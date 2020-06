दिल्ली में 31 जुलाई तक होंगे 5.5 लाख केस, अभी नहीं हुआ कम्युनिटी ट्रांसमिशन: मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली: कोरोना के चलते दिल्ली के बिगड़ते हालात को लेकर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग हुई. इस मीटिंग के बाद दिल्ली के नायब वज़ीरे आला मनीष सिसोदिया ने कहा एलजी के फैसले ने दिल्ली वालों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं, सिसोदिया ने कहा कि मीटिंग में नायब गवर्नर से दिल्ली में इलाज वाले हुक्म को बदलने की गुज़ारिश की गई है लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया.

Officers of Central Government were present at the meeting and they said that there is no community spread in Delhi as of now so it need not be discussed: Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia after State Disaster Management Authority meeting on #COVID19 pic.twitter.com/Vo7tLZc5ve

— ANI (@ANI) June 9, 2020