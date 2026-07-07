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बर्थडे के एक दिन पहले अफ़गानिस्तान के साबिक तेज़ गेंदबाज़ शापूर ज़दरान की दिल्ली में मौत!

अफ़गानिस्तान के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ और अपनी हाइट के मशहूर शापूर ज़दरान का उनके 39वें यौमे जन्मदिन से एक दिन पहले लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के एक अस्पताल में मंगलवार को मौत हो गई. ज़दरान हीमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस (HLH) नाम की बीमारी से जूझ रहे थे.

Edited By:Hussain Tabish
Published: Jul 07, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:27 PM IST
बर्थडे के एक दिन पहले अफ़गानिस्तान के साबिक तेज़ गेंदबाज़ शापूर ज़दरान की दिल्ली में मौत!
Image Credit: Shapoor Zadran, File PhotoSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश Zee News  में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं.वो Salaam TV और JK & Ladakh TV के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की टीम को लीड करते हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का लगभग 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और 'देशबंधु' अखबार जैसे संस्थानों में फील्ड रिपोर्टिंग और डेस्क पर संपादन की भूमिका निभा चुके हैं. वह भारत सरकार के ICSSR-फंडेड मीडिया रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. उन्हें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली विधान सभा चुनावों के पहले ओपिनियन पोल सर्वे का अनुभव है. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. जर्नलिज्म में एम.फिल और पी.एचडी की शिक्षा प्राप्त हुसैन ताबिश एक पत्रकार के अलावा मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी वो खुद को हमेशा जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

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