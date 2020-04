COVID-19: अधीर रंजन ने की हुकूमत की तारीफ, कहा- ग्लोबल लीडर बन सकता है हिंदुस्तान

नई दिल्ली : कोरोना के खिलाफ जंग में जारी लड़ाई के साथ साथ सियासत भी जारी है. कांग्रेस पार्टी की ओर से कई बार सोनिया गांधी या राहुल गांधी की ओर से हुकूमत की तैयारियों को नकार दिया हो लेकिन कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कोरोना से लड़ाई में हुकूमत की तारीफ की है. उन्होंने इस बात हिमायत की है कि हुकूमत और कोरोना वॉरियर्स मेडिकल स्टाफ बाकी दुनिया के मुकाबले हिंदुस्तान में अच्छा काम कर रहा है. अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर कोरोना संकट से हिंदुस्तान बाहर निकलकर ग्लोबल लीडर बन सकता है.

इससे पहले कांग्रेस लीडर अधीर रंजन ने रविवार को पीएम मोदी को एक खत लिखा था जिसमें मुल्क के अलग अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूरों की हालत का जिक्र किया था. उन्होंने मांग की थी कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद प्रवासी मजदूरों को उनके गांवों तक ट्रेन से फ्री में सफर करने की इजाज़त दी जाए. इतना ही नहीं उन्होंने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्होंने एक लाख बैड्स की जानकारी दी लेकिन रैपिड टेस्ट को लेकर और प्रोटेक्शन किट्स के बारे में कुछ नहीं बताया.

#WATCH Centre,state govts&doctors have done good work to fight COVID19. Now,when we look at US&Europe,we know we have progressed. In coming days,there is a huge possibility of India emerging as a model country if we continue to take concrete steps to fight COVID19: AR Chowdhury pic.twitter.com/2TwvpVa4hg

