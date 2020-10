'आफताब' की तरह चमका 'शोएब', NEET में यह कारनामा करने वाला बन सकता है पहला स्टूडेंट

नई दिल्ली: मुल्क की सबसे बड़ी मेडिकल एंटरेंस एग्ज़ाम NEET में एक नया रिकॉर्ड कायम हो सकता है. दरअसल राजस्थान के कोटा के रहने वाले शोएब आफताब 720 में से 720 नंबर हासिल कर सकते हैं. एलेन इंस्टीट्यूट के ज़रिए एक शोएब आफताब को फोटो और स्कोर जारी करते हुए यह दावा किया है.

Proud to announce that our 2 Years Classroom Course Student #SoyebAftab is scoring 720/720 Marks in #NEET2020 as per his OMR & Recorded responses released by NTA. The History Once Again has been Made by One and Only ALLEN Student! #ALLENHaitohmumkinhai#ALLENkota #deshkicoaching pic.twitter.com/cw3hPT5Kts

— ALLEN Career Institute (@ALLENkota) October 9, 2020