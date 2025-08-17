Afghanistan: भुखमरी और बीमारियों से जूझ रहा अफगानिस्तान, WHO ने जताई चिंता
Afghanistan Health Crisis: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, अब तक देश में 425 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र बंद हो चुके हैं. इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited By:  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 17, 2025, 11:11 PM IST

Afghanistan Health Crisis: अफगानिस्तान इस वक्त अपनी सबसे बड़ी मानवीय चुनौतियों में से एक से जूझ रहा है. तालिबान के कब्जे के बाद से यहां की सेहत व्यवस्था लगभग ध्वस्त होने की कगार पर है. जिन अस्पतालों और क्लीनिकों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद से लाखों लोग इलाज करवाते थे, अब वे या तो बंद हो चुके हैं या बेहद सीमित सुविधाओं में काम कर रहे हैं. अफगानिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी यानी करीब 2.3 करोड़ लोग इस समय किसी न किसी तरह की मानवीय मदद पर निर्भर हैं. चाहे वह खाना हो, साफ पानी हो या फिर बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा. पहले तक विदेशी संगठनों और राहत एजेंसियों की मदद से इन जरूरतों को पूरा किया जा रहा था, लेकिन अब सहायता लगभग बंद हो चुकी है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, अब तक देश में 425 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र बंद हो चुके हैं. इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है. पहले लोग पास के छोटे अस्पताल या क्लीनिक में इलाज करवा सकते थे, लेकिन अब कई बार उन्हें घंटों लंबी यात्रा करनी पड़ती है. बहुत से इलाकों में एंबुलेंस और प्राथमिक उपचार की भी सुविधा नहीं है. भले ही अफगानिस्तान में बड़े स्तर पर लड़ाई अब नहीं हो रही, लेकिन अस्पतालों की हालत अभी भी युद्ध जैसी है. डॉक्टरों के पास दवाइयां और उपकरणों की कमी है. कई बार उन्हें सबसे गंभीर मरीज़ों को भी बिना इलाज के घर भेजना पड़ता है.

डॉक्टरों के सामने सिर्फ जंग से जुड़े ज़ख्म नहीं हैं, बल्कि अब उन्हें घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटनाओं और छुरा घोंपने जैसे मामलों का इलाज भी करना पड़ रहा है. सबसे बड़ी समस्या यह है कि सामान्य बीमारियों जैसे बुखार, डायरिया और संक्रमण का भी समय पर इलाज नहीं हो पा रहा, जिससे हालात और बिगड़ रहे हैं. सबसे ज्यादा मार गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों पर पड़ रही है. रिपोर्टों के अनुसार, कई महिलाएं प्रसव के दौरान उचित चिकित्सा न मिलने से दम तोड़ रही हैं. वहीं छोटे बच्चों में कुपोषण और संक्रमण से होने वाली मौतें बढ़ती जा रही हैं. ये मौतें रोकी जा सकती थीं अगर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर ढंग से चल रही होतीं.

सिर्फ अस्पताल बंद होने की समस्या नहीं है, बल्कि डॉक्टर और नर्स भी लगातार नौकरी छोड़ रहे हैं. वजह है महीनों से वेतन न मिलना और काम करने की असुरक्षित स्थिति. कई स्वास्थ्यकर्मी देश छोड़कर बाहर चले गए हैं. जो बचे हैं, वे बेहद कठिन हालात में काम कर रहे हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कदम नहीं उठाया तो अफगानिस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ढह सकती है. वे चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले महीनों में रोकी जा सकने वाली मौतों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है. सहायता संगठन वैश्विक समुदाय से गुहार लगा रहे हैं कि वे फौरन वित्तीय मदद और जरूरी दवाइयां भेजें, वरना हालात और बिगड़ेंगे.

