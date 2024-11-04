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Neha Malik Dance: अपनी हॉटनेस की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली एक्ट्रेस नेहा मलिक इन दिनों अपने एक वीडियो की वजह से काफी सुर्खियों में है. इस वीडियो में नेहा मलिक सुनहरे गोल्डन कलर का खूबसूरत लहंगा पहनी हुई है, जिसमें वह बेहद हसीन दिख रही है. नेहा मलिक ने इस ड्रेस में फोटोशूट भी करवाया है, जिसे उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.
बिपाशा बसु को टक्कर
नेहा मलिक अपने इस वीडियो में 'ओमकारा' फिल्म का गाना 'नमक तेरे इश्क का' पर जमकर डांस कर रही है. इस गाने पर वह बिपाशा बसु को कॉपी करने की कोशिश करती हैं, जिसमें वह काफी हद तक कामयाब भी हो जाती है. नेहा मलिक को उनके फैंस काफी पसंद करते हैं, और उनकी हर पोस्ट पर जमकर लाइक्स और कमेंट्स भी करते हैं
इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन फॉलोवर्स
नेहा मलिक कई भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी है. इसके अलावा वह कई म्युजिक वीडियो में भी नजर आ चुकी है. 34 साल की नेहा मलिक सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है. इंस्टाग्राम पर नेहा मलिक के 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स है, जो उनके हर एक पोस्ट का इंतेजार काफी बेसब्री से करते हैं.