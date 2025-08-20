2017 में ट्रेन में नरेश ने की थी जुनैद की हत्या, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2889936
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

2017 में ट्रेन में नरेश ने की थी जुनैद की हत्या, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

2017 Train Lynching Case: भारत में पिछले कुछ वर्षों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं. खासकर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के कई मामले सामने आए हैं. इस बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 2017 में हुए चर्चित जुनैद खान मॉब लिंचिंग मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 20, 2025, 11:17 PM IST

Trending Photos

2017 में ट्रेन में नरेश ने की थी जुनैद की हत्या, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

2017 Train Lynching Case: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 2017 में हुए चर्चित जुनैद खान मॉब लिंचिंग मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मुख्य आरोपी नरेश की ज़मानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि जब तक गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती, आरोपी को ज़मानत नहीं दी जा सकती.

यह घटना 2017 की है, जब महज़ 16 साल का जुनैद खान ईद की खरीदारी करने दिल्ली गया था. खरीदारी पूरी करने के बाद वह अपने भाई और दो कज़िन के साथ ट्रेन से घर लौट रहा था. रास्ते में ट्रेन में बैठे कुछ लोगों ने उससे झगड़ा किया, जो धीरे-धीरे हिंसक हो गया. गुस्साई भीड़ ने जुनैद को मुस्लिम होने की वजह से निशाना बनाया और उस पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में जुनैद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके भाई और दो कज़िन गंभीर रूप से घायल हो गए.

इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. देशभर में गुस्सा और विरोध प्रदर्शन हुए. कई मानवाधिकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस घटना को सांप्रदायिक हिंसा और भीड़तंत्र (मॉब लिंचिंग) का खतरनाक उदाहरण बताया था. हाईकोर्ट का ताज़ा फैसला यह संदेश देता है कि अदालत ऐसे मामलों में गवाहों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है. कोर्ट ने साफ कहा कि अगर गवाह सुरक्षित नहीं रहेंगे तो न्याय प्रक्रिया प्रभावित होगी और सच सामने आना मुश्किल हो जाएगा. इसी वजह से आरोपी को ज़मानत देना फिलहाल उचित नहीं है.

भारत में पिछले कुछ वर्षों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं. खासकर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के कई मामले सामने आए हैं. आंकड़ों के मुताबिक, सिर्फ 2024 में देशभर में 11 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुईं. इन घटनाओं में 13 लोग शिकार बने, जिनमें से 9 मुसलमान थे. यह आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से धार्मिक पहचान को लेकर हिंसा का खतरा बढ़ता जा रहा है. जुनैद खान का मामला सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है. एक किशोर जिसने त्योहार की खुशी में खरीदारी की थी, उसे ट्रेन में सफर करते हुए अपनी जान गंवानी पड़ी. यह घटना सवाल खड़ा करती है कि क्या हमारे समाज में लोग सुरक्षित हैं, खासकर वे जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं.

मानवाधिकार संगठन ने क्या कहा?
मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि मॉब लिंचिंग के मामलों में जल्द और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोग कानून को हाथ में लेने की हिम्मत न करें. साथ ही गवाहों की सुरक्षा और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना राज्य की जिम्मेदारी है. हाईकोर्ट का यह फैसला उन परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है जो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं में न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं. यह संदेश भी देता है कि अदालतें ऐसे गंभीर मामलों में किसी तरह की ढील देने के पक्ष में नहीं हैं.

क्या है पूरा मामला
जुनैद खान की हत्या को आठ साल बीत चुके हैं, लेकिन उसका परिवार आज भी न्याय की उम्मीद में है. यह मामला हमें याद दिलाता है कि भीड़ की हिंसा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की हार होती है. न्यायिक प्रणाली की जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों में पीड़ितों को इंसाफ दिलाया जाए और गुनहगारों को सख्त सजा मिले.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

2017 Train Lynching CaseJunaid

Trending news

2017 Train Lynching Case
2017 में ट्रेन में नरेश ने की थी जुनैद की हत्या, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
Madhepura news
Bihar News: मवेशी चोरी के आरोप में जाहिद की मॉब लिंचिंग की कोशिश; दर्ज हुई FIR
Uttarakhand news
UK में इस दिन से खत्म हो जाएगा मदरसा बोर्ड, विधानसभा में पास हुआ ये बिल
BJP Target Muslim Leadership
क्या मुस्लिम नेतृत्व को खत्म करना चाहती है BJP सरकार; डरा हुआ है मुस्लिम समाज?
UP News
शाहजहांपुर के जलालाबाद का बदला नाम, अब कहलाएगा परशुरामपुरी; MHA ने दी मंजूरी
Osama Saheb
पिता की विरासत संभालेंगे ओसामा, रघुनाथपुर से मिली चुनावी हरी झंडी
Malaysia news
जुमे की नमाज छोड़ी तो जाना होगा जेल; इस मुस्लिम देश ने लिया बड़ा फैसला
Prophet Muhammad
पैगंबर मोहम्मद (स.) और बीवी खदीजा के बाद किस तीसरे शख्स ने अपनाया था इस्लाम?
Abbas Ansari
अब्बास अंसारी को इलाहाबाद HC से मिली बड़ी राहत, विधायकी फिर से हुई बहाल
Bihar News
चुनाव के पहले बिहार में बात-बात पर कौन उकसा रहा हिन्दू-मुसलमान को; साजिश या इत्तेफाक
;