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धार्मिक सभा के दौरान ईसाई प्रचारक गिरफ्तार, धर्म परिवर्तन के लिए लालच देने का इल्जाम

Uttar Pradesh News: बरेली के मीरगंज क्षेत्र में पुलिस ने कथित तौर पर लालच देकर मजहब बदलने के लिए लोगों को प्रेरित करने के इल्जाम में ईसाई प्रचारक प्रेमपाल को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मौके से कुछ किताबें और अन्य सामान बरामद किया है. मामले में उत्तर प्रदेश गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है. पूरी खभर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 11, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:18 AM IST
धार्मिक सभा के दौरान ईसाई प्रचारक गिरफ्तार, धर्म परिवर्तन के लिए लालच देने का इल्जाम
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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