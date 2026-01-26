पहलगाम हमले में पर्यटकों को बचाते शहीद हुए थे आदिल हुसैन, अब सरकार ने दिया बड़ा सम्मान

Pahalgam Terror Attack: जम्मू और कश्मीर सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतरीन योगदान देने वाले 56 लोगों को सम्मानित किया है. इनमें अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के शिकार आदिल हुसैन शाह भी शामिल हैं, जिन्होंने पर्यटकों को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी थी. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी.

जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी एम राजू द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक, पुरस्कार पाने वाले अलग-अलग सामाजिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और पेशेवर पृष्ठभूमि से आते हैं. उन्हें समाज, राज्य और देश के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है. पहलगाम के हपथनार गांव के रहने वाले आदिल हुसैन शाह ने 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में पर्यटकों पर हुए हमले के दौरान पाकिस्तानी आतंकवादियों का बहादुरी से सामना किया था. शाह उन 25 पर्यटकों में से थे जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवा दी थी. उन्हें उनकी बहादुरी और बलिदान के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, जिसमें 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशंसा पत्र दिया गया है.

सब-इंस्पेक्टर को किया गया सम्मानित

इसी कैटेगरी में गंग्याल पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर निखिल कुमार को भी सम्मानित किया गया है. उन्हें 51 हजार रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशंसा पत्र मिलेगा. सरकार ने 12 मीडिया प्रोफेशनल्स को भी उनके बेहतरीन पत्रकारिता कार्य के लिए सम्मानित किया. इनमें पीटीआई श्रीनगर ब्यूरो चीफ इनायत जहांगीर और पीटीआई वीडियो जर्नलिस्ट सोमिल अब्रोल शामिल हैं. सम्मानित किए गए अन्य पत्रकारों में अवतार कृष्ण भट, विवेक सूरी, सुनील जी भट, दिनेश मनहोत्रा, बिलाल अहमद भट, रजिया नूर, इशफाक गौहर जरगर, सैयद खालिद हुसैन, सरोश कफील और नीता शर्मा शामिल हैं.

इन अधिकारियों को दिया गया ये अवार्ड

पूर्व आईएएस अधिकारी मोहम्मद शफी पंडित को मरणोपरांत लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया. सराहनीय सार्वजनिक सेवा के लिए सम्मानित किए गए लोगों में वी.एस. सेंथिल कुमार, तारिक गनई, रोहित शर्मा, पूजा वजीर और डॉ. माजिद जहांगीर शामिल हैं. साहित्य के क्षेत्र में, पुरस्कार पाने वालों में यशपाल निर्मल, चौधरी हसन परवाज, परवेज मानूस, फैयाज दिलबर (मरणोपरांत), सिर्फ कृष्ण शर्मा और रतन लाल शर्मा शामिल हैं. खेल कैटेगरी में क्रिकेटर आकिब नबी डार सहित विभिन्न खेलों के एथलीटों को पुरस्कार दिए गए.