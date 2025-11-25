Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3018166
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

'बम और बंदूक नहीं, बातचीत और चाहिए शांति', गाजा पर चीन की सख्त आवाज़

China on Gaza Ceasefire: गाजा में इजरायल ने 400 से ज्यादा बार युद्धविराम समझौते का उल्लंघन किया है, जिसके कारण गाजा के 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है.  इस पर चीन ने बड़ा बयान दिया है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 25, 2025, 06:59 PM IST

Trending Photos

'बम और बंदूक नहीं, बातचीत और चाहिए शांति', गाजा पर चीन की सख्त आवाज़

China on Gaza Ceasefire: संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि फू थ्सोंग ने 24 नवंबर को सुरक्षा परिषद की इजरायल-फिलिस्तीन मुद्दे पर खुली बैठक में बात की और इस बात पर जोर दिया कि गाजा पट्टी में लंबे समय तक चलने वाला युद्धविराम हासिल करना प्राथमिकता है. फू थ्सोंग ने कहा कि चीन गाजा युद्धविराम पर पहले चरण के समझौते का स्वागत करता है. हालांकि, इजरायल-फिलिस्तीन शांति अभी दूर है और आम लोगों की तकलीफें जारी हैं. गाजा में लंबे समय तक चलने वाला युद्धविराम हासिल करना प्राथमिकता है.

चीन इस बात पर चिंता जताता है कि गाजा में हिंसक संघर्ष जारी है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजरायल ने 400 से ज्यादा बार युद्धविराम समझौते का उल्लंघन किया है, जिसके कारण गाजा के 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है. युद्धविराम का मतलब है सभी हमलों का खत्म होना और संघर्ष में शामिल पार्टियों को इसे अच्छी नीयत से मानना चाहिए. चीन सभी संबंधित पक्षों, खासकर इजरायल से अपील करता है कि वे युद्धविराम समझौते की जरूरतों का पूरी तरह पालन करें और एक असली, व्यापक और लंबे समय तक चलने वाले युद्धविराम को बढ़ावा दें.

चीन ने क्या कहा?
फू थ्सोंग ने कहा कि गाजा में मानवीय स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है, और मानवीय पहुंच में अभी भी कई रुकावटें हैं. चीन इजरायल से अपील करता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से पूरा करे, सभी बॉर्डर क्रॉसिंग खोले, मानवीय पहुंच पर लगी रोक हटाए और यह सुनिश्चित करे कि निकट पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी जैसी मानवीय एजेंसियां मदद कर सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

गाजा में नरसंहार जारी
गौरतलब है कि गाजा में साल 2023 से जारी जंग में 67 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है. जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं. इस हिंसा में लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं. इजरायल ने चारों तरफ तबाही मचा रखी है. अभी भी इजरायल गाजा के कई इलाकों में हमला करता रहता है. 

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Gaza NewsGaza CeasefireChina on Gaza Ceasefire

Trending news

Gaza News
'बम और बंदूक नहीं, बातचीत और चाहिए शांति', गाजा पर चीन की सख्त आवाज़
UP News
‘बाबर जिंदा करो या खत्म करो…मुसलमान को मतलब नहीं', इसहाक गोरा की BJP सरकार को दो टूक
Pakistan News
पाकिस्तानी फौज ने 22 TTP लड़ाकों को किया हलाक, जानें पूरा मामला
Ayodhya news
राम मंदिर कार्यक्रम पर बाबरी मस्जिद के पक्षकार की आई प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
Australian Senator Burqa Ban
बुर्का पहनकर संसद में एंट्री करने वाली ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर पॉलीन हैनसन पर गिरी गाज
Indonesia News
मेगासिटी में एशिया का दबदबा! ढाका 40M पर दूसरे, जकार्ता दुनिया की सबसे बड़ी राजधानी
Ayodhya Ram temple
22 माह में फहरा गया राम मंदिर का पताका; लेकिन सरकारी फाइलों में दबी रह गई मस्जिद
Taliban Spokesperson Zabihullah Mujahid
पाकिस्तानी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देगा अफगानिस्तान, तालिबान की धमकी से सहमे मुनीर!
Ajmer News
फोन चलाने पर घर वालों ने डांटा तो नाराज कालू ने मजार की चादर से उठाया खौफनाक कदम
islam news
इस्लाम में क्यों हराम है शराब; 'द लैंसेट' की रिपोर्ट कुरआन के दावे पर लगाती है मुहर