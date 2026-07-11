/धार्मिक सभा के दौरान ईसाई प्रचारक गिरफ्तार, धर्म परिवर्तन के लिए लालच देने का इल्जाम

राज्य चुनें
Uttar Pradesh News: हिंदुस्तानी आईन के मुताबिक सभी मजहब के मानने वाले लोग और इदारों को यह हक हासिल है कि वे अपने विचार फैलाए और उसका प्रचार-प्रसार करें. साथ ही हर बालिग को यह हक हासिल है कि वह अपनी मर्जी से किसी भी मजहब को कबूल कर सकता है और किसी भी मजहब को त्याग सकता है. लेकिन पिछले कुछ सालों से देश में मजहब तब्दीली कराने के रैकेट के नाम पर मजहबी रहनुमाओं और दीगर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है. इसी कड़ी में शुक्रवार (10 जुलाई) को बरेली पुलिस ने मीरगंज इलाके में लोगों को लालच देकर मजहब तब्दीली के लिए उकसाने के मकसद से एक सभा आयोजित करने के इल्जाम में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.
मुल्जिम की पहचान 'प्रेमपाल' के तौर पर हुई है, जो ईसाई मजहब का प्रचारक है. पुलिस ने मौके से छह किताबें, एक नोटबुक और एक मोबाइल फोन जब्त किया है. बीते 9 जुलाई को एक मकामी शक्स की शिकायत के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की और ईसाई मजहब के प्रचारक प्रेमपाल को गिरफ्तार किया. मामले की जानकारी देते हुए बरेली की SP (साउथ) अंशिका वर्मा ने बताया कि गैर-कानूनी मजहब तब्दीली के मकसद से एक "खास बैठक" आयोजित किए जाने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की.
गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम' के तहत दर्ज हुआ मुकदमा, लालच देकर मजहब तब्दीली करने के लिए उकसाने का इल्जाम
SP वर्मा ने कहा, "9 जुलाई को शिकायतकर्ता अंकित ने मीरगंज पुलिस स्टेशन को सूचना दी कि प्रेमपाल नाम के शख्स ने एक खास बैठक आयोजित की है, जिसमें लोगों को मजहब तब्दीली के लिए लालच दिया जा रहा था. इस संबंध में मामला दर्ज किया गया. प्रेमपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है." पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता ने इल्जाम लगाया कि प्रेमपाल बैठक में शामिल लोगों को अपनी मजहब बदलने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से तरह-तरह के लालच दे रहा था. जानकारी मिलने के बाद मीरगंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और 'उत्तर प्रदेश गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम' की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई.