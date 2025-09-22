'I Love Muhammed' पोस्टर वाले जुलूस पर पुलिस कार्रवाई, 4 नामजद 60 अज्ञात पर केस
'I Love Muhammed' पोस्टर वाले जुलूस पर पुलिस कार्रवाई, 4 नामजद 60 अज्ञात पर केस

Maharajganj News: महाराजगंज में 'I Love Muhammed' पोस्टर विवाद के चलते मुस्लिम समुदाय ने बिना इजाजत जुलूस निकालने की कोशिश की. पुलिस ने फौरन हस्तक्षेप कर भीड़ को तितर-बितर किया. कुछ महिलाओं के पुलिस से उलझने से थोड़ी देर तनाव पैदा हुआ.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 22, 2025, 10:42 PM IST

Maharajganj News: 'I Love Muhammed' पोस्टर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है. इस बीच उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला मुख्यालय 21 सितंबर को अचानक मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए. भीड़ में पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी शामिल थीं. बताया जा रहा है कि यह लोग जुलूस निकालने की तैयारी में थे. 

भीड़ के हाथों में 'I Love Muhammed' लिखे पोस्टर और बैनर थे. यह कार्यक्रम प्रशासन से अनुमति लिए बिना किया जा रहा था. जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, फौरन कई टीमें मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने हालात बिगड़ने से पहले भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की. इसी दौरान भीड़ में मौजूद कुछ महिलाएं पुलिस से उलझ गईं और माहौल कुछ देर क लिए तनावपूर्ण हो गया. हालांकि पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए भीड़ को मौके से हटा दिया.

शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी. सक्सेना चौराहे और आसपास के इलाकों में भारी संख्या में पुलिसकर्मी खड़े कर दिए गए, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो और स्थिति नियंत्रण में रहे. पुलिस के मुताबिक, इस पूरे मामले में जुलूस का नेतृत्व कर रहे चार लोगों की पहचान हो चुकी है. इनका नाम साहिल, अदनान, सरफ़राज और मोहम्मद सलीम बताया गया है. इसके अलावा लगभग 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है.

थाना कोतवाली पुलिस ने इन सभी पर भारत न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 189(2) और 223 सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि यह धाराएं सार्वजनिक शांति भंग करने, अवैध जमावड़ा और प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन करने जैसे अपराधों से जुड़ी हैं. अधिकारियों ने बताया कि वीडियो फुटेज और मोबाइल क्लिप्स की मदद से बाकी लोगों की पहचान की जा रही है. दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

पुलिस प्रशासन ने यह भी साफ किया कि बिना अनुमति किसी भी तरह का जुलूस, रैली या भीड़ इकट्ठा करना कानूनन गलत है और इससे पहले से सूचना देना ज़रूरी है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाहों या उकसावे वाली गतिविधियों में शामिल न हों. अगर कहीं भी बिना इजाजत भीड़ इकट्ठा होते दिखे तो फौरन पुलिस को सूचित करें. फिलहाल, पुलिस ने पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी है और CCTV फुटेज व गवाहों के बयान के आधार पर आगे की जांच कर रही है.

