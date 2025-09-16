वेस्ट यूपी पर रामभद्राचार्य के बयान से भड़के अबू आजमी, सख्त कार्रवाई की मांग

Abu Azmi on Swami Ramabhadracharya: सपा के विधायक अबू आजमी ने जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के पश्चिमी यूपी से जुड़े बयान पर नाराजगी जताई है. साथ ही उन्होंने सरकार पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगाया है. जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की ओर से वेस्टर्न यूपी को 'मिनी पाकिस्तान' बताए जाने पर उन्होंने कहा, “रामभद्राचार्य संत हैं, लेकिन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

अबू आजमी ने आगे कहा कि आजादी की लड़ाई में हिंदू-मुस्लिम ने मिलकर योगदान दिया. सेना में मुसलमानों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी. ऐसे बयान नफरत फैलाते हैं और इन पर रोक लगनी चाहिए. वहीं, अबू आजमी ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर मंगलवार को गंभीर सवाल उठाए.

सपा नेता ने कहा कि मैच से पाकिस्तान को हजारों करोड़ रुपए का फायदा होता है, जो व्यापार और बिजनेस के नाम पर हो रहा है. पाकिस्तान से बार-बार आतंकी हमले होते हैं और उसी दौरान मैच खेले जाते हैं. इसमें दाल में कुछ काला जरूर है. उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने की घटना की सराहना की और कहा, “जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके साथ हाथ मिलाना ठीक नहीं. मैं भारतीय खिलाड़ियों को बधाई देता हूं.”

अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर अबू आजमी ने डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, “ट्रंप राजनीति को खेल की तरह लेते हैं. पीएम मोदी के कार्यकाल में 2014 से केवल और सिर्फ कर्ज बढ़ा है." आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने इस बात को कबूल किया है कि 7 मई को बहावलपुर में भारतीय सेना द्वारा किए गए हमले में मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए थे. भारतीय सेना द्वारा मसूद अजहर के परिवार पर कार्रवाई की खबरों पर आजमी ने सेना की तारीफ की. उन्होंने कहा कि रोज इस तरह के बयान आते हैं, लेकिन सेना मजबूत है. उनके काम को मैं सलाम करता हूं.

इनपुट-आईएएनएस