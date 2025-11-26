धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न का इल्ज़ाम लगाकर हिंदू संगठनों ने काटा बवाल; 2 गिरफ्तार

Baghpat News: बागपत में जबरन धर्म परिवर्तन और शारीरिक उत्पीड़न के आरोपों को लेकर हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. पीड़िता ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. पुलिस ने 12 में से दो आरोपियों को पकड़ा है, बाकी की तलाश जारी है.
Baghpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत में एक महिला ने कुछ लोगों पर न सिर्फ धर्म बदलने का दबाव बनाने, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करने का भी आरोप लगाया है. इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर जमकर बवाल काटा और महिला को न्याय दिलाने की बात कही. प्रदर्शन के दौरान पीड़ित महिला भी मौजूद थी
दरअसल, यह पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है. पीड़िता के मुताबिक, मुस्लिम समुदाय के अल्ताफ, नौशाद और सहजाद ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर पहले उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया और फिर उसका शारीरिक शोषण किया. महिला का इल्जाम है कि इसके बाद आरोपी पक्ष ने मामले को दबाने और समझौता कराने के लिए उस पर पैसों की बोली लगाई, जिससे वह मानसिक रूप से टूट गई.
12 आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ है मुकदमा
पीड़िता की तहरीर पर पुलिस पहले ही 12 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चुकी है. जांच के दौरान दो मुल्जिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन बाकी की गिरफ्तारी न होने से पीड़िता और हिंदू संगठन नाराज हैं. हिंदू संगठन का कहना है कि जब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा.
सभी आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग
प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए पुलिस प्रशासन पर धीमी कार्रवाई का आरोप लगाया. हिंदू संगठन के नेता आलोक शास्त्री ने कहा कि पीड़िता लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रही है, लेकिन कार्रवाई अपेक्षित गति से नहीं हो रही. उन्होंने बताया कि आज कलेक्ट्रेट पर धरना देकर DM को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा. ज्ञापन में सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, पीड़िता की सुरक्षा और मामले की तेज एवं निष्पक्ष जांच की मांग की जाएगी.
प्रदर्शनकारियों ने दी चेतावनी
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने जल्द कदम नहीं उठाए, तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा. उधर पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेजी से की जा रही है और सभी आरोपी जल्द गिरफ्त में होंगे.