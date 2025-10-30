Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2981665
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

अल्ताफ ने किया शादीशुदा महिला से निकाह; मस्जिद में धर्म बदले का इल्जाम!

Bagpat News: बागपत कस्बे में कुछ महीने पहले एक शादीशुदा महिला ने मुस्लिम शख्स अल्ताफ उर्फ गुड्डू और उसके साथियों पर जबरन धर्म परिवर्तन का इल्जाम लगाया था. अब महिला ने फिर इन लोगों पर संगीन इल्जाम लगाए हैं.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 30, 2025, 05:18 PM IST

Trending Photos

अल्ताफ ने किया शादीशुदा महिला से निकाह; मस्जिद में धर्म बदले का इल्जाम!

Bagpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है. एक महिला ने आरोप लगाया है कि कई स्थानीय नेता और आरोपी उसे जबरन अपने घर ले गए और पैसों का लालच देकर अदालत में बयान बदलने के लिए मजबूर किया. पीड़िता का इल्जाम है कि कुछ लोगों ने उसे धमकाया, उसकी इज़्जत की बोली तक लगा दी और बार-बार समझौते का दबाव डाला. 

महिला ने इस पूरे मामले की शिकायत बीजेपी जिला अध्यक्ष से की है और निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है. महिला ने बीकेयू नेता प्रताप गुर्जर और नीरज नामक के शख्स पर संगीन आरोप लगाए और कहा कि दोनों ने मारपीट की और पैसे का लालच देकर कोर्ट में बयान बदलवाया. इस पूरे माले को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने उसे न्याय दिलाने और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, बागपत कस्बे में कुछ महीने पहले एक शादीशुदा महिला ने मुस्लिम शख्स अल्ताफ उर्फ गुड्डू और उसके साथियों पर जबरन धर्म परिवर्तन का इल्जाम लगाया था. साथ ही महिला ने आरोपियों पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और शारीरिक शोषण के आरोप लगाए थे. महिला ने कहा कि  आरोपी कपड़ों की दुकान चलाता है और उसने अपने साथी राजा के साथ मिलकर उसे दिल्ली की एक मस्जिद में जबरन निकाह के लिए मजबूर किया.

Add Zee News as a Preferred Source

12 लोगों के खिलाफ दर्ज था मुकदमा
पीड़िता ने बताया कि जब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो अल्ताफ समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ स्थानीय नेता सक्रिय हो गए. उन्होंने महिला को गाजियाबाद के डासना में एक होटल में बंधक बनाकर रखा, जहां उसके साथ फिर से रेप किया गया. आरोप है कि वहीं उसकी अस्मत की बोली तक लगाई गई और अब दोबारा अदालत में बयान देने पर दबाव बनाया जा रहा है. महिला ने अब दोबारा कोर्ट में बयान दिलवाने और निष्पक्ष जांच की मांग की है. 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Bagpat NewsBagpat love jihad case

Trending news

Bagpat News
अल्ताफ ने किया शादीशुदा महिला से निकाह; मस्जिद में धर्म बदले का इल्जाम!
Osama Shahab Net Worth
ओसामा से ज्यादा अमीर हैं उनकी डॉक्टर पत्नी; इतनी सम्पत्ति के मालिक हैं RJD उमीदवार
I Love Mohammad
अलीगढ़ के मंदिरों पर अभिषेक, आकाश और दिलीप ने लिखे थे I love Mohammad; चार गिरफ्तार
Mohammad Mustafa Son Death Case
पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील की मौत पर SIT का बड़ा खुलासा, जानें डिटेल
Ujjain
Ujjain:होटल में हिंदू संगठन का बवाल, गैर मजहब की महिला संग रुके मुस्लिम शख्स को पीटा
Sanjauli Masjid News
शिमला की Sanjauli Masjid कमिटी को झटका; तोड़ी जा सकती है पूरी मस्जिद
Bihar Assembly elections
बिहार चुनाव में कय्यूम उद्दीन हैं सबसे गरीब उमीदवार; BJP नेता को दे रहे कड़ी टक्कर
Jamaat-e-Islami Hind
हिंसा के बाद Bareilly पहुंचा जमाते इस्लामी हिंद; प्रशासन के एक्शन पर उठाए बड़े सवाल
Maharashtra
Maharashtra के जलगांव में वक्फ कानून के खिलाफ जेल भरो आंदलोन;2 हजार लोग सड़क पर उतरे
Rampur
Rampur के आखिरी नवाब की बेटी मेहरुन्निसा बेगम का इंतेकाल, अमेरिका में ली आखिरी सांस