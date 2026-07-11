/धार्मिक सभा के दौरान ईसाई प्रचारक गिरफ्तार, धर्म परिवर्तन के लिए लालच देने का इल्जाम

गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम' के तहत दर्ज हुआ मुकदमा, लालच देकर मजहब तब्दीली करने के लिए उकसाने का इल्जाम

SP वर्मा ने कहा, "9 जुलाई को शिकायतकर्ता अंकित ने मीरगंज पुलिस स्टेशन को सूचना दी कि प्रेमपाल नाम के शख्स ने एक खास बैठक आयोजित की है, जिसमें लोगों को मजहब तब्दीली के लिए लालच दिया जा रहा था. इस संबंध में मामला दर्ज किया गया. प्रेमपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है." पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता ने इल्जाम लगाया कि प्रेमपाल बैठक में शामिल लोगों को अपनी मजहब बदलने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से तरह-तरह के लालच दे रहा था. जानकारी मिलने के बाद मीरगंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और 'उत्तर प्रदेश गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम' की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई.