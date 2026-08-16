/अवैध कमाई का साम्राज्य ध्वस्त, मुजीब अहमद की बेनामी दौलत हुई कुर्क

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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर के कथित कुख्यात गैंगस्टर और हिस्ट्रीशीटर मुजीब अहमद पर उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन के जरिए गैंगेस्टर एक्ट के तहत भारी कार्रवाई की गई है. अपराध के जरिए बनाई गई उसकी करोड़ों रुपये की बेनामी और अवैध संपत्तियों को प्रशासन ने लगातार कुर्क और जब्त किया है. आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मुजीब अहमद सीतापुर के कोतवाली नगर क्षेत्र (बट्सगंज) का रहने वाला है. वर्तमान में मुजीब अहमद ने अपनी संपत्तियों को कोर्ट से छुड़ा लिया है और कई मुकदमों को भी खत्म कर लिया है.
मुजीब अहमद पर हत्या के प्रयास, फिरौती और जमीन पर कब्जा करने जैसे 23 से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज हैं. वह पुलिस रिकॉर्ड में एक बड़े भू-माफिया और हिस्ट्रीशीटर के रूप में सूचीबद्ध है. संपत्ति कुर्की की कार्रवाईपुलिस जांच में सामने आया कि मुजीब ने अवैध कमाई से बनाई गई बेशकीमती संपत्ति अपने नौकरों, पत्नी और रिश्तेदारों के नाम पर छिपा रखी थी.
प्रशासन ने कई चरणों में कार्रवाई करते हुए उसके ईंट भट्ठे, पोल्ट्री फार्म, कृषि योग्य भूमि, और व्यावसायिक परिसरों को जब्त किया।कार्रवाई के दौरान जब्त की गई कुल संपत्तियों की अनुमानित कीमत कई करोड़ रुपये (विभिन्न चरणों में कुल मिलाकर 35 करोड़ से अधिक) आंकी गई.