Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3015792
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

UP News: बोतल में पेशाब मिलाने का आरोप, इशरत समेत चार आरोपी भेजे गए जेल

Badaun News: उत्तर प्रदेश के बदायूं में स्कूल की छात्राओं ने तीन छात्रों पर पानी की बोतल में पेशाब मिलाने और अश्लील हरकतें करने का गंभीर आरोप लगाया. शिकायत के बाद हंगामा हुआ और पुलिस ने अज्ञात तीन छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 23, 2025, 10:12 PM IST

Trending Photos

UP News: बोतल में पेशाब मिलाने का आरोप, इशरत समेत चार आरोपी भेजे गए जेल

Badaun News: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक प्राइवेट स्कूल से बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है. आरोप है कि गैर-समुदाय के तीन छात्रों ने स्कूल की कुछ छात्राओं की पानी की बोतल में पेशाब मिलाकर उसे उनके बैग में रखा, साथ ही उनके साथ अश्लील हरकतें कीं और बाथरूम की दीवारों पर आपत्तिजनक संदेश लिखे. इस घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई है और करणी सेना के लोग खूब हंगामा कर रहे हैं.

दरअसल, यह घटना उशैत थाना क्षेत्र स्थित श्रीमती चमेली देवी हायर सेकेंडरी स्कूल की है. छात्राओं ने सबसे पहले स्कूल प्रबंधन को शिकायत दी, लेकिन आरोप है कि स्कूल ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. इसके बाद मामला छात्राओं के परिवारों तक पहुंचा और फिर इसकी जानकारी हिंदूवादी संगठनों को दी गई. शिकायत के बाद करणी सेना और बजरंग दल के कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर स्कूल परिसर में हंगामा किया.

करणी सेना ने काटा बवाल
करणी सेना के नगर अध्यक्ष शिवसेवक गुप्ता ने थाने में तहरीर दी और मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद इशरत, मोहम्मद अहमद,शाबिर और शराफत को जेल भेज दिया गया है. वहीं, स्कूल प्रबंधक विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि लगभग 100 लोग स्कूल में घुस आए, स्टाफ से अभद्रता की और एक छात्र को मारा-पीटा. उनका कहना है कि स्थिति बिगड़ने पर उन्हें स्कूल की घंटी बजाकर छुट्टी करवानी पड़ी और फिर पुलिस को बुलाना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने छात्राओं की शिकायत के आधार पर अज्ञात छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है.. पुलिस के मुताबिक, यह घटना पांच दिन पुरानी है. परिवार ने बोतल में पेशाब होने का कोई पक्का सबूत नहीं दिया. गंदे मैसेज हटाने के लिए टॉयलेट को पेंट कर दिया गया है. 

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Badaun newsBadaun school incident

Trending news

Badaun news
UP News: बोतल में पेशाब मिलाने का आरोप, इशरत समेत चार आरोपी भेजे गए जेल
Bangladesh news
बांग्लादेश में 'तौहीदी जनता' बनी मजहबी ठेकेदार, इन जिलों के उर्स में काटा बवाल!
Afghan Refugees Deported
एक दिन में 11,000 लोग बेघर, ईरान और पाकिस्तान ने अफगानों को जबरदस्ती वापस भेजा
Afghanistan news
युद्ध की तैयारी या बड़ी साजिश? अफगानिस्तान के उरुजगान में हथियारों का जखीरा बरामद
Bihar News
क्या NDA में शामिल होगी AIMIM? ओवैसी ने इस शर्त पर किया नीतीश को समर्थन देने का वादा
IAS Niyaz Khan on Arshad Madani
जिस मुस्लिम ने पढ़ाई की, वो मेयर-गवर्नर बना, जमीयत चीफ के बयान पर भड़के मुस्लिम IAS
UP News
कोर्ट में सुरक्षा मांग रहा था मोहम्मद, बाहर निकला तो SOG ने घेराबंदी कर मारी गोली?
Houthi Court Death Sentence
UN टीम ने लगाया CCTV, फिर इजरायल ने किया हमला, अब हूती ने 18 को दी फांसी की सजा!
Rajasthan news
कोटा की सड़कों पर दहशत; नशाखोरी से रोकने पर दबंगों ने मुस्लिम परिवार पर किया हमला
Bangladesh news
Bangladesh News: हसीना पर बड़ा संकट! जमीन घोटाला केस में इस तारीख को होगा फैसला