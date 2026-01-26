Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3086643
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंपहलगाम हमले में पर्यटकों को बचाते शहीद हुए थे आदिल हुसैन, अब सरकार ने दिया बड़ा सम्मान

पहलगाम हमले में पर्यटकों को बचाते शहीद हुए थे आदिल हुसैन, अब सरकार ने दिया बड़ा सम्मान

Adil Hussain Shah Bravery: जम्मू और कश्मीर सरकार ने अलग-अलग फील्ड में बेहतरीन योगदान देने वाले 56 लोगों को सम्मानित किया है. इनमें आदिल हुसैन शाह भी शामिल हैं, जो पहलगाम आतंकी हमले के दौरान टूरिस्ट को बचाते हुए शहीद हो गए थे.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 26, 2026, 10:36 AM IST

Trending Photos

पहलगाम हमले में पर्यटकों को बचाते शहीद हुए थे आदिल हुसैन, अब सरकार ने दिया बड़ा सम्मान

Pahalgam Terror Attack: जम्मू और कश्मीर सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतरीन योगदान देने वाले 56 लोगों को सम्मानित किया है. इनमें अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के शिकार आदिल हुसैन शाह भी शामिल हैं, जिन्होंने पर्यटकों को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी थी. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी.

जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी एम राजू द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक, पुरस्कार पाने वाले अलग-अलग सामाजिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और पेशेवर पृष्ठभूमि से आते हैं. उन्हें समाज, राज्य और देश के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है. पहलगाम के हपथनार गांव के रहने वाले आदिल हुसैन शाह ने 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में पर्यटकों पर हुए हमले के दौरान पाकिस्तानी आतंकवादियों का बहादुरी से सामना किया था. शाह उन 25 पर्यटकों में से थे जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवा दी थी. उन्हें उनकी बहादुरी और बलिदान के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, जिसमें 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशंसा पत्र दिया गया है.

सब-इंस्पेक्टर को किया गया सम्मानित
इसी कैटेगरी में गंग्याल पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर निखिल कुमार को भी सम्मानित किया गया है. उन्हें 51 हजार रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशंसा पत्र मिलेगा. सरकार ने 12 मीडिया प्रोफेशनल्स को भी उनके बेहतरीन पत्रकारिता कार्य के लिए सम्मानित किया. इनमें पीटीआई श्रीनगर ब्यूरो चीफ इनायत जहांगीर और पीटीआई वीडियो जर्नलिस्ट सोमिल अब्रोल शामिल हैं. सम्मानित किए गए अन्य पत्रकारों में अवतार कृष्ण भट, विवेक सूरी, सुनील जी भट, दिनेश मनहोत्रा, बिलाल अहमद भट, रजिया नूर, इशफाक गौहर जरगर, सैयद खालिद हुसैन, सरोश कफील और नीता शर्मा शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इन अधिकारियों को दिया गया ये अवार्ड
पूर्व आईएएस अधिकारी मोहम्मद शफी पंडित को मरणोपरांत लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया. सराहनीय सार्वजनिक सेवा के लिए सम्मानित किए गए लोगों में वी.एस. सेंथिल कुमार, तारिक गनई, रोहित शर्मा, पूजा वजीर और डॉ. माजिद जहांगीर शामिल हैं. साहित्य के क्षेत्र में, पुरस्कार पाने वालों में यशपाल निर्मल, चौधरी हसन परवाज, परवेज मानूस, फैयाज दिलबर (मरणोपरांत), सिर्फ कृष्ण शर्मा और रतन लाल शर्मा शामिल हैं. खेल कैटेगरी में क्रिकेटर आकिब नबी डार सहित विभिन्न खेलों के एथलीटों को पुरस्कार दिए गए.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Pahalgam terror attackAdil Hussain Shah Bravery

Trending news

Republic Day celebrations
देशभर के कई मदरसे-मस्जिदों में फहराया गया तिरंगा; बच्चे ने निकाली तिरंगा यात्रा
Pahalgam terror attack
पहलगाम हमले में पर्यटकों को बचाते शहीद हुए थे आदिल हुसैन, सरकार ने दिया बड़ा सम्मान
Colonel Sophia Qureshi
ऑपरेशन सिंदूर की हीरो कर्नल सोफिया कुरैशी को मिलेगा बड़ा सैन्य सम्मान
iran news
अमेरिका को ईरान की खुली धमकी, चौराहे पर पोस्टर लगाकर दिया ये खास संदेश
Shakeel Ahmed on Muslim Vote
कांग्रेस मुस्लिम वोट चाहती है, लेकिन...' राहुल गांधी को लेकर शकील अहमद का बड़ा दावा
77th Republic Day 2026
77th Republic Day: क्या कभी पाकिस्तान का नेता बना भारत का चीफ गेस्ट? जानें डिटेल
Pakistan News
मातम में बदला शादी समारोह: आत्मघाती हमला करने वाला निकाला अफगानी नागरिक अब्दुल रहमान
Padma Awards 2026
Padma Award 2026: इन मुस्लिम कलाकारों और रचनाकारों की मेहनत को मिला राष्ट्रीय सम्मान
UP News
बरेली: Republic Day पर उलेमा ने दिया एकता का पैगाम, मदरसों में संविधान पढ़ाने पर जोर
Assam news
गोरिया मुसलमान भूमिपुत्र हैं, फिर क्यों नोटिस? असम में SR से मचा हड़कंप