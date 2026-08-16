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अवैध कमाई का साम्राज्य ध्वस्त, मुजीब अहमद की बेनामी दौलत हुई कुर्क


Uttar Pradesh News: सीतापुर के कथित गैंगस्टर और हिस्ट्रीशीटर मुजीब अहमद के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस के अनुसार, अपराध से अर्जित 35 करोड़ रुपये से अधिक की बेनामी और अवैध संपत्तियां कुर्क की गई हैं. मुजीब पर 23 से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और उसे भू-माफिया के रूप में भी चिन्हित किया गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 16, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:59 AM IST
अवैध कमाई का साम्राज्य ध्वस्त, मुजीब अहमद की बेनामी दौलत हुई कुर्क

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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