में तलब भी किया.

 

Dec 14, 2025, 09:56 PM IST

Trending Photos

बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व पीएम शेख हसीना (फाइल फोटो)
India Bangladesh Tension: पड़ोसी मुल्क में मोहम्मद युनूस की अंतरिम सरकार के आने बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक स्तर पर तनाव बढ़ता जा रहा है. बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इतवार (14 दिसंबर) को भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब कर अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयानों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है. बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना के बयानों को भड़काऊ करार दिया है और भारत सरकार के सामने इसे गंभीर चिंताजनक बताया है.

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय उच्चायुक्त को एक खास संदेश देने के लिए बुलाया गया है. बांग्लादेशी अधिकारियों के मुताबिक, उच्चायुक्त के जरिये भारत सरकार को स्पष्ट रूप से संदेश दिया गया है कि भगोड़ी शेख हसीना को भारत में रहते हुए ऐसे बयान देने की इजाजत देना बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है.

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, शेख हसीना अपने समर्थकों से बांग्लादेश में कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आह्वान कर रही हैं. मंत्रालय का कहना है कि इन बयानों का मकसद बांग्लादेश में होने वाले आगामी संसदीय चुनावों को रूकावट डालना है.

बता दें, 78 वर्षीय शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए हिंसक छात्र-नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के बाद देश छोड़कर भारत चली गई थीं. तब से वह भारत में ही रह रही हैं. पिछले महीने बांग्लादेश की एक विशेष ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी.

बांग्लादेश की युनूस सरकार लगातार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लगातार प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है. विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में दोहराया कि शेख हसीना को जल्द से जल्द बांग्लादेश को सौंपा जाए ताकि वह विशेष ट्रिब्यूनल के जरिये सुनाई गई सजा का सामना कर सकें. इसके साथ ही बांग्लादेश ने पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल के प्रत्यर्पण की भी मांग दोहराई है. कमाल को भी पिछले महीने विशेष ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा सुनाई थी. 

बांग्लादेश सरकार का कहना है कि दोनों ही नेताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए उनका जल्द से जल्द प्रत्यर्पण बेहद जरूरी है. विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारत में रहते हुए शेख हसीना के कथित भड़काऊ बयान बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश है. सरकार का आरोप है कि इन बयानों का सीधा असर देश की सुरक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर पड़ सकता है.

Salaam Tv Digital Team

Bangladesh newsSheikh Hasinamuslim news

