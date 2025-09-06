हसीना से चुन-चुन कर बदला ले रही है बांग्लादेश सरकार, 8 लोग गिरफ्तार
हसीना से चुन-चुन कर बदला ले रही है बांग्लादेश सरकार, 8 लोग गिरफ्तार

Bangladesh News: बांग्लादेश में अवामी लीग के पूर्व सांसद सद्दाम हुसैन पावेल और 7 दूसरे नेताओं को विध्वंसक गतिविधियों की योजना और वित्तपोषण के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया. यह कार्रवाई हसीना समर्थकों पर राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में देखी जा रही है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 06, 2025, 08:19 PM IST

Bangladesh News: बांग्लादेश में हाल ही में अवामी लीग के एक और सीनियर लीडर समेत 7 दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है. ढाका पुलिस ने पूर्व सांसद सद्दाम हुसैन पावेल और पार्टी से जुड़े दूसरे 7 लोगों को विध्वंसक गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें वित्तपोषित करने के इल्जाम में हिरासत में लिया. ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इस कार्रवाई की जानकारी दी.

पूर्व सांसद सद्दाम को गुरुवार रात मोहम्मदपुर इलाके में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया. वहीं, दूसरे 7 नेताओं और कार्यकर्ताओं को ढाका के मुख्तलिफ इलाकों में अलग-अलग छापेमारियों के दौरान हिरासत में लिया गया. पुलिस ने बताया कि इन लोगों के खिलाफ अलग-अलग थानों में विशिष्ट मामलों में इल्जाम दर्ज किए गए हैं. उनका इल्जाम है कि इन लोगों ने कानून-व्यवस्था को बाधित किया और राजधानी के मुख्तलिफ हिस्सों में अचानक जुलूस निकालकर देश को अस्थिर करने का प्रयास किया.

स्थानीय अदालत ने भी इस मामले में कार्रवाई की है. अदालत ने सद्दाम हुसैन पावेल को पिछले 7 जुलाई में हुए प्रदर्शनों के दौरान हत्या के प्रयास के इल्जाम में जेल भेज दिया था. ढाका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पार्थ भद्र ने पुलिस द्वारा सद्दाम को अदालत में पेश किए जाने के बाद यह आदेश जारी किया.

गौरतलब है कि मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. रिपोर्टों के मुताबिक, पिछले महीने बांग्लादेश पुलिस ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान में अवामी लीग के 1,593 नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था. इस कदम को लेकर अवामी लीग ने चिंता व्यक्त की है और कहा कि यूनुस शासन के तहत देश में फर्जी कानूनी मामलों, भीड़ हिंसा और राजनीतिक प्रतिशोध की घटनाओं में खतरनाक वृद्धि देखी जा रही है.

Zee Salaam Web Desk

