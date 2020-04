9 बजे 9 मिनट: लोगों ने दीया जलाकर पेश की यकजहती शांदार मिसाल

नई दिल्ली: वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर पूरे हिंदुस्तान ने यकजहती की मिसाल पेश की है और वज़ीरे आज़म के कहने के मुताबिक लगभग सभी हिंदुस्तानियों ने अपने घरों की लाइटें बंद कर बालकनी और दरवाज़ों पर आकर दीया, मोमबत्ती, टॉर्च और मोबाइल फ्लैश वगैरा जलाईं. वज़ीरे आज़म मोदी की इस अपील पर हिंदुस्तान ने साबिक कर दिया है कि हम सब एक हैं.

#WATCH Delhi: PM Narendra Modi lights a lamp after turning off all lights at his residence. India switched off all the lights for 9 minutes at 9 PM today & just lit a candle, 'diya', or flashlight, to mark India's fight against #Coronavirus as per his appeal. pic.twitter.com/9PVHDlOARw

घड़ी में जैसे ही 9 बजे वैसे ही लोगों ने अपने घरों की लाईटों को बंद कर दिया और वज़ीरे आज़म मोदी के कहे के मुताबिक मोमबत्ती, दीया, टॉर्च और मोबाइल फ्लैश लेगकर लोग अपने घरों की बालकनी और दरवाज़ों पर आ गए और साबिक कर दिया कि पूरा हिंदुस्तान ज़ालिम कोरोना के खिलाफ एक साथ खड़ा है. बता दें कि हमारे और आपके इस छोटे कमद से हमारी खिदमत में 24 घंटे और सातों दिन लगे कोरोना फाइटर्स का भी हौसला लाखों गुना बढ़ जाएगा.

Gujarat: Mother of PM Modi, Heeraben, lights an earthen lamp after turning off all lights at her residence. India switched off all the lights for 9 minutes at 9 PM today & just lit a candle, 'diya', or flashlight, to mark India's fight against #Coronavirus as per PM's appeal. pic.twitter.com/qPQqXAB6Jf

