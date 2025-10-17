Advertisement
Delhi Riots 2020: गिरफ्तारी के एक साल बाद गवाह पेश, उमर खालिद के वकील ने पुलिस की लगा दी क्लास

Delhi Riots 2020: 2020 में दिल्ली में दंगे भड़क उठे थे. 50 से ज़्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए. उमर खालिद समेत कई लोगों पर दंगों के आरोप लगाए गए थे। इस मामले की सुनवाई अभी चल रही है. उमर खालिद के वकील ने पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 17, 2025, 09:26 PM IST

Delhi Riots 2020: गिरफ्तारी के एक साल बाद गवाह पेश, उमर खालिद के वकील ने पुलिस की लगा दी क्लास

Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी उमर खालिद के वकील ने शुक्रवार को दलील दी कि यह अजीब है कि अभियोजन पक्ष के गवाह उसकी गिरफ्तारी के एक साल बाद पेश हुए. कड़कड़डूमा कोर्ट उमर खालिद और अन्य आरोपियों की ओर से आरोप तय करने पर बहस सुन रहा है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने उमर खालिद की ओर से दलीलें सुनीं और मामले को आगे की बहस के लिए 28 और 29 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया. सीनियर वकील त्रिदीप पैस ने दलील दी कि यह अजीब है कि उमर खालिद की गिरफ्तारी के एक साल बाद गवाह पेश हुए. उन्होंने अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत खारिज करने के आदेशों और विभिन्न अदालतों द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा करने पर भी सवाल उठाया.

सीनियर वकील त्रिदीप पैस ने तर्क दिया, "जमानत आदेश आरोप नहीं बढ़ा रहे हैं. जमानत आदेश केवल जमानत के लिए हैं." उन्होंने आगे तर्क दिया कि "आपको (पुलिस को) 6 मार्च, 2020 को एक प्रमुख राजनेता के ट्वीट के बाद भी दंगे की साजिश के बारे में पता चला. उसके बाद, आपने (पुलिस ने) बयान दर्ज किया." यह भी तर्क दिया गया कि जून में गवाह सामने आ रहे हैं. उनमें से एक परवेज आलम हैं. गवाहों ने 8 दिसंबर, 2019 की बैठक के बारे में बताया. यह भी तर्क दिया गया कि जंगपुरा में एक बैठक आयोजित की गई थी और वहां कई लोग मौजूद थे. सिर्फ दो लोगों को आरोपी बनाया गया है, बैठक में मौजूद अन्य लोगों को नहीं.

वकील पेस ने यह भी सवाल उठाया कि पुलिस को पुरुषोत्तम शर्मा और उसके बाद ताहिरा दाऊद का बयान लेने में 8 अगस्त, 2020 तक का समय क्यों लगा. उन्हें जंगपुरा में हुई बैठक में पेश किया गया था. यह भी तर्क दिया गया कि उमर ने जामिया समन्वय समिति (जेसीसी) की शुरुआत नहीं की थी. इसकी शुरुआत कुमैल फातिमा से हुई थी. पुलिस के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उमर खालिद ने लोगों को चक्का जाम करने के लिए कहा था. पुलिस के पास संरक्षित गवाहों के बयान हैं.  उमर खालिद के वकील ने तर्क दिया है, "आपके (पुलिस) पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो उमर खालिद को किसी भी हिंसा का दोषी ठहराए. यह अदालत तय करेगी कि यह मामला किस दिशा में जा रहा है. यह कहीं नहीं जा रहा है."

पिछली सुनवाई के दौरान, सीनियर वकील ने बहस के दौरान एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि कथित साज़िश से जुड़ी बैठक में अन्य लोग भी मौजूद थे. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने उन पर कोई आरोप नहीं लगाया है. यह भी तर्क दिया गया कि उमर खालिद ने स्थिति को शांत करने की कोशिश भी की और प्रदर्शनकारियों से प्रदर्शन जारी न रखने को कहा. हालांकि, उनका दूसरों पर कोई नियंत्रण नहीं था. 

