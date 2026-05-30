तालिबान की पाबंदियों के बीच जकिया ने रचा इतिहास, एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला

Afghanistan News Today: अफगानिस्तान में औरतों की तालीम और आजादी पर लगे पाबंदियों के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा. मुश्किल हालात, संघर्षों और कई परेशानियों का सामना करने वाली जकिया अहमद ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह कर इतिहास रच दिया है. वह एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली अफगान महिला बन गई हैं. उनकी यह उपलब्धि सिर्फ एक पर्वतारोहण अभियान नहीं, बल्कि अफगान महिलाओं के हौसले और संघर्ष की निशानी बन गई है.

30 साल की जकिया अहमद को रिवर अहमद के नाम से भी जाना जाता है. जकिया अहमद ने 21 मई को 8,848 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा. इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर उन्हें काफी फख्र हो रहा है, और इससे उनके आत्मविश्वास में इजाफा हुआ है.

रिवर अहमद का कहना है कि उनकी यह चढ़ाई सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी. वह इसके जरिए दुनिया को अफगानिस्तान के औरतों के हालात से आगाह कराना चाहती थीं. उनका संदेश साफ है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, अफगान औरतें इतिहास के सबसे अंधेरे दौर को भी पार कर सकती हैं.

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तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में 12 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों और औरतों की तालीम पर रोक लगा दी गई है. रिवर चाहती हैं कि उनकी यह उपलब्धि दुनिया का ध्यान उन लाखों लड़कियों की ओर खींचे, जिन्हें आज भी पढ़ाई के अधिकार से महरूम रखा गया है.

उनका जन्म तालिबान के पहले शासनकाल के दौरान हुआ था. उस समय भी लड़कियों की तालीम पर कड़ी पाबंदी थी. हालांकि, 2001 में तालिबान के सत्ता से हटने के बाद लड़कियों को फिर से पढ़ाई का मौका मिला. रिवर अफगानिस्तान के गजनी क्षेत्र में पली-बढ़ीं. वह बताती हैं कि स्कूल पहुंचने के लिए उन्हें रोजाना पहाड़ों और गहरी बर्फ के बीच लगभग चार घंटे पैदल चलना पड़ता था.

साल 2014 में उन्होंने अपने परिवार को काफी मनाया, इसके बाद उन्हें काबुल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की इजाजत मिल गई. लेकिन यूनिवर्सिटी जाने के दौरान उनकी बस पर तालिबान लड़ाकों ने हमला कर दिया. उस समय बस में वह अकेली महिला मुसाफिर थीं. गोलीबारी के बीच उन्होंने अपने चेहरे पर खून लगा लिया और मृत होने का नाटक किया. हमलावर उन्हें मरा हुआ समझकर छोड़ गए, जिससे उनकी जान बच गई.

इसके बाद उनका परिवार काबुल चला गया. वहां उन्होंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की और "छद्म नाम" नाम से रेडियो जर्नलिस्ट के रूप में काम किया. साल 2019 में वह भारत आईं और तीन साल बाद ऑस्ट्रेलिया चली गईं. वहां उन्होंने नई भाषा सीखी और एक फर्नीचर कंपनी में काम करना शुरू कर दिया.

पर्वतारोहण की ओर उनका रुझान एक दुखद घटना के बाद बढ़ा. ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के छह महीने बाद उनके 20 साल के भाई ने आत्महत्या कर ली. इस घटना ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था. इसी दौरान उन्होंने अपना नाम "जकिया" से बदलकर "रिवर" रख लिया. उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की नदियों से उन्हें प्रेरणा मिली, क्योंकि नदियां हर बाधा को पार करते हुए लगातार बहती रहती हैं.

बाद में उन्होंने एक सामूहिक चढ़ाई अभियान में हिस्सा लिया. ऊंचाई पर पहुंचकर उन्हें जो खुशी महसूस हुई, उसी ने उनके भीतर पर्वतारोहण का सपना जगा दिया. इसके बाद उन्होंने कड़ी तैयारी शुरू की. जाना शुरू किया और आसपास की पहाड़ियों पर ट्रेनिंग शुरू कर दी.

एवरेस्ट अभियान के लिए धन जुटाना भी आसान नहीं था. इस अभियान पर लगभग 85 हजार डॉलर का खर्च आया. रिवर ने करीब एक चौथाई राशि अपनी बचत से दी, जबकि बाकी धन एक संस्था से लोन लेकर हासिल की. उन्होंने बताया कि उन्हें किसी भी तरह का पस्पांसर नहीं मिला, लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि आगे के अभियानों के लिए ज्यादा मदद मिलेगी.

उनकी इस कामयाबी को अफगान समुदाय के लोगों में खूब तारीफ मिली. अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने भी इसे अफगान औरतों की बड़ी और ऐतिहासिक कामयाबी बताई है. रिवर का मानना है कि उनकी कामयाबी यह साबित करती है कि अफगान औरतें सबसे मुश्किल चुनौतियों का सामना कर सकती हैं. हालांकि उनके लिए असली लड़ाई अभी भी एजुकेशन राइट्स यानी तालीम हासिल करने का अधिकार हासिल करना है. वह कहती हैं कि आज भी लाखों अफगान लड़कियां पढ़ाई से महरूम हैं और उस बाधा को पार करना सबसे बड़ी चुनौती है.

अब रिवर अहमद अफगान औरतों के समर्थन के लिए धन जुटाने की मंसूबा बना रही हैं. वह अपने देश की लड़कियों और औरतों को संदेश देती हैं कि वे मजबूत रहें, खुद पर भरोसा रखें और यह विश्वास कभी न खोएं कि वे इस कठिन दौर को पार कर सकती हैं. उनका कहना है कि उम्मीद और हौसले के दम पर हर बड़ी बाधा को पार किया जा सकता है.