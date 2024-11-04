Neha Malik Dance: अपनी हॉटनेस की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली एक्ट्रेस नेहा मलिक इन दिनों अपने एक वीडियो की वजह से काफी सुर्खियों में है. इस वीडियो में नेहा मलिक सुनहरे गोल्डन कलर का खूबसूरत लहंगा पहनी हुई है, जिसमें वह बेहद हसीन दिख रही है. नेहा मलिक ने इस ड्रेस में फोटोशूट भी करवाया है, जिसे उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.