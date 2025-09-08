हसीना के करीबी पूर्व सचिव को यूनुस सरकार ने किया गिरफ्तार, अवामी लीग में हलचल
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2914109
Zee SalaamMuslim World

हसीना के करीबी पूर्व सचिव को यूनुस सरकार ने किया गिरफ्तार, अवामी लीग में हलचल

Bangladesh News: बांग्लादेश में यूनुस सरकार ने अवामी लीग के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी और पूर्व सचिव अबू आलम मोहम्मद शाहिद खान को आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया. 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 08, 2025, 10:31 PM IST

Trending Photos

हसीना के करीबी पूर्व सचिव को यूनुस सरकार ने किया गिरफ्तार, अवामी लीग में हलचल

Bangladesh News: बांग्लादेश में आज तड़के देश के पूर्व सचिव अबू आलम मोहम्मद शाहिद खान को शाहबाग पुलिस स्टेशन में आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया. इसी मामले में अवामी लीग और उसके सहयोगी संगठनों के 5 दूसरे लीडर और कार्यकर्ताओं को भी राजधानी के मुख्तलिफ हिस्सों से हिरासत में लिया गया.

ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के उपायुक्त तालेबुर रहमान ने बताया कि ये सभी 6 लोग हाल ही में ढाका रिपोर्टर्स यूनिटी (डीआरयू) द्वारा आयोजित ‘मंच 71’ कार्यक्रम में कथित रूप से शामिल थे. अबू आलम 1996 से 2001 तक अवामी लीग सरकार में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के उप प्रेस सचिव रह चुके हैं. शाहबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के मुताबिक, आरोप है कि 28 अगस्त को डीआरयू में ‘मंच 71’ द्वारा आयोजित गोलमेज चर्चा में ये लोग देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे थे. इस घटनाक्रम के दौरान सशस्त्र संघर्ष की भी कोशिश बताई गई है.

इससे पहले 28 अगस्त को पुलिस ने पूर्व मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल लतीफ़ सिद्दीकी और ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शेख हाफिजुर रहमान समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया था. सभी के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. 29 अगस्त को इन्हें अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, पिछले हफ़्ते बांग्लादेश की एक अदालत ने सिद्दीकी और पत्रकार मोनजुरुल आलम पन्ना की ज़मानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं. ये गिरफ़्तारी उस गोलमेज चर्चा के बाद हुई, जिसका शीर्षक था “हमारा महान मुक्ति संग्राम और बांग्लादेश का संविधान.” चर्चा में प्रोफेसर रहमान ने कहा कि देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे जमात-ए-इस्लामी, इस्लामी छात्र शिबिर और नेशनल सिटिज़न्स पार्टी हैं.

रहमान के भाषण के बाद, कुछ लोग डीआरयू सभागार में घुस गए, गोलमेज सम्मेलन का बैनर फाड़ दिया और प्रतिभागियों को बंधक बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया. बांग्लादेश की अवामी लीग पार्टी ने इस गिरफ़्तारी की निंदा करते हुए कहा कि यूनुस गुट द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों और देश के 1971 के मुक्ति संग्राम की भावना का अपमान किया जा रहा है. पार्टी ने आरोप लगाया कि यूनुस गुट राज्य की सत्ता पर अवैध कब्ज़ा कर रहा है और लोगों को डराने-धमकाने का काम कर रहा है.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Bangladesh news

Trending news

Greater Noida Murder Case
भाभी पर रखता था बुरी नजर, भाई ने पहले समझाया, नहीं समझा तो...
Delhi News
मरने के बाद भी नसीब नहीं दो गज ज़मीन, रोहिंग्या हुआ जा रहा दिल्ली का मुसलमान!
Arvind Kejriwal on Mehraj Malik Arrest
AAP MLA मेहराज मलिक को पुलिस ने भेजा जेल, तो भड़क गए केजरीवाल; कहा- साजिशें हमें...'
Imran Masood on Vice President Election
'उपराष्ट्रपति चुनाव में होगी INDIA...', मुस्लिम सांसद ने किया बड़ा दावा
UP News
अब्बास अंसारी की दुबारा बहाल हुई विधायकी; विरोधियों के मंसूबे पर HC ने फेरा पानी!
Balochistan Crisis
बलूचिस्तान में US-China के दबाव से पाकिस्तान बेबस, निर्दोषों को चुकानी पड़ रही कीमत
Jharkhand news
'जिस BJP के पांव छूते हो ट्रंप, उसके लिए...' इरफान अंसारी का 'कब्र' वाले बयान पर तंज
Jammu Kashmir PSA
क्या है PSA कानून जिसपर SC भी जता चुका है नाराज़गी, फिर भी AAP MLA गिरफ्तार?
Uttar Pradesh news
महेंद्र जेल गया तब पत्नी करती थी पूजा, 10 साल बाद रिहा हुआ तो पत्नी पढ़ रही थी नमाज़!
ghazipur news
मूछों पर ताव देते दिखे पेशी पर आए MLA अब्बास अंसारी; पिता मुख्तार की तरह दी सलामी
;