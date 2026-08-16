/अवैध कमाई का साम्राज्य ध्वस्त, मुजीब अहमद की बेनामी दौलत हुई कुर्क

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर के कथित कुख्यात गैंगस्टर और हिस्ट्रीशीटर मुजीब अहमद पर उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन के जरिए गैंगेस्टर एक्ट के तहत भारी कार्रवाई की गई है. अपराध के जरिए बनाई गई उसकी करोड़ों रुपये की बेनामी और अवैध संपत्तियों को प्रशासन ने लगातार कुर्क और जब्त किया है. आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मुजीब अहमद सीतापुर के कोतवाली नगर क्षेत्र (बट्सगंज) का रहने वाला है. वर्तमान में मुजीब अहमद ने अपनी संपत्तियों को कोर्ट से छुड़ा लिया है और कई मुकदमों को भी खत्म कर लिया है.