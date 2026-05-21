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Kashmir Conversion: जुम्मे-जुम्मा 8 दिन भी मुसलमान नहीं रह पाया हमज़ा बना UP का हिन्दू लड़का!

Bijnor Conversion: उत्तर प्रदेश के बिजनौर का विशाल जो कश्मीर जाकर कथित तौर पर इस्लाम मजहब कबूल करके हमज़ा बना गया था, सप्ताह भर बाद ही फिर से हमजा से विशाल बन गया है. पुलिस ने उसके गाँव के साथी वसीम को उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराने के इलज़ाम में हिरासत में ले लिया है. 

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: May 21, 2026, 09:04 PM IST

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हमजा का शुद्धिकरण कर घर वापसी कराते हुए पुरोहित
हमजा का शुद्धिकरण कर घर वापसी कराते हुए पुरोहित

नई दिल्ली: अभी दो दिन पहले खबर आई थी कि बिजनौर का विशाल नाम का नाबालिग लड़का कश्मीर जाकर मुसलमान बन गया है, और उसने अपना नाम हमजा रख लिया है. ये खबर पिछले दो दिनों से देशभर के मीडिया में सुर्ख़ियों में बनी हुई थी. मामला हमज़ा का एक वीडियो सामने आने के बाद मंजर- ए- आम पर आया था, जिसमें हमज़ा गले में हार, कुरता- पजामा और टोपी पहनकर चल रहा था. उसके साथ कश्मीरी मुस्लिम नौजवान भी चल रहे थे, और उन्हें एक कार तक छोड़ने आए थे. एक दूसरे वीडियो में हमज़ा खुद दावा कर रहा था कि वो अपनी मर्ज़ी से इस्लाम मजहब कबूल कर रहा है. 

इस वीडियो के सामने आने के बाद हमज़ा(विशाल) के माँ- बाप हिन्दू संगठनों के लोगों के साथ SP ऑफिस पहुंचकर अपने बेटे को बहला-फुसलाकर, दबाव डालकर इस्लाम धर्म स्वीकार कराने का इलज़ाम लगाते हुए बेटे को वापस लाने की गुहार लगाई थी. विशाल के घरवालों का इल्ज़ाम था कि उसके गाँव का लड़का वसीम उसे अपने साथ कश्मीर लेकर गया था. उसी ने उसे मुसलमान बनाया है. विशाल गाँव में नाई का काम करता था, वो ज्यादा पैसे कमाने के गर्ज़ से कश्मीर गया था. 

बुधवार को खबर आई कि  विशाल ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि वसीम ने अपनी लड़की से शादी कराने के लिए उसे मुसलमान बनाया है. विशाल ने ये भी दावा किया कि वसीम ने पहले भी बिहार के एक लड़के को इसी तरह से फँसाकर इस्लाम क़बूल करवा चुका है. 

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हमजा की हुई घर वापसी

इस मामले में शिकायत मिलने के बाद बिजनौर पुलिस ने विशाल को कश्मीर के कुप्वाड़ा से बरामद कर उसे उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया. इसके बाद गांव  के मंदिर मे हमजा का शुद्धिकरण किया गया. विधि-विधान के साथ पंडित विनोद गिरी ने विशाल का शुद्धिकरण किया. मंत्रोच्चारण के बाद उसे गंगा स्नान कराया गया, और इस तरह उसकी घर वापसी हुई. इस दौरान मंदिर पर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण मौजूद रहे. उधर, पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने वाले आरोपी वसीम को हिरासत मे ले लिया है. इस तरह विशाल के हम्ज़े बनने का सफ़र एक हफ्ते के अंदर ही खत्म हो गया है. यही उसके ईमान की कसौटी थी. आखिर ऐसा मुसलमान किसे चाहिए? अगर सच में उसके साथ जबरन या किसी तरह का लालच देकर उसे इस्लाम कबूल कराया गया है, तो इस मामले में सभी कसूरवार लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, क्यूंकि इस्लाम दीन के मामले में किसी के साथ जबरदस्ती का हुक्म नहीं देता है. 

इसे भी पढ़ें: कुपवाड़ा में विशाल बना हमजा, धर्मांतरण के आरोपी की मां के बाद अब मस्जिद कमेटी ने बताई हकीकत

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