विक्टरी स्पीच में 'अना-मिन कुम व अलैकुम' बोले न्यूयॉर्क के नए मेयर, क्या है इसका मतलब?

Zohran Mamdani Victory Speech: ज़ोहरान ममदानी ने अपनी विक्टरी स्पीच में 'अना-मिन कुम व अलैकुम' फ्रेज का इस्तेमाल किया. ये फ्रेज अरबी भाषा में हैं और इसका मतलब, 'मैं आप में से एक हूं और मैं आपके प्रति उत्तरदायी हूं' होता है,
Zohran Mamdani: ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में जीत हासिल कर ली है. वह यंगेस्ट मुस्लिम लीडर बन गए हैं. उन्होंने इस जीत के लिए काफी जद्दोजहद की और उनके 1 लाख वॉलेंटियर्स ने डोर-टू-डोर जाकर उनके लिए कैंपेन किया. अब जीत के बाद उन्होंने एक धमाकेदार स्पीच दी. जिसमें ज़ोहरान ममदानी ने एक अरबी लाइन बोली, जो काफी सुर्खियों में है. ममदानी ने कहा,"अना-मिन कुम व अलैकुम", आखिर इस फ्रेज का क्या मतलब है, आइये जानते हैं.
यह एक अर्बी का फ्रेज है, जिसका मतलब होता है, 'मैं आप में से एक हूं और मैं आपके प्रति उत्तरदायी हूं'. ममदान की पूरी तरह से इलेक्शन कैंपेन इसी फ्रेज पर निर्भर थी. उन्होंने खुद को आम लोगों में से दिखाया और सोशल मीडिया के जरिए ऐसी कैंपेन की जो उन्हें जमीन से जुड़ा एक नेता दिखाती है.
बता दें, ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी मेयर का चुनाव पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा को हराकर जीता है.
ममदानी मुस्लिम समुदाय के बीच एक उम्मीद की किरण के तौर पर उबरे हैं. 9/11 के बाद मुसलमानों को जो छवि बनी थी उसमें एक मुस्लिम मेयर का बनना है एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहे है. एक शख्स मीडिया से बात करते हुए कहता है कि भले ही वह मुस्लिम हों, लेकिन वह सभी समुदाय का प्रतिनधित्व करते हैं.
न्यूयॉर्क सिटी के नए चुने गए मेयर जोहरान ममदानी ने मंगलवार को अपनी जीत के बाद दिए गए भाषण में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की स्पीच का भी जिक्र किया. 34 साल के ममदानी ने नेहरू के प्रसिद्ध भाषण "Tryst with Destiny" की कुछ पंक्तियां दोहराईं और कहा कि न्यूयॉर्क अब पुराने दौर से निकलकर एक नए युग में कदम रख रहा है.
उन्होंने कहा ,"इतिहास में एक ऐसा क्षण आता है, जो बहुत कम आता है, जब हम पुराने से नए की ओर बढ़ते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और जब किसी राष्ट्र की आत्मा, जो लंबे समय से दबाई गई हो, अपनी अभिव्यक्ति पाती है." नेहरू ने यह ऐतिहासिक भाषण 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के समय दिया था, जब देश ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त हुआ था.
ममदानी ने आगे कहा,"यह जीत आप सभी की है. उन 1 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर्स की, जिन्होंने इस अभियान को एक अजेय ताकत बना दिया. आपकी वजह से हम इस शहर को फिर से ऐसा बनाएंगे, जहां आम लोग प्यार से रह सकें और गर्व महसूस करें."