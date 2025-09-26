Advertisement
मोतिहारी में मोहम्मद हसनैन के घर से हथियारों का जखीरा बरामद, 9 गिरफ्तार

Motihari News: मोतिहारी पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पचपकड़ी थाना क्षेत्र के सपही गांव निवासी मोहम्मद हसनैन के घर में बड़ी मात्रा में हथियारों को इकट्ठा किया गया है.

Sep 26, 2025, 10:29 PM IST

प्रतीकात्म फोटो
Motihari News: बिहार में आगामी विधानसभा इलेक्शन के मद्देनजर पुलिस अवैध हथियारों को लेकर अलर्ट है. इस बीच, पुलिस ने आज पूर्वी चंपारण जिले के पचपकड़ी थाना क्षेत्र के एक घर में छापामारी कर इटली निर्मित बंदूक के साथ हथियारों का जखीरा बरामद किया. इधर, पटना में भी अवैध हथियारों के साथ नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

मोतिहारी पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पचपकड़ी थाना क्षेत्र के सपही गांव निवासी मोहम्मद हसनैन के घर में बड़ी मात्रा में हथियारों को इकट्ठा किया गया है. इसी सूचना के आधार पर मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात द्वारा एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया. इसके बाद सपही गांव में मोहम्मद हसनैन के घर में छापेमारी की गई और पूरे घर की तलाशी ली गई.

बताया गया कि इस दौरान दो डीबीबीएल दोनाली बंदूकें, जिनमें से एक मेड इन इटली है, को बरामद किया गया. इसके अलावा, पांच लोगों के हथियार के लाइसेंस एवं 36 गोलियां, जिनके बॉडी पर हाई वेलोसिटी 70 एमएम सुपर मेगना मेड इन इंडिया लिखा है, जब्त किए गए. उन्होंने बताया कि इसके अलावा यहां से तीन चिड़िया मारने वाली एयरगन, पिलेट्स और एक टेलिस्कोप बरामद किए गए हैं. सभी को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

बताया गया कि पुलिस को आने की सूचना के बाद मोहम्मद हसनैन फरार हो गया. पुलिस के मुताबिक, मोहम्मद हसनैन पर कई अन्य आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं. पुलिस सभी हथियारों की जांच कर रही है. इधर, पटना के चौक थाना क्षेत्र के कैमाशिकोह मुहल्ला में हथियारों के साथ घूम रहे नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार लोगों के पास से पांच रायफल, दो पिस्टल, तीन मैगज़ीन, 29 कारतूस और  तीन खोखा बरामद किए गए हैं. गिरफ्तार लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है.

Motihari News
