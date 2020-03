केरल में दुकान चलाने वाला यह शख्स बन गया काबुल गुरुद्वारे के हमले का हमलावर

नई दिल्ली : काबुल में सिखों पर हुए दहशतगर्दी हमले में शामिल चार दहशतगर्दों में से एक दहशतगर्द केरल का रहने वाला है. 30 साला ये शख्स केरल के कासरगोड के इलाके में में दुकान चलाता था. इस शख्स का नाम अल-हिंदी ही मोहम्मद साजिद कुथिरुलमाल है यह शख्स चार साल पहले 14 युवकों के साथ इस्लामिक स्टेट ISIS में शामिल होने के लिए भाग गया था.काबुल गुरुद्वारे हमले के बाद इस्लामिक स्टेट ने जुमे को अबू खालिद अल-हिंदी की एक फोटो छापी थी,ये वही चार मेंबरान की टीम का हिस्सा था जिसने काबुल के गुरुद्वारे पर हमला किया था.गौरतलब है बुध को हुए इस हमले में 25 सिखों की जान चली गई थी।

बता दें कि नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (NIA) 2016 से इसकी तलाश में जुटी थी। उसके खिलाफ इंटरपोल का नोटिस भी जारी किया जा चुका है।जुलाई 2016 में केरल के कासरगोड में रहने वाले एक जोड़े ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका 30 साला बेटा अब्दुल राशिद अपनी पत्नी आयशा (सोनिया सेबेस्टियन) अपने बच्चे के साथ करीब दो महीने से लापता है। उस वक्त कहा गया था कि वे सभी मुंबई गए हैं।

एक न्यूज़ एजेंसी का दावा है कि यह अबू खालिद-अल-हिन्दी और कोई नहीं बल्कि केरल का ही एक दुकानदार मोहम्मद साजिद था, जो चार साल पहले चौदह लोगों के साथ ISIS ज्वाइन करने निकला था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि अबू खालिद-अल-हिन्दी जिसका एक और नाम अब्दुल खयूम भी है, केरल के कासरगोड का रहने वाला है, जो साल 2015 में अफगानिस्तान में जाकर इस्लामिक स्टेट का आतंकी बन गया

EXCLUSIVE @ians_india: ISIS published photo of one of its four terrorists, Abu Khalid al-Hindi who massacred 25 Sikhs in a terror attack on a Gurudwara in Kabul.

Who was he?

Mohd. Sajid, a shopkeeper who had fled along with 14 other youth from Kerala to join ISIS 4 years ago.

— Aarti Tikoo Singh (@AartiTikoo) March 27, 2020