/1400 साल पहले सुलह-ए-हुदैबिया से पैगंबर मुहम्मद ने दिया था जंग में जीत का मंत्र

एक ऐसी फ़तह, जिसमें न कोई तलवार चली, न कोई ख़ून बहा, लेकिन उसने अमन का नया रास्ता बनाया और पूरी दुनिया का नक़्शा और सोचने का तरीक़ा बदलकर रख दिया. ये साल था 628 ईस्वी, और जगह थी हुदैबिया का मैदान. हम बात कर रहे हैं सुलह-ए-हुदैबिया की.



पैग़म्बरे इस्लाम हज़रत मोहम्मद (स.) अपने 1400 निहत्थे साथियों के साथ उमरा के लिए मक्का की तरफ़ जा रहे थे. सामने क़ुरैश की एक पूरी फ़ौज खड़ी थी, जो जंग के लिए तैयार थी. हज़रत मोहम्मद (स.) के साथी भी तैयार थे, हौसले बुलंद थे, लेकिन आप (स.) ने एक ऐसा फ़ैसला लिया जिसने एक नई तारीख़ लिख दी. सुलह-ए-हुदैबिया का मुआयदा यानी समझौता हुआ. ये मुआयदा हज़रत मोहम्मद (स.) के साथियों को उस वक्त शिकस्त लगी. उनका मानना था के ये हार तसलीम करना है और उसकी वजह थी सुलह-ए-हुदैबिया की शर्तें. सबसे पहले समझते है की वो शर्तें क्या थीं?