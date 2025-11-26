Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3019026
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न का इल्ज़ाम लगाकर हिंदू संगठनों ने काटा बवाल; 2 गिरफ्तार

Baghpat News: बागपत में जबरन धर्म परिवर्तन और शारीरिक उत्पीड़न के आरोपों को लेकर हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. पीड़िता ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. पुलिस ने 12 में से दो आरोपियों को पकड़ा है, बाकी की तलाश जारी है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 26, 2025, 03:19 PM IST

Trending Photos

धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न का इल्ज़ाम लगाकर हिंदू संगठनों ने काटा बवाल; 2 गिरफ्तार

Baghpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत में एक महिला ने कुछ लोगों पर न सिर्फ धर्म बदलने का दबाव बनाने, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करने का भी आरोप लगाया है. इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर जमकर बवाल काटा और महिला को न्याय दिलाने की बात कही. प्रदर्शन के दौरान पीड़ित महिला भी मौजूद थी

दरअसल, यह पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है. पीड़िता के मुताबिक, मुस्लिम समुदाय के अल्ताफ, नौशाद और सहजाद ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर पहले उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया और फिर उसका शारीरिक शोषण किया. महिला का इल्जाम है कि इसके बाद आरोपी पक्ष ने मामले को दबाने और समझौता कराने के लिए उस पर पैसों की बोली लगाई, जिससे वह मानसिक रूप से टूट गई.

12 आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ है मुकदमा
पीड़िता की तहरीर पर पुलिस पहले ही 12 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चुकी है. जांच के दौरान दो मुल्जिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन बाकी की गिरफ्तारी न होने से पीड़िता और हिंदू संगठन नाराज हैं. हिंदू संगठन का कहना है कि जब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सभी आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग
प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए पुलिस प्रशासन पर धीमी कार्रवाई का आरोप लगाया. हिंदू संगठन के नेता आलोक शास्त्री ने कहा कि पीड़िता लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रही है, लेकिन कार्रवाई अपेक्षित गति से नहीं हो रही. उन्होंने बताया कि आज कलेक्ट्रेट पर धरना देकर DM को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा. ज्ञापन में सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, पीड़िता की सुरक्षा और मामले की तेज एवं निष्पक्ष जांच की मांग की जाएगी.

प्रदर्शनकारियों ने दी चेतावनी
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने जल्द कदम नहीं उठाए, तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा. उधर पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेजी से की जा रही है और सभी आरोपी जल्द गिरफ्त में होंगे.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

baghpat newsUP NewsBaghpat Muslim News

Trending news

baghpat news
धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न का इल्ज़ाम लगाकर हिंदू संगठनों ने काटा बवाल; 2 गिरफ्तार
Ahmedabad communal Incident
VHP के लोगों ने मुस्लिम स्ट्रीट हौकर को बाज़ार से भगाया; मजबूरी में समेटनी पड़ी दुकान
nhrc
ट्रेन में हलाल फूड पर बवाल, NHRC ने रेलवे को भेजा नोटिस; जानें पूरा मामला
Roorkee
Roorkee:कलियर में मज़ार पर बुलडोजर एक्शन, प्रशासन बोला, हेल्थ डिपार्टमेंट की है जमीन
Munawwar rana
मुनव्वर राणा के अंदर ऐसे जागा मां के लिए गहरा प्यार;लिखने लगे दिल दुखाने वाली शायरी
Giriraj Singh Babri Masjid Controversy
औरंगजेब की औलादों को भारत में रहने का अधिकार नहीं, मुस्लिम MLA पर भड़के गिरिराज सिंह
Pakistan on Ram Mandir Flag Hoisting
पाकिस्तान को बाबरी मस्जिद की क्यों आई याद, भारत के खिलाफ UN को बरगलाने की कोशिश?
sadhvi prachi
Sadhvi Prachi के जहरीले बोल! मदनी, मदरसा और आतंकवाद पर बड़ा बयान
TMC MLA Babri Masjid Controversy
बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान, MLA हुमायूं कबीर की हरकत देख पीछे हटी TMC
Assam
Assam असेंबली में पेश बहुविवाह बिल 2025 में क्या हैं प्रावधान?कई साल जेल और जुर्माना