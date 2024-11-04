Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Zee Salaam Viral
  • /बिपाशा के पॉपुलर सॉंग नमक तेरे इश्क का पर नेहा मलिक ने गोल्डन लहंगे में लगाया ठुमका; पागल हुए फैंस!

बिपाशा के पॉपुलर सॉंग 'नमक तेरे इश्क का' पर नेहा मलिक ने गोल्डन लहंगे में लगाया ठुमका; पागल हुए फैंस!

Neha Malik: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस नेहा मलिक ने दीवाली के मौके पर एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसमें वह गोल्डन कलर के खूबसूरत लहंगे में नजर आ रही है. नेहा मलिक ने अपने इस वीडियो में 'नमक तेरे इश्क का' पर जमकर ठुमका मारते हुए नजर आ रही है.

Written ByMD Altaf Ali
Published: Nov 04, 2024, 08:06 PM IST|Updated: Nov 07, 2024, 04:40 PM IST
बिपाशा के पॉपुलर सॉंग 'नमक तेरे इश्क का' पर नेहा मलिक ने गोल्डन लहंगे में लगाया ठुमका; पागल हुए फैंस!

About the Author

MD Altaf Ali

MD Altaf Ali

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ख़ान सर से फ़ैसल ख़ान तक; फायरिंग केस के बाद कैसे बदला नैरेटिव?
muslim news1 min ago
2
Uttar Pradesh news1 hr ago
3
India slams Pakistan2 hrs ago
4
POK Violent Protests11:00 AM IST
5
iran news10:15 AM IST