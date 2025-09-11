'तबीयत ठीक नहीं है...', जेल में आजम खान से मिलने के बाद बोले अब्दुल्ला आजम
'तबीयत ठीक नहीं है...', जेल में आजम खान से मिलने के बाद बोले अब्दुल्ला आजम

Abdullah Azam Meets Azam Khan: सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आज़म खान से उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म ने मुलाकात की. बाहर आकर उन्होंने बताया कि पिता की तबीयत ठीक नहीं है, उम्र और जेल की परेशानियां बढ़ गई हैं. 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 11, 2025, 06:14 PM IST

'तबीयत ठीक नहीं है...', जेल में आजम खान से मिलने के बाद बोले अब्दुल्ला आजम

Abdullah Azam Meets Azam Khan: यूपी के सीतापुर जेल में बंद देश के कद्दावर नेता और साबिक वज़ीर आजम खान से उनके बेटे और सपा विधायक अब्दुल्ला आज़म ने मुलाकात की. यह मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली है. मुलाकात के बाद बाहर निकलते ही अब्दुल्ला आज़म ने मीडिया से बातचीत की, लेकिन उन्होंने कई सियासी सवालों पर चुप्पी साधी.

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अब्दुल्ला आज़म ने कहा, “कोर्ट में आदेश सुरक्षित (रिज़र्व) है, इसलिए इस वक्त किसी तरह की टिप्पणी करना सही नहीं होगा. हम न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखते हैं और कोर्ट जो भी फैसला करेगा, वह मान्य होगा." 

साथ ही साबिक वज़ीर और अपने वालिद आजम खान की सेहत पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "उनके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है. एक तो उनकी उम्र ज्यादा है और जेल की परेशानियां भी हैं. जेल आने से पहले उनकी कई सर्जरी हुई थीं, जिनका बाद में ठीक से फॉलोअप नहीं हो सका. आंखों में भी समस्या है, जिसका इलाज समय पर नहीं हो पाया है." 2027 से पहले आज़म खान के जेल से बाहर आने की संभावना पर पूछे गए सवाल के जवाब में अब्दुल्ला आज़म ने कहा, “उम्मीद पर ही दुनिया कायम है. मेरा ईमान है कि इंसान को कभी निराश नहीं होना चाहिए.”

23 महीनों से जेल में बंद हैं आजम खान
गौरतलब है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हैं और कई मामलों में आरोपी हैं. इसी वजह से वे पिछले 23 महीनों से सीतापुर जेल में बंद हैं. डुंगरपुर मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है, जिससे कुछ राहत मिली है. अब सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक मामला बचा है. वहां से जमानत मिलने के बाद ही उनकी रिहाई संभव होगी. आज़म खान की रिहाई के लिए उनका परिवार और समर्थक लगातार कानूनी रास्ते तलाश रहे हैं और अदालतों में अपील कर रहे हैं.

Zee Salaam Web Desk

Abdullah Azam Meets Azam Khan, Sitapur Jail

