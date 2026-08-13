/1400 साल पहले सुलह-ए-हुदैबिया से पैगंबर मुहम्मद ने दिया था जंग में जीत का मंत्र

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आज की दुनिया में ताक़त की definition बदल चुकी है. जो जितना तेज़ चिल्लाता है, जो जितनी बड़ी मिसाइल दाग़ता है, उसे उतना ही ताक़तवर मान लिया जाता है, और ये भी मान लिया जाता है कि जिसके पास ताक़त है, फ़तह उसी की है. जो झुक गया उसकी शिकस्त हो गई. लेकिन झुक जाना और रणनीति के तहत पीछे हट जाना अक्सर शिकस्त की अलामत नहीं हैं. ये अक्सर एक बड़ी फ़तह की शुरुआत मानी जाती है. क्या कभी आपने सोचा है कि तारीख़ की सबसे बड़ी Diplomatic और Strategic फ़तह क्या थी?
एक ऐसी फ़तह, जिसमें न कोई तलवार चली, न कोई ख़ून बहा, लेकिन उसने अमन का नया रास्ता बनाया और पूरी दुनिया का नक़्शा और सोचने का तरीक़ा बदलकर रख दिया. ये साल था 628 ईस्वी, और जगह थी हुदैबिया का मैदान. हम बात कर रहे हैं सुलह-ए-हुदैबिया की.
पैग़म्बरे इस्लाम हज़रत मोहम्मद (स.) अपने 1400 निहत्थे साथियों के साथ उमरा के लिए मक्का की तरफ़ जा रहे थे. सामने क़ुरैश की एक पूरी फ़ौज खड़ी थी, जो जंग के लिए तैयार थी. हज़रत मोहम्मद (स.) के साथी भी तैयार थे, हौसले बुलंद थे, लेकिन आप (स.) ने एक ऐसा फ़ैसला लिया जिसने एक नई तारीख़ लिख दी. सुलह-ए-हुदैबिया का मुआयदा यानी समझौता हुआ. ये मुआयदा हज़रत मोहम्मद (स.) के साथियों को उस वक्त शिकस्त लगी. उनका मानना था के ये हार तसलीम करना है और उसकी वजह थी सुलह-ए-हुदैबिया की शर्तें. सबसे पहले समझते है की वो शर्तें क्या थीं?
पहली शर्त थी
मुसलमान इस साल उमरा किए बग़ैर मदीना वापस लौटेंगे
दूसरी शर्त थी
अगले 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी
तीसरी शर्त थी
अगर मक्का का कोई शख़्स भागकर मदीना जाएगा, तो उसे वापस लौटाना होगा, लेकिन मदीना का कोई शख़्स मक्का आए, तो क़ुरैश उसे वापस नहीं करेंगे
बजाहिर काग़ज़ पर ये शर्तें पूरी तरह से एकतरफ़ा, क़ुरैश के हक़ में और नाक़ाबिले-क़बूल लग रही थीं. साथियों के दिल टूट चुके थे. उनके ज़ेहन में सवाल था कि जब हम हक़ पर हैं, तो हम दबकर समझौता क्यों कर रहे हैं? नतीजा ये हुआ कि बिना उमरा के सब लोग वापस मदीना लौट गए.
अब सुलह-ए-हुदैबिया को समझते हैं, जिसे दुनिया झुकना समझ रही थी, शिकस्त समझ रही थी वो असल में तारीख़ का सबसे बड़ा अमन का मास्टरस्ट्रोक था. इस मुआयदे ने जंग को रोक दिया और ऐसा पुरअमन माहौल बनाया जहां दोनों तरफ़ के लोग आपस में मिलने जुलने लगे और लोगों की सोच बदलने लगी. जिस 10 साल के अमन के मुआयदे से लोग नाखुश थे, उसी अमन की बदौलत अगले दो ही साल में भाईचारे का माहौल बना. नतीजा ये हुआ के क़ुरआन ने इस मुआयदे को किसी शिकस्त या हार की शक्ल में नहीं, बल्कि फ़तहे-मुबीन यानी सबसे बड़ी फ़तह क़रार दिया.
तो सवाल ये है के आज के माहौल में हम सुलह-ए-हुदैबिया से क्या सीख सकते हैं? इसे आज की जियोपॉलिटिक्स और जंग के माहौल में समझते हैं. 1400 साल पुराना ये वाक़िया आज 21वीं सदी की दुनिया के लिए क्यों ज़रूरी है?
आज हमारी दुनिया अना यानी ईगो, अहंकार और aggression की आग में जल रही है. मुल्क हो या इंसान, हर कोई अपनी बात मनवाने के लिए ईंट का जवाब पत्थर से देने पर आमादा है, लेकिन सुलह-ए-हुदैबिया हमें 3 बड़े सबक़ सिखाती है.
पहला सबक़ है कि पीछे हटना शिकस्त नहीं, हिकमते-अमली यानी strategy होती है. हर लड़ाई, मैदान में नहीं जीती जाती. कभी-कभी एक क़दम पीछे हटना मुस्तकबिल में दस क़दम आगे बढ़ने की तैयारी होती है.
दूसरा सबक़ है अना यानी Ego से ऊपर अमन को रखना. सुलह-ए-हुदैबिया का सबसे बड़ा सबक़ है के अमन की क़ीमत अपनी अना और वक़्ती फ़ायदे से कहीं ज़्यादा होती है. सच्चा लीडर वो नहीं जो जंग शुरू करे, बल्कि वो है जो बिना ख़ून-ख़राबे के हल निकाले.
सुलह-ए-हुदैबिया का तीसरा सबक़ है, मुज़ाकिरात यानी बातचीत, Dialogue ही असली ताक़त है. जंग से, मिसाइलों से सिर्फ़ ज़मीन जीती जा सकती है, दिल नहीं जीते जा सकते. आपकी सोच, आपके अख़लाक़, बातचीत और पुरअमन रवैये से दिल जीते जाते हैं.
अगर आज की दुनिया चाहे वो बड़े मामलिक हों, सियासतदान हों या हम और आप जैसे आम इंसान, सुलह-ए-हुदैबिया के इस Philosophy को समझ लें, तो आधी से ज़्यादा जंगें, मसले और नफ़रतें आज ही ख़त्म हो जाएं. याद रखिए, अना की फ़तह असल में शिकस्त होती है, और अमन के लिए किया गया समझौता ही तारीख़ की सबसे बड़ी फ़तह बनता है. इसीलिए सुलह-ए-हुदैबिया से आज सबक़ लेने की ज़रूरत पूरी दुनिया को है.