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1400 साल पहले सुलह-ए-हुदैबिया से पैगंबर मुहम्मद ने दिया था जंग में जीत का मंत्र

आज सेंटरस्टेज में बात जंग के उसूलों की, इंसानी तारीख़ की सबसे बड़ी जंगें मैदान-ए-जंग में गोलों और हथियारों से नहीं, बल्कि सब्र, डिप्लोमेसी और उसूलों की बुनियाद पर जीती गई हैं. आज की दुनिया ताक़त की नुमाइश, हंगामें, बलवे, ज़ोरे बाज़ू, लशकरों की कसरत, फ़ौजियों की तादाद,और शोर शराबे को फ़तह मानती है. लेकिन हक़ीक़त यह है कि कभी कभी मसलेहतन पीछे हटना और अपनी अना को दरकिनार करना तारीख़ की सबसे बड़ी जीत का रास्ता साफ़ करती है. सुलह-ए-हुदैबिया का वो तारीख़ी फ़ैसला कौन भूल सकता है जिसे उस दौर में एकतरफ़ा और शिकस्त समझा गया. सुलहे हुदैबिया की हिकमत ने बिना एक कतरा ख़ून बहाए पूरी दुनिया का नक़्शा बदल दिया.

Written ByAbbas Mehdi Rizvi
Published: Aug 13, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:59 PM IST
1400 साल पहले सुलह-ए-हुदैबिया से पैगंबर मुहम्मद ने दिया था जंग में जीत का मंत्र

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