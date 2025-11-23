UP News: बोतल में पेशाब मिलाने का आरोप, इशरत समेत चार आरोपी भेजे गए जेल

Badaun News: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक प्राइवेट स्कूल से बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है. आरोप है कि गैर-समुदाय के तीन छात्रों ने स्कूल की कुछ छात्राओं की पानी की बोतल में पेशाब मिलाकर उसे उनके बैग में रखा, साथ ही उनके साथ अश्लील हरकतें कीं और बाथरूम की दीवारों पर आपत्तिजनक संदेश लिखे. इस घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई है और करणी सेना के लोग खूब हंगामा कर रहे हैं.

दरअसल, यह घटना उशैत थाना क्षेत्र स्थित श्रीमती चमेली देवी हायर सेकेंडरी स्कूल की है. छात्राओं ने सबसे पहले स्कूल प्रबंधन को शिकायत दी, लेकिन आरोप है कि स्कूल ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. इसके बाद मामला छात्राओं के परिवारों तक पहुंचा और फिर इसकी जानकारी हिंदूवादी संगठनों को दी गई. शिकायत के बाद करणी सेना और बजरंग दल के कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर स्कूल परिसर में हंगामा किया.

करणी सेना ने काटा बवाल

करणी सेना के नगर अध्यक्ष शिवसेवक गुप्ता ने थाने में तहरीर दी और मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद इशरत, मोहम्मद अहमद,शाबिर और शराफत को जेल भेज दिया गया है. वहीं, स्कूल प्रबंधक विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि लगभग 100 लोग स्कूल में घुस आए, स्टाफ से अभद्रता की और एक छात्र को मारा-पीटा. उनका कहना है कि स्थिति बिगड़ने पर उन्हें स्कूल की घंटी बजाकर छुट्टी करवानी पड़ी और फिर पुलिस को बुलाना पड़ा.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने छात्राओं की शिकायत के आधार पर अज्ञात छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है.. पुलिस के मुताबिक, यह घटना पांच दिन पुरानी है. परिवार ने बोतल में पेशाब होने का कोई पक्का सबूत नहीं दिया. गंदे मैसेज हटाने के लिए टॉयलेट को पेंट कर दिया गया है.