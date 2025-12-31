‘घुसपैठ हो रही है तो सरकार...’, अबू आजमी का अमित शाह पर तीखा हमला

Abu Azmi Attacks Amit Shah: महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घुसपैठियों पर दिए बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि अगर भारत में घुसपैठ हो रही है, तो सरकार क्या कर रही है? अबू आजमी ने कहा कि देश के 140 करोड़ लोग जानते हैं कि मौजूदा केंद्र सरकार किसकी है और केंद्रीय गृह मंत्री कौन हैं. देश यह भी जानता है कि सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है. गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि उन्हें घुसपैठियों को बाहर निकालने से कौन रोक रहा है?

SP नेता ने कहा कि अगर घुसपैठिए भारत में घुस रहे हैं, तो उन्हें धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि कानून के मुताबिक भारत से बाहर निकाला जाना चाहिए. BMC चुनावों के बारे में बात करते हुए अबू आजमी ने मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया और कहा कि इस देश में मुसलमानों ने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना है. उत्तर प्रदेश में जहां सांप्रदायिकता की जड़ें बहुत गहरी हैं, वहां सिर्फ समाजवादी पार्टी ही BJP के खिलाफ लड़ रही है. मैं पिछले 25-30 सालों से मानखुर्द शिवाजी नगर में काम कर रहा हूं. हम लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति करते हैं. जनता जानती है कि SP पैसे कमाने नहीं आई है. हम एक ऐसी पार्टी हैं जो साल के 365 दिन काम करती है.



उन्होंने कहा कि मानखुर्द शिवाजी नगर में SP के अलावा कोई नहीं जीतता. अजीत पवार की पार्टी अबू आजमी के गढ़ को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा. मेयर पर विभिन्न पार्टियों के नेताओं के बयानों के बारे में अबू आजमी ने कहा कि मेयर ऐसा होना चाहिए जो जनता के हित में काम करे और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. मेयर मुंबई का रहने वाला होना चाहिए, जो सिर्फ काम में विश्वास रखता हो और विकास को अपना कर्तव्य मानता हो.

नए साल के जश्न पर मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी के बयान के बारे में SP नेता ने कहा कि सबकी अपनी-अपनी इच्छाएं होती हैं. शरीयत कहती है कि आपकी उम्र एक साल कम हो गई है. आप क्या मना रहे हैं? गली में ढोल बजाना, बदतमीजी करना, रात भर नाचना – यह सब किस लिए है? पुराना साल खत्म हो रहा है, दुआ करें कि सब लोग मिलजुलकर रहें. मौलवी ने अपना पैगाम दे दिया है, अब कोई माने या न माने, उन्हें कौन रोक सकता है? यह देश आज़ाद है.